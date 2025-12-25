GENERANDO AUDIO...

¿Te hubiera gustado vivir esta Navidad? Foto: Gettyimages

Quetzalcóatl fue, por un breve pero llamativo momento,el protagonista de la Navidad mexicana. En diciembre de 1930,la figura de la Serpiente Emplumada desplazó a Santa Claus como símbolo del reparto de regalos, en un episodio impulsado desde el gobierno federal que buscaba redefinir las tradiciones bajo una óptica nacionalista.

Así fue la Navidad donde Quetzalcóatl remplazó a Santa Claus en México

Foto: Gemini IA

El hecho ocurrió el 23 de diciembre en la Ciudad de México, en el entonces Estadio Nacional (hoy desaparecido) ubicado en la colonia Roma. Ahí, cerca de 15 mil niños se congregaron para recibir dulces, juguetes y obsequios en un evento encabezado por el presidente Pascual Ortiz Rubio y su esposa, Josefina Ortiz.

Un hombre barbado, vestido con indumentaria inspirada en el mundo prehispánico, descendió de una pirámide montada para la ocasión, representando a Quetzalcóatl para dar los regalos.

La decisión no surgió de manera espontánea. Según el divulgador histórico Alejandro Rosas, la iniciativa se dio en un momento en el que el nacionalismo revolucionario estaba en su punto más alto.

Desde distintos espacios del gobierno, particularmente ligados al ámbito cultural y educativo como la Secretaría de Educación Pública (SEP), se promovía la idea de sustituir símbolos extranjeros por figuras que reforzaran la identidad mexicana.

En ese contexto, algunos periódicos de la época llegaron a afirmar que Quetzalcóatl sería, a partir de entonces, el símbolo de la Navidad en México, encargado de traer regalos a los niños la noche del 24 de diciembre, en lugar del tradicional Santa Claus.

La propuesta no fue bien recibida por amplios sectores de la sociedad. La principal crítica radicaba en que una celebración de carácter religioso estuviera encabezada por una deidad del mundo prehispánico, considerada pagana por muchos. La polémica creció rápidamente y la aceptación social fue limitada.

Debido a esta oposición, la iniciativa duró apenas un año. En la Navidad siguiente, los niños mexicanos retomaron la costumbre de escribir cartas a Santa Claus o al Niño Dios, y la figura de Quetzalcóatl dejó de ser promovida como ícono navideño.

El regreso de Santa Claus y un episodio irrepetible

Con el paso del tiempo, Santa Claus recuperó su lugar en la cultura popular, impulsado también por la publicidad internacional y la mercadotecnia. Escaparates, decoraciones y campañas volvieron a mostrar al personaje de barba blanca como el símbolo central de la temporada decembrina.

Así, diciembre de 1930 quedó registrado como un episodio único en la historia cultural de México el momento en que un dios mesoamericano sustituyó, aunque de manera fugaz, a Santa Claus, dejando testimonio de cómo las tradiciones pueden ser cuestionadas, transformadas y, finalmente, reafirmadas con el paso del tiempo.

¿Quién es Quetzalcóatl?

Foto: Gettyimages

A esta deidad, cuyo nombre deriva del náhuatl quetzalli (pluma) y coatl (serpiente), también se le conoce como Serpiente Emplumada; de acuerdo con una publicación del INAH, es una de las principales deidades dentro de la cultura de Mesoamérica.

Según la cosmogonía, Quetzalcóatl fue un dios creador del hombre, Señor de la aurora y la serpiente nube de lluvia, y quien trajo al hombre el maíz, el pulque y el calendario, en la cultura maya se le conoce como Kukulkán.

Tanto las más antiguas como las más recientes expresiones de Quetzalcóatl, suelen adoptar la forma de serpientes con plumas verdes o multicolores que ondean en el cielo al inicio de la temporada húmeda y cuyo vuelo trae la lluvia.

En la época de la Conquista, la serpiente emplumada era un símbolo profundamente anclado en las religiones indígenas, pues había atravesado el tiempo y el territorio mesoamericano extendiendo su cuerpo de reptil y sus ondulantes apéndices en el Altiplano Central, la Mixteca, la Costa del Golfo y hasta el área maya.

