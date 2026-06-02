Desfile Mundialista en CDMX: fecha, ruta y cómo será la gran celebración cultural rumbo al Mundial 2026

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Todo sobre el Desfile Mundialista en CDMX. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de la Ciudad de México presentó el Desfile Mundialista, una celebración que llenará las calles de la Ciudad de México con música, color y ambiente futbolero rumbo al Mundial 2026, que arrancará el próximo jueves 11 de junio.

El desfile, que tendrá lugar dos días después del partido inaugural en el que México se enfrentará contra Sudáfrica, busca ser una de las principales atracciones para los visitantes, explicó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, este martes 2 de junio.

En Vivo | Acompáñame a la presentación de La Fiesta del Mundial. https://t.co/D9mtdTFJ4E — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 2, 2026

¿Cuándo será el Desfile Mundialista?

El Desfile Mundialista se realizará el próximo sábado 13 de junio de 2026, apenas dos días después del partido inaugural de la Copa del Mundo

El recorrido se llevará a cabo sobre Paseo de la Reforma, donde desfilarán diversos carros alegóricos, entre ellos; un carro alegórico inspirado en Xochimilco.

Además se dio a conocer que habrá un carro alegórico que representará al juego de pelota con música en vivo y un contingente de cincuenta danzantes prehispánicos.

También se confirmó que habrán alebrijes gigantes inspirados en la fauna mexicana como un ajolote, un cacomixtle y un colibrí, además de comparsas de mariposas monarca y agrupaciones artísticas que representan distintas expresiones culturales.

Día de Muertos y Mundial

Uno de los temas más llamativos será la del Día de Muertos pues se informó que habrá un carro alegórico de ofrenda dedicado a leyendas de futbol que fallecieron, además de una comparsa de 50 catrinas maquilladas.

Otro de los aspectos que llamaron la atención fue que Juanito, la mascota de México 70 volverá a aparecer, ahora en forma de globo gigante.

Y adelantaron que habrá un carro alegórico dedicado al Mundial de 1970 con referencias a Pelé; y otro de México 1986 con momentos históricos como los goles de Diego Armando Maradona.

El futbol seguirá siendo homenajeado pues el desfile tendrá referencias al Mundial Femenil de 1971, torneo celebrado en México y que marcó un precedente en el futbol femenil en México, quienes además fueron subcampeonas del mundo.

Más que futbol: una muestra de la diversidad cultural de México

A diferencia de otros desfiles deportivos, el evento no estará enfocado únicamente en el futbol. Según explicó Clara Brugada, la intención es aprovechar la atención internacional que tendrá la Ciudad de México durante el Mundial para mostrar la diversidad cultural del país.

La mandataria explicó que el desfile servirá para“recuperar la identidad de nuestros pueblos” y exhibir las expresiones artísticas, culturales y tradicionales de distintas regiones de México.

Por ello, se contempla la participación de comunidades indígenas, pueblos originarios, agrupaciones artísticas y representaciones culturales que reflejen la riqueza y pluralidad del país.

También habrá comparsas de los trajes tradicionales de los 32 estados de la República Mexicana, además de música regional y expresiones culturales representativas de cada región del país.

Más actividades deportivas, culturales y recreativas

Además, se buscará que las naciones que disputen encuentros en territorio mexicano puedan sumarse a la celebración mediante actividades y muestras culturales, convirtiendo el desfile en un espacio de convivencia internacional.

Entre las actividades anunciadas por el Gobierno de la Ciudad de México también se encuentran festivales futboleros en distintas alcaldías, transmisiones públicas de partidos, eventos culturales, exposiciones y espectáculos musicales.

Asimismo, el Zócalo capitalino albergará uno de los principales puntos de reunión para los aficionados, el FIFA FAN Fest, mientras que otras sedes distribuidas en la ciudad permitirán seguir los encuentros del torneo en pantallas gigantes.

Esto se suma a que se busca el Récord Guinness por la “Ola más grande del mundo”, la cual será el próximo sábado 6 de junio a las 8:00 horas en Reforma.

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