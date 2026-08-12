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¡Adiós! Pumas se despide con derrota en la Leagues Cup
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Pumas se despide de la Leagues Cup 2026 con una derrota en penaltis ante el Columbus Crew (3-2). No cayeron en tiempo regular, como ante Charlotte y Cincinnati, pero se conformaron con el 1-1 en tiempo regular al quedarse con un hombre menos en la segunda parte.
Esteban Solari, pese a que Pumas estaba ya eliminado, mandó a la mayoría de los titulares a la cancha del Crew en busca de su primer punto en la Leagues Cup y tocaron la puerta apenas al minuto 2, en una mala salida del portero Nicholas Hagen que terminó con un penalti en movimiento a Coco Carrasquilla, pero el panameño echó el cuerpo para atrás y mandó su disparo a las nubes. LEE LA CRÓNICA COMPLETA AQUÍ