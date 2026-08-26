Revelados: la exposición de Hacienda que muestra a los artistas desde una mirada más personal

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Revelados. Retratos de artistas en las colecciones de Hacienda Foto: UnoTV

La Galería de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presenta la colección Revelados. Retratos de artistas en las colecciones de Hacienda, reúne 32 fotografías de destacados artistas mexicanos y que podrá visitarse a partir de este 26 de agosto.

La muestra muestra el trabajo de los fotógrafos Cecilia Santos, Allan Fis y Norma Patiño, quienes a través de sus cámaras capturaron distintas facetas de artistas como Leonora Carrington, Raúl Anguiano, Irma Palacios, entre otros.

Para Nadia Hernández Serrano, directora de Colecciones, uno de los elementos fundamentales del retrato de artistas es la relación que se construye entre quien toma la fotografía y quien aparece frente a la cámara.

“Cuando se trata de un retrato de otro artista, se logra un instante de creación en el que ambos aportan elementos para generar imágenes entrañables”, explicó en conferencia de prensa.

Revelados: UnoTV

Asimismo, estas imágenes podrán adentrar a quién las mire a los talleres de los artistas, mostrando sus herramientas, materiales y objetos cotidianos, explotando el ambiente en el que cada artista desarrolla su trabajo.

¿Por qué se llama Revelados?

El nombre de la exposición tiene un doble significado relacionado con la fotografía, pero también con aquello que los artistas dejan ver en sus retratos.

Alicia Muñoz Cota Callejas, directora de Museos, Recintos y Exposiciones, explicó que el título hace referencia, por una parte, al proceso de revelado fotográfico, pero también a la revelación de aspectos de los propios artistas que aparecen en las imágenes.

“Van más allá de plasmarlos en sus momentos creativos, ¿no?, en sus oficios, en sus obras, en sus talleres, sino que revelan otra parte no vista tal vez, o tan aparentemente vista, en la obra de ellos mismos” aseguró.

Revelados: UnoTV

Contraste entre artistas hombres y mujeres

La exposición está integrada por 32 creadores, 16 mujeres y 16 hombres, una selección que busca mostrar diferentes personalidades y formas de relacionarse con el espacio de creación.

“Cada artista deja expuesta su personalidad a través de la pose o a través de la muestra de su estudio, nos parece interesante contrastar el ambiente que se genera y las poses e identidades que podemos encontrar” Nadia Hernández Serrano

Están acompañadas por frases de los propios artistas para poder complementar con palabras que permiten acercarse a su personalidad.

Revelados: UnoTV

Talleres, visitas y charlas acompañarán la exposición

La exposición tendrá también una serie de actividades paralelas para acercar al público a la fotografía y a las obras de los artistas.

Entre ellas se encuentra el taller de Iniciación a la fotografía, impartido por la maestra Juliana Velázquez García, así como Archivo y Memoria, laboratorio de fotobordado y collage textil, a cargo de María Ventura Hernández.

También habrá visitas mediadas bajo el título “¿Qué nos revela este retrato?”, con actividades tanto en la Galería de Arte como en el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, se contempla la presentación del libro Efígie, de la maestra Cecilia Santos, una de las fotógrafas que forman parte de la exposición, así como una charla con Allan Fis y una clase magistral con Norma Patiño.

Las fechas y horarios de las actividades podrán consultarse y actualizarse a través de las redes sociales de Hacienda es Patrimonio Cultural.

¿Cuándo y dónde visitar Revelados?

Revelados. Retratos de artistas en las colecciones de Hacienda podrá visitarse desde este 26 de agosto, de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas.

La exposición se encuentra en la Galería de Arte de la SHCP, ubicada en República de Guatemala 8, Centro Histórico de la Ciudad de México.

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