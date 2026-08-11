Muere el escalador Jake Whisenant a los 30 años tras accidente en Sierra Nevada

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Muere el famoso escalador Jake Whisenant. Foto: Shutterstock / Ilustrativa

El reconocido escalador Jake Whisenant de 30 años, perdió la vida tras sufrir un accidente mientras realizaba una escalada en la región de la Sierra Nevada de California.

Whisenant es conocido dentro de la comunidad de escaladores por sus ascensos de velocidad y por haber establecido récords en algunas de las rutas más importantes de Yosemite.

De acuerdo con The Guardian, murió el pasado 3 de agosto de 2026, de acuerdo con información del forense del condado de Tulare, las autoridades determinaron que su muerte fue accidental.

El accidente ocurrió en la zona de Sequoia y Kings Canyon, donde el escalador se encontraba intentando realizar un primer ascenso en la Sierra Nevada.

El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos informó que el 2 de agosto se activó una operación de búsqueda y rescate relacionada con un incidente de escalada.

Las labores para localizarlo y recuperar su cuerpo se prolongaron durante aproximadamente dos días, posteriormente, las autoridades confirmaron su fallecimiento.

¿Cómo murió Jake Whisenant?

Los reportes publicados tras su muerte señalan que Whisenant sufrió una caída durante la escalada, de acuerdo con información difundida por el San Francisco Chronicle, el escalador murió como consecuencia de un traumatismo provocado por la caída y el fallecimiento fue considerado accidental por el forense del condado de Tulare.

Algunos detalles del accidente todavía no han sido esclarecidos públicamente, por el momento no se ha confirmado si existió algún problema con el equipo de escalada ni cuáles fueron exactamente las circunstancias que provocaron la caída.

La muerte de Whisenant ocurrió en una región montañosa de gran dificultad para la práctica de este deporte.

La zona de Sequoia-Kings Canyon forma parte de la Sierra Nevada y cuenta con numerosas paredes, rutas y formaciones rocosas utilizadas por escaladores y montañistas.

¿Quién era Jake Whisenant?

Jake Whisenant era originario de Arizona, aunque en los últimos años vivía en Mammoth Lakes, California.

Su nombre comenzó a ganar notoriedad dentro de la escalada de alto nivel gracias a sus ascensos de velocidad en Yosemite.

Uno de sus mayores logros llegó en octubre de 2024, cuando junto con el escalador Brant Hysell estableció un nuevo récord de velocidad en la ruta Lurking Fear, ubicada en “El Capitan”, una de las paredes de roca más famosas del mundo.

La pareja completó el recorrido de aproximadamente 2 mil pies en 2 horas, 55 minutos y 32 segundos, superando una marca que había permanecido vigente durante más de dos décadas.

El récord anterior pertenecía a los escaladores Yuji Hirayama y Nick Fowler, quienes habían completado la ruta en 3 horas y 4 minutos.

La hazaña fue especialmente destacada porque Whisenant y Hysell no eran escaladores profesionales de tiempo completo.

Ambos combinaban sus actividades de escalada con trabajos convencionales y dedicaban buena parte de su tiempo libre a entrenar y realizar ascensos.

En una publicación sobre aquel récord, Hysell explicó que ambos habían trabajado durante meses para mejorar sus tiempos y analizar cada parte de la ruta, hasta conseguir bajar la marca por debajo de las tres horas.

El récord de Lurking Fear no fue el único logro importante de Whisenant, en mayo de 2026, apenas unos meses antes de su muerte, volvió a llamar la atención de la comunidad internacional de escalada al completar junto con Noah Fox la famosa ruta The Nose, también localizada en “El Capitan”, dos veces durante el mismo día.

“La Yosemite Climbing Association” registró que ambos alcanzaron la cima por segunda ocasión después de completar un tiempo total de 14 horas y 38 minutos.

“The Nose” es una de las rutas de escalada más emblemáticas de “El Capitan” y es considerada un desafío de enorme dificultad, por lo que completar el recorrido dos veces en un mismo día representa una exigencia física y técnica considerable.

Estos logros ayudaron a consolidar a Whisenant como uno de los nombres destacados de una generación de escaladores interesados en llevar al límite la velocidad y eficiencia durante grandes ascensos.

Tras conocerse su muerte también fue creada una campaña de recaudación para rendir homenaje a Whisenant y apoyar la realización de memoriales en algunos de los lugares que fueron importantes durante su vida.

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