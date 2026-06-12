Agenda completa del Mundial para este sábado 13 de junio: horarios para ver a Brasil, Marruecos y más

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Los partidos del Mundial para este sábado 13 de junio | Foto: Claro Sports

El primer Mundial de 48 selecciones recién comienza y este sábado 13 de junio continúa la acción de los grupos B, C y D. Uno de los favoritos para levantar la Copa del Mundo finalmente debuta en la justa mundialista, pues Brasil entra a escena en un partido complicado contra el posible “caballo negro”, Marruecos.

La actividad del primer sábado mundialista comienza a las 13:00 horas y cuenta con cuatro partidos en donde ocho selecciones comenzarán su búsqueda por un boleto a los dieciseisavos de final.

Todos los partidos del Mundial de este sábado 13 de junio

El Mundial de Estados Unidos, Canadá y México comenzó este 11 de junio; sin embargo, la fase de grupos continúa este sábado con los siguientes partidos:

Qatar vs Suiza

Brasil vs Marruecos

Haití vs Escocia

Australia vs Turquía

Fuente: FIFA

De los cuatro partidos de la jornada sabatina, tres se disputarán en tierras estadounidenses, uno en Canadá y ninguno tendrá lugar en México.

Hora y lugar de los partidos del Mundial este sábado 13 de junio

Qatar vs Suiza

El primer partido del día será entre Qatar, la pasada anfitriona de la Copa del Mundo, y Suiza, una de las selecciones que, edición tras edición, pinta como posible sorpresa gracias a su talento.

Dicho encuentro será el segundo correspondiente al Grupo B, luego de que Canada y Bosnia y Herzegovina se enfrentaran este viernes 12 de junio en la inauguración canadiense del torneo.

Fecha y hora del Qatar vs Suiza ¿Cuándo? Sábado 13 de junio

Sábado 13 de junio ¿A qué hora? 13:00 horas (tiempo del Centro de México)

13:00 horas (tiempo del Centro de México) ¿En dónde? Estadio Bahía de San Francisco, Estados Unidos

Brasil vs Marruecos

Uno de los partidos que los aficionados marcaron en el calendario del Mundial es el Brasil vs Marruecos, un duelo que enfrentará a un eterno favorito y cinco veces campeón mundial con una de las selecciones de mayor crecimiento en el mundo.

Brasil llega con la obligación de ser protagonista bajo el mando de Carlo Ancelotti y con Vinicius Jr como su figura; Marruecos llega a la presente edición del Mundial luego de haber sido semifinalista en Qatar 2022.

Fecha y hora del Brasil vs Marruecos ¿Cuándo? Sábado 13 de junio

Sábado 13 de junio ¿A qué hora? 16:00 horas

16:00 horas ¿En dónde? Estadio Nueva York Nueva Jersey, Estados Unidos

Haití vs Escocia

Haití hizo historia al calificarse a su primer Mundial desde 1974 y no tendrá un debut sencillo, pues enfrentará a una selección europea de cuidado: la Escocia de Andrew Robertson y compañía.

Cabe destacar que, tanto el duelo de Brasil y Marruecos como el presente duelo, forman parte del Grupo C. En el papel, ni Haití ni Escocia parten como favoritos para avanzar a la siguiente ronda en lo más alto de su sector.

Fecha y hora del Haití vs Escocia ¿Cuándo? Sábado 13 de junio

Sábado 13 de junio ¿A qué hora? 19:00 horas

19:00 horas ¿En dónde? Estadio Boston, Estados Unidos

Australia vs Turquía

La actividad del Grupo D del Mundial continúa con el partido entre Australia y Turquía, dos selecciones que tratarán de demostrar que tienen argumentos suficientes para avanzar a la siguiente ronda.

Estos dos equipos comparten grupo con Estados Unidos y Paraguay, los representantes americanos del sector que se enfrentaron el viernes en la inauguración estadounidense.

Fecha y hora de Australia vs Turquía ¿Cuándo? Sábado 13 de junio

Sábado 13 de junio ¿A qué hora? 22:00 horas

22:00 horas ¿En dónde? Estadio BC Place Vancouver, Canadá

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