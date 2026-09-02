Unbroken: el proyecto de Jorge Sánchez que transforma la ruptura en creación

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Unbroken reúne a artistas, creadores y coleccionistas. Foto: Jorge Sánchez

Hay heridas que no se cuentan, se transforman. Esa es la premisa detrás de Unbroken, el nuevo proyecto creativo de Jorge Sánchez, un espacio que nace de una convicción personal: lo que alguna vez sentimos como roto no es el final de nuestra historia, sino una puerta hacia algo nuevo.

Unbroken es una comunidad de acceso limitado que reúne a artistas, creadores y coleccionistas alrededor de una idea central: convertir la experiencia humana —el dolor, la transformación, el regreso a uno mismo— en piezas reales, únicas y numeradas.

Cada colaboración se lanza como una edición limitada, alejada de la producción masiva, donde cada artista aporta su propia mirada sobre lo que significa “no romperse”.

Qué es Unbroken. Foto: Jorge Sánchez

“Durante mucho tiempo creí que lo que dolió me había dejado incompleto. Pero un día entendí que no me rompí, me transformé. Y lo que sentí que me rompía, en realidad, siempre fue una puerta. De ahí nace Unbroken”, comparte Jorge Sánchez, creador del proyecto.

Con esta plataforma, Sánchez abre una invitación doble: a artistas que quieran co-crear ediciones limitadas desde su propia historia y visión, y a quienes buscan coleccionar piezas con verdad detrás, no solo objetos, sino recordatorios reales de transformación.

Estoy Roto. Foto: Jorge Sánchez

El lanzamiento de Unbroken llega en un momento simbólico

Actualmente, Unbroken se encuentra en su fase de integración de artistas. Pintores, ilustradores, joyeros, fotógrafos y un sinfín de creadores se están sumando a esta comunidad para exponer, a través de sus piezas, historias fundamentales de su paso por la vida. Las primeras colecciones estarán disponibles para adquisición a finales de noviembre de este año.

Con esta plataforma, Sánchez abre una invitación doble: a artistas que quieran co-crear ediciones limitadas desde su propia historia y visión, y a quienes buscan coleccionar piezas que resuenen con su historia, no solo objetos, sino recordatorios reales de transformación.

El camino de regreso a mí. Foto: Jorge Sánchez

El lanzamiento de Unbroken llega en un momento simbólico para su creador, coincidiendo con su cumpleaños, como parte de su propia exploración de nuevas formas de habitar el mundo y de invitar a otros a hacerlo con él.

Ya está abierta la lista de acceso, tanto para artistas como para futuros coleccionistas interesados en formar parte de esta comunidad. Quienes deseen solicitar su acceso pueden escribir a: concierge@307.expert.