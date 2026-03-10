Muere Alfredo Bryce Echenique, reconocido escritor peruano, a los 87 años

GENERANDO AUDIO...

La obra más conocida de Alfredo Bryce fue “Un mundo para Julius”. Foto: AFP

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, una de las voces más representativas de la literatura peruana contemporánea, falleció a los 87 años este martes 10 de marzo, informó la Casa de la Literatura Peruana.

La institución, confirmó la muerte del literato y destacó su relevancia dentro de la narrativa hispanoamericana, especialmente por obras como “Un mundo para Julius” y “No me esperen en abril”.

En las últimas semanas su salud se deterioró debido a una afección pulmonar.

Bryce Echenique era considerado el narrador peruano más exitoso después del Nobel Mario Vargas Llosa, quien falleció en abril de 2025.

“Lamentamos la partida del escrito peruano Alfredo Bryce Echenique, una de las voces más representativas de la literatura peruana contemporánea”, señaló la entidad cultural en un mensaje oficial.

¿Alfredo Bryce fue una figura clave de la literatura peruana?

A lo largo de su trayectoria, Alfredo Bryce Echenique recibió numerosos premios literarios y se consolidó como una de las figuras centrales de la narrativa latinoamericana.

Su obra más reconocida es “Un mundo para Julius”, publicada en 1970, una novela que retrata con tono crítico a una familia de la oligarquía peruana de mediados del siglo XX.

Posteriormente publicó títulos como “Tantas veces Pedro”, “La vida exagerada de Martín Romaña” y “Guía triste de París”, entre otros.

El escritor Renato Cisneros lamentó la pérdida del narrador peruano y destacó el impacto de su fallecimiento en el panorama literario.

“Nos estábamos terminando de acostumbrar a la ausencia de Mario Vargas Llosa y en menos de un año la literatura peruana se ha quedado huérfana por partida doble”, declaró a la agencia de noticias AFP desde Madrid.

Y a través de redes sociales compartió un mensaje corto, pero emotivo.

“Hasta siempre, querido y admirado Alfredo Bryce. Qué lujo haber sido tu lector y tu amigo”, publicó.

Álvaro Vargas Llosa, hijo de Mario, periodista y escritor, lamentó la muerte de Alfredo, a quien consideró uno de los grandes escritores peruanos y de la lengua española.

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), también realizó una publicación donde lamentó la partida de Alfredo Bryce.

Un narrador con humor e ironía

El crítico literario Mirko Lauer describió a Bryce como un autor con un estilo propio que conectaba con los lectores.

“Era un narrador independiente que hablaba sobre su infancia y sus primeros amoríos con una prosa fresca y un lenguaje accesible, capaz de entretener al lector hasta la carcajada”, señaló.

El escritor Alonso Cueto, amigo cercano de Bryce, destacó que sus libros permitieron explorar aspectos íntimos de la sociedad limeña.

“Alfredo nos hizo descubrir una zona de Lima, de nosotros mismos, que tenía que ver con los grandes secretos que las familias guardan”, afirmó en entrevista con la televisora “N”.

¿Cuál fue su último libro y su retiro de la escritura?

El último libro publicado por Bryce Echenique apareció en 2021 y fue el texto autobiográfico “Permiso para retirarme”, tercer volumen de sus llamadas “Antimemorias”, inspiradas en las memorias del escritor francés André Malraux.

En los últimos años el autor se había retirado de la vida pública y también de la escritura.

El periodista Daniel Titinger, quien preparaba una biografía sobre el narrador, explicó que el escritor había decidido dejar la literatura hace alrededor de cinco años.

Según relató, Bryce pasaba sus días en casa viendo películas, especialmente las del cineasta Orson Welles, y manteniendo reuniones periódicas con amigos.

¿Quién fue Alfredo Bryce Echenique?

Alfredo Bryce Echenique nació en Lima el 19 de febrero de 1939. Durante varias décadas vivió en Europa, principalmente en España y Francia, donde también trabajó como profesor universitario en París y Montpellier.

A principios del siglo XXI regresó a Perú, donde pasó sus últimos años alejado de la atención pública.

De acuerdo con personas cercanas, el escritor se desplazaba en silla de ruedas y se encontraba en proceso de recuperación de un cáncer.

Algunas de las obras de Alfredo Bryce

“Huerto cerrado” – 1968

“Un mundo para Julius” – 1970

“La felicidad ja ja” – 1974

“Tantas veces Pedro” – 1977

“Todos los cuentos, Mosca Azul, Lima” – 1979

“La vida exagerada de Martín Romaña” – 1981

“El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz. Esta y la anterior forman el díptico que el autor bautizó como Cuaderno de navegación en un sillón Voltaire.” – 1985

“Magdalena peruana y otros cuentos” – 1986

“Goig. Relato infantil escrito en colaboración con la escritora salvadoreña Ana María Dueñas y dibujos de Sonia Bermúdez” – 1987

“La última mudanza de Felipe Carrillo” – 1988

“Dos señoras conversan” – 1990

“No me esperen en abril” – 1995

“Cuentos completos” – 1995

“Reo de nocturnidad” – 1997

“La amigdalitis de Tarzán” – 1999

“Guía triste de París” – 1999

“El huerto de mi amada” – 2002

“Las obras infames de Pancho Marambio” – 2007

“La esposa del rey de las curvas” – 2009

“Dándole pena a la tristeza” – 2012

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.