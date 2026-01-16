Secretaría de Cultura CDMX se disculpa por post sobre taller de fotografía

GENERANDO AUDIO...

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México ofreció una disculpa pública por una publicación en redes sociales realizada el miércoles 14 de enero de 2026, en la que se invitaba a un taller de fotografía de concierto en el Museo Archivo de la Fotografía. El mensaje fue eliminado de todas las cuentas oficiales del museo y de la propia dependencia.

De acuerdo con la Secretaría, la redacción del texto causó molestia por el contexto sensible que vive el gremio de fotógrafos, luego de lo ocurrido durante un festival en 2025 en la Ciudad de México, donde dos fotógrafos perdieron la vida, situación que la dependencia dijo entender y condenar.

Secretaría de Cultura CDMX aclara publicación y ofrece disculpas

La Secretaría de Cultura CDMX explicó que se trató de un error de redacción y aclaró que la frase utilizada no tuvo la intención de burlarse ni de minimizar una situación seria. Señaló que fue una expresión coloquial, pero reconoció que no fue adecuada para el contexto.

También informó que la Coordinación de Promoción y Difusión Cultural se puso en contacto con las familias de Berenice y Miguel Ángel para ofrecer disculpas directas por lo ocurrido, como parte del reconocimiento al impacto que generó la publicación.

La dependencia reiteró que su compromiso es garantizar condiciones dignas y seguras de trabajo para quienes se dedican a una labor clave dentro del sector cultural, como fotógrafos, periodistas y profesionales de la difusión cultural, quienes documentan y dan visibilidad a los eventos que se realizan en la capital.

En el mensaje, la Secretaría subrayó que seguirá trabajando para promover espacios seguros, tanto para artistas como para las personas que cubren y difunden actividades culturales. Aseguró que se reforzarán los cuidados en la comunicación institucional para evitar que errores similares vuelvan a ocurrir.

Finalmente, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México reiteró su compromiso con el respeto al gremio cultural y artístico, y con la construcción de entornos donde el trabajo creativo y periodístico pueda realizarse de forma segura.

