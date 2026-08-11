Trump defiende que Infantino siga al frente de la FIFA; UEFA, Concacaf y AFC cuestionan liderazgo

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Trump considera que Infantino debe seguir en la FIFA. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió la permanencia de Gianni Infantino al frente de la FIFA a través de un comunicado publicado en su red social Truth, y calificó como un “terrible error” que fuera reemplazado.

“La FIFA estaría cometiendo un terrible error si, por cualquier motivo, siquiera considerara reemplazar al presidente Gianni Infantino”, se puede leer en la primera parte de su publicación.

El mandatario estadounidense, quien recibió el premio de la paz de la FIFA, señaló que Infantino es “fantástico” y que, además, fue el presidente del Mundial más exitoso de la historia.

“Él es fantástico, habiendo presidido la Copa del Mundo más exitosa de la historia, por un margen de cuatro veces. ¡Si él se va, nunca volverá a ser tan exitosa ni rentable!”, señaló.

Captura: @realDonaldTrump

Tres confederaciones subrayan que el futbol “no pertenece a ningún individuo”

Esta publicación se da justo después de que la UEFA, Concacaf y AFC emitieran un comunicado conjunto, donde señalaron que el futbol “no pertenece a ningún individuo ni a ninguna institución”.

An open letter to the football family from AFC, CONCACAF and UEFA: ⬇️https://t.co/8sjedkOyJA pic.twitter.com/OvskyoggYv — UEFA (@UEFA) August 10, 2026

Subrayaron que “pertenece a los jugadores, a los aficionados, a los clubes, a las asociaciones miembro y a todas las instituciones encargadas de salvaguardar su futuro”.

También destacaron que el progreso del futbol no fue obra de una sola persona, sino del “trabajo conjunto de la FIFA, las Confederaciones, las Asociaciones Miembro y los miles de personas que dedican su vida a este deporte”.

En el comunicado destacaron los logros conjuntos y los próximos Mundiales.

“La ampliación de los torneos, la adjudicación de las Copas Mundiales de la FIFA de 2030 y 2034, la distribución de recursos a las federaciones. Estos fueron logros compartidos, acordados y alcanzados conjuntamente”. UEFA, Concacaf y AFC

Indicaron que “no se trata de dinero” y que las “confederaciones ya han pedido una distribución responsable de las vastas reservas existentes de la FIFA para fortalecer aún más la inversión en el desarrollo de las Asociaciones Miembro”.

Asimismo, mencionaron que no se trata de que ninguna Asociación Miembro pierda el apoyo, ni de revisar la expansión de las competiciones, la distribución de plazas para la Copa del Mundo ni ninguna otra decisión tomada colectivamente.

“Se trata de algo más fundamental: la integridad del juego y la integridad de quienes son elegidos para dirigirlo”. UEFA, Concacaf y AFC

Recalcaron que “el liderazgo en el fútbol no es una posesión. No se trata de acaparar ni de exigir poder. Es un deber de servicio a la familia del fútbol que lo deposita en nosotros”.

Cuestionan propuesta de vender participación en el Mundial

La postura señaló que la FIFA no reconoció que la propuesta de vender una participación en la Copa Mundial representó un grave error de criterio y una ruptura con la confianza depositada en las instituciones que deben servir al futbol.

De acuerdo con el posicionamiento, la reciente carta enviada por la FIFA a sus vicepresidentes y a las 211 federaciones miembro reconoce que hubo errores durante el proceso, aunque los atribuye a una falla de comunicación. Sin embargo, se sostiene que el problema fue de criterio, debido a que la propuesta fue impulsada con plazos ajustados, sin una consulta significativa y antes de que las federaciones pudieran revisarla adecuadamente.

El documento también cuestiona que la FIFA pretenda presentar un informe sobre los hechos ante su propio Consejo, al considerar que una revisión de esta naturaleza debería estar a cargo de un tercero totalmente independiente, sin participación de la administración de la FIFA, su personal o cualquier otro actor del futbol.

Asimismo, se pidió conservar todos los documentos y registros relacionados con el proceso, de acuerdo con la comunicación de la UEFA sobre conservación de documentos.

Otro de los puntos señalados es que, según la propia carta de la FIFA, únicamente un funcionario electo estuvo presente en la reunión de líderes realizada en Marruecos.

Ningún integrante del Consejo de la FIFA ni de las federaciones miembro fue invitado a participar; solamente estuvo presente el comité directivo, integrado por altos funcionarios de la organización.

La postura también cuestiona una reciente reunión en la que un grupo selecto de integrantes del comité directivo de la FIFA fue convocado en el extranjero, en lugar de que los dirigentes viajaran a Zúrich para abordar el tema con el núcleo de la organización.

El posicionamiento advierte que estas acciones representan una continuidad del comportamiento que generó las preocupaciones actuales y cuestiona la falta de transparencia, apertura y rendición de cuentas.

Finalmente, se destaca que la fuerza del futbol siempre ha estado en su unidad y se exige un liderazgo que sirva al futbol y no pretenda controlarlo.

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