Agenda completa del Mundial para el lunes 22 de junio: horarios para ver a Argentina, Francia y más

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Foto: Claro Sports

La actividad del Mundial 2026 continúa el lunes 22 de junio con una jornada que comienza a definir a los primeros clasificados del Grupo I y el Grupo J rumbo a los dieciseisavos de final. Argentina buscará mantenerse como líder de su sector, mientras que Francia intentará confirmar su candidatura al título. Además, Noruega, Senegal, Jordania y Argelia disputarán encuentros clave en sus aspiraciones dentro del torneo.

Si no quieres perderte ningún detalle del torneo, sigue la cobertura minuto a minuto, resultados, estadísticas y las mejores acciones del Mundial 2026 a través de Claro Sports, donde encontrarás toda la información sobre los partidos de este lunes.

Partidos del Mundial 2026 para el lunes 22 de junio

Argentina vs Austria

Francia vs Irak

Noruega vs Senegal

Jordania vs Argelia

Hora y lugar de los partidos del Mundial el lunes 22 de junio

Argentina vs Austria

La campeona del mundo vuelve a la actividad con la misión de mantenerse en la cima del Grupo J. El equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzó con el pie derecho su participación tras imponerse 3-0 a Argelia, en un partido donde Lionel Messi fue la gran figura al firmar un triplete que ilusiona a la Albiceleste con una nueva candidatura al título.

Austria también llega motivada luego de vencer 3-1 a Jordania en su debut, resultado que lo colocó como el perseguidor más cercano de Argentina. Una victoria permitiría a cualquiera de las dos selecciones acercarse a los dieciseisavos de final, por lo que el duelo luce como uno de los más atractivos de la jornada.

Fecha y hora de Argentina vs Austria ¿Cuándo? Lunes 22 de junio 2026

Lunes 22 de junio 2026 ¿A qué hora? 11:00

11:00 ¿En dónde? Estadio de Dallas

Francia vs Irak

La selección francesa buscará sumar su segundo triunfo consecutivo luego de superar con autoridad a Senegal en su presentación. Aunque los africanos complicaron el partido durante varios minutos, los dirigidos por Didier Deschamps terminaron imponiendo condiciones gracias al doblete de Kylian Mbappé y otro tanto de Bradley Barcola.

Del otro lado estará Irak, que sorprendió al abrir el marcador frente a Noruega, pero terminó cediendo ante el poder ofensivo encabezado por Erling Haaland. Ahora los asiáticos intentarán dar la sorpresa frente a uno de los favoritos al título, mientras Mbappé continúa en la pelea por convertirse en el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo.

Fecha y hora de Francia vs Irak ¿Cuándo? Lunes 22 de junio 2026

Lunes 22 de junio 2026 ¿A qué hora? 15:00 horas

15:00 horas ¿En dónde? Estadio Filadelfia

Noruega vs Senegal

Noruega llega con la confianza de haber derrotado 4-1 a Irak en su debut, un resultado que la colocó entre los líderes del Grupo I. La figura de Erling Haaland volvió a marcar diferencia y ahora los europeos tienen la oportunidad de asegurar de manera anticipada su boleto a los dieciseisavos de final.

Para Senegal, el compromiso representa una oportunidad para mantenerse con vida en el torneo. La escuadra africana dejó buenas sensaciones durante algunos lapsos frente a Francia, pero terminó cayendo ante la contundencia de los galos, por lo que necesita sumar puntos para no comprometer sus aspiraciones.

Fecha y hora de Noruega vs Senegal ¿Cuándo? Lunes 22 de junio 2026

Lunes 22 de junio 2026 ¿A qué hora? 18:00 horas

18:00 horas ¿En dónde? MetLife Stadium

Jordania vs Argelia

La jornada cerrará con un duelo entre dos selecciones que buscan reaccionar tras un complicado inicio mundialista. Jordania dejó escapar la posibilidad de rescatar un empate frente a Austria y terminó perdiendo 3-1, pese al esfuerzo mostrado durante buena parte del encuentro.

Argelia tampoco tuvo el debut esperado al caer 3-0 frente a Argentina en un partido donde Lionel Messi marcó los tres goles del encuentro. Los llamados “Zorros del Desierto” intentarán recomponer el camino y sumar sus primeros puntos para mantenerse con opciones de avanzar a la siguiente ronda.

Fecha y hora de Jordania vs Argelia ¿Cuándo? Lunes 22 de junio 2026

Lunes 22 de junio 2026 ¿A qué hora? 21:00

21:00 ¿En dónde? Levi’s Stadium

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