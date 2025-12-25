GENERANDO AUDIO...

Tal vez te quedaste dormido esperando a Santa Claus | Foto: Getty Images

Cada Navidad surge la misma pregunta entre niñas, niños y adultos, ¿a qué hora llega Santa Claus a México? Aunque por tradición se cree que Papá Noel aparece justo a la medianoche, la tecnología volvió a poner el tema sobre la mesa gracias a Santa Tracker, una de las herramientas más populares de Google.

Esta aplicación interactiva permite seguir en tiempo real el recorrido de Santa Claus alrededor del mundo mientras reparte regalos. De esta forma, los usuarios pudieron conocer a qué hora llegó Papá Noel a México y a cualquier parte del mundo.

Para usar esta herramienta, basta con escribir en el buscador de Google palabras como “Navidad” o “Santa Tracker” para que, en la parte superior de los resultados, aparezca un acceso directo a este entorno digital lleno de mapas, animaciones y datos curiosos.

Santa Tracker revela la hora exacta de llegada de Santa Claus a México

Santa ya había recorrido más de 300 mil km. Captura de pantalla

De acuerdo con la información mostrada por Santa Tracker, Santa Claus no llegó a México a las 12:00 horas en punto, sino que arribó al país casi a las 02:00 horas del jueves 25 de diciembre, después de haber recorrido varios puntos del continente.

Para ese momento, Santa Claus ya llevaba una cifra acumulada de 7 mil 304 millones 744 mil 139 regalos entregados alrededor del mundo, un número que dejó boquiabiertos a quienes siguieron su trayecto en tiempo real durante la noche del 24 de diciembre.

Así que si te quedaste despierto esperando escuchar las campanas a medianoche, ahora ya lo sabes, en México, Santa llegó más tarde de lo que imaginas, pero puntual para dejar los regalos bajo el árbol.

Herramientas dedicadas a seguir a Papá Noel en Navidad

Este 2025 no es el primer año en que Google implementa “Santa Tracker” y ya se ha vuelto una tradición la implementación de Google Maps para rastrear a San Nicolás mientras reparte regalos a los niños del mundo.

Sin embargo, anualmente se implementa esta plataforma para seguir a Santa Claus, la cual se aplica desde semanas antes del 24 de diciembre para que padres e hijos puedan usar juegos temáticos de Navidad.

Casi un mes antes de la Nochebuena, el buscador tiene minijuegos que aún se pueden consultar a pesar de que el recorrido de Santa ya haya terminado.

Desde la tarde de este miércoles, Google mostró el trineo con los renos pasando por Europa y otras partes del mundo, usando la app de Maps para dar una visión distinta de su recorrido.

Sin embargo, esta no es la única herramienta que existe para seguir a San Nicolás, ya que el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD, por sus siglas en inglés) también ofreció su propia plataforma.

