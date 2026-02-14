Marx Arriaga señala a Conaliteg por contrato millonario de libros a Cuba

GENERANDO AUDIO...

En conferencia, Marx Arriaga aseguró que el contrato millonario para enviar 15 millones de libros a Cuba no salió de su oficina, sino de la Conaliteg. El funcionario afirmó que la decisión no fue tomada por la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP.

Arriaga dijo que continúa al frente de la Dirección General de Materiales Educativos y explicó que su área no imprime ni distribuye libros, sino que únicamente genera los archivos digitales que después utiliza la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.

Durante el intercambio con medios, el funcionario expresó: “Mi aprecio al pueblo cubano, si por mí hubiera sido no hubieran sido 15, hubieran sido 150”. Sin embargo, al ser cuestionado directamente sobre si él los envió, respondió que no.

Detalló que el proceso de impresión y distribución corresponde a la Conaliteg, no a su dirección. “Aquí no imprimimos, ni distribuimos eso. Se hace en la Conaliteg. Aquí lo que hacemos son los archivos que después la Conaliteg imprimirá, entonces eso no lo hicimos aquí, ese contrato salió de la Conaliteg”, declaró.

El funcionario también subrayó que su área no participó en el envío del material. “Nosotros ni mandamos el archivo, ni lo imprimimos, nos enteramos de ello. Esos contratos salieron de la Conaliteg”, reiteró.

Las declaraciones se dieron en medio de cuestionamientos sobre el envío de millones de ejemplares a Cuba y la responsabilidad administrativa del contrato.

Hasta el momento, Arriaga sostiene que la generación y firma de los contratos corresponde exclusivamente a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, mientras que su dirección se limita a la elaboración de contenidos y archivos.

