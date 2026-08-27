Muere Yayoi Kusama a los 97 años: Adiós a la reina de los lunares y el arte contemporáneo

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Los puntos y calabazas marcaron la obra de Yayoi Kusama. FOTO: Reuters

La artista japonesa Yayoi Kusama, reconocida por sus obras cubiertas de puntos y sus motivos de calabazas, murió a los 97 años. El fallecimiento ocurrió el 14 de agosto en un hospital en Tokio, de acuerdo con un anuncio publicado en su sitio oficial.

El comunicado no informó la causa de muerte. Kusama fue una de las figuras del arte japonés de vanguardia y convirtió las alucinaciones que experimentaba desde niña en parte central de su trabajo artístico.

A los 27 años, Yayoi Kusama dejó Japón y se trasladó a Nueva York, frustrada por las limitaciones que encontraba en la sociedad japonesa. En esa ciudad comenzó a ganar reconocimiento con pinturas inspiradas en las visiones que tenía desde la infancia.

Entre ellas se encontraban luces intermitentes, puntos y flores. Estos elementos terminaron por convertirse en algunas de las características más reconocibles de su obra.

Kusama también escribió y participó en actividades contra la guerra durante la década de 1960. Además, se le atribuye influencia sobre otros artistas de la época, entre ellos Andy Warhol.

Los puntos marcaron la obra de Yayoi Kusama

La artista habló públicamente sobre sus problemas de salud mental y sobre las alucinaciones que experimentaba. Incluso aseguró que su estancia en Nueva York le provocó neurosis.

Alrededor de 1977, algunos años después de regresar a Japón, ingresó voluntariamente a un hospital psiquiátrico, donde vivió durante décadas. Cada mañana era trasladada a su estudio, ubicado cerca del hospital, para continuar trabajando.

En una declaración realizada en 2017, Kusama explicó que todavía tenía alucinaciones y que veía puntos aparecer en su vestido, el suelo, los objetos que llevaba, su casa y el techo. Esas imágenes seguían formando parte de lo que posteriormente pintaba.

La trayectoria de Yayoi Kusama quedó marcada por el uso constante de puntos, flores y calabazas, elementos relacionados con las visiones que aseguró experimentar desde su infancia.

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