¿Eres turista en México por el Mundial? Revisa todos los hospitales públicos habilitados para atenderte
La Secretaría de Salud (SSA) cuenta con un documento público en el que enlista los 563 hospitales públicos de las 32 entidades de la República Mexicana que se designaron para brindar atención médica a los viajeros internacionales con motivo de los eventos por el Mundial de 2026 en México.
Cabe destacar que el este viernes, la titular de la Secretaría de Turismo (SECTUR) de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que durante la temporada mundialista en México, se estima la llegada de al menos 10 millones de visitantes extranjeros.
¡Atención, turista! Revisa qué hospitales te pueden atender por emergencias
El listado de la SSA, que se puede consultar en el siguiente link, incluye la siguiente información de cada hospital:
- Domicilio
- Las direcciones proporcionadas provienen del Catálogo CLUES (DGIS) en su actualización más reciente.
- Cuándo está disponible
- Teléfono Institucional de contacto
Cabe destacar que el documento oficial contempla una cobertura nacional con 563 hospitales en las 32 entidades federativas y correspondientes a 12 instituciones:
- SSA: Secretaría de Salud federal y servicios estatales de salud
- IMSS-Bienestar: Atención gratuita a personas sin seguridad social
- IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social (trabajadores afiliados)
- ISSSTE: Servicios de salud para trabajadores del Estado
- PEMEX: Servicios de salud de Petróleos Mexicanos
- SEDENA: Hospitales militares de la Secretaría de la Defensa Nacional
- SEMAR: Hospitales navales de la Secretaría de Marina
- CCINSHAE: Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad
- Institutos estatales: ISSEA (Aguascalientes), ISSSTECALI (Baja California), ICHISAL (Chihuahua)
La propia Secretaría de Salud asegura que las direcciones de los más de 500 hospitales pueden cambiar. “Ante cualquier duda, verifique en el portal de la institución correspondiente“, señala.
Consulta los hospitales que puedes consultar durante el Mundial
El directorio de hospitales contempla a las instituciones médicas de todos los estados de México, desde Aguascalientes hasta Zacatecas; sin embargo, el tránsito de turistas más marcado está en las sedes mundialistas, es decir:
- Ciudad de México
- Guadalajara, Jalisco
- Monterrey, Nuevo León
A pesar de que se esperan turistas en diferentes zonas y regiones del país, el principal punto de encuentro serán las tres ciudades que recibirán partidos de la justa mundialista. Ahí se encuentran los siguientes hospitales:
Ciudad de México – 39 hospitales designados
IMSS-Bienestar
- HOSPITAL GENERAL AJUSCO. Encinos 42, Col. Ampliación Miguel Hidalgo 4ta Sección, C.P. 14250, Tlalpan. Tel. 55 5446-7966
- HOSPITAL GENERAL XOCO. México Coyoacán S/N, Col. General Pedro María Anaya, C.P. 03340, Benito Juarez . Tel. 55 5688-9131
- HOSPITAL PEDIÁTRICO COYOACÁN. Moctezuma 18, Barrio Santa Catarina, C.P. 04010, Coyoacan · Tel. 55 5554-2860
- HOSPITAL GENERAL DR. GREGORIO SALAS FLORES. Del Carmen 42, Col. Centro, C.P. 06020, Cuauhtemoc. Tel. 55 8957-3319
- HOSPITAL GENERAL BALBUENA. Sur 111 S/N, Col. Aeronáutica Militar, C.P. 15970, Venustiano Carranza. Tel. 55 5552-1602
- HOSPITAL PEDIÁTRICO MOCTEZUMA. Oriente 158 189, Col. Moctezuma 2a. Sección, C.P. 15530, Venustiano Carranza . Tel. 55 5571-4057
- CENTRO DE SALUD T-III DR. SALVADOR ALLENDE CON CLÍNICA DE ESPECIALIDADES. Coras S/N, Col. Huayamilpas Pedregal, C.P. 04390, Coyoacan. Tel. 55 5038-1700
- C.S.T-III DR. JOSÉ CASTRO VILLAGRANA. Coras S/N, Col. Huayamilpas Pedregal, C.P. 04390, Coyoacan. Tel. 55 5038-1700
- CENTRO DE SALUD AJUSCO/SANTO DOMINGO T-II Tejamanil Esquina Zihuatlán S/N, Col. Santo Domingo Poniente, C.P. 04369, Coyoacan. Tel. 55 5038-1700
- C.S.T-III DR. JUAN DUQUE DE ESTRADA. Oriente 170 154, Col. Moctezuma 2a. Sección, C.P. 15530, Venustiano Carranza. Tel. 55 5038-1700
- C.S.T-III BEATRIZ VELASCO DE ALEMÁN. Ing. Eduardo Molina Esquina Peluqueros S/N, Col. 20 de Noviembre (la Michoacána), C.P. 15240, Venustiano Carranza. Tel. 55 5795-4487
IMSS — Instituto Mexicano del Seguro Social
- HTOR DR VICTORIO DE LA FUENTE NARVÁEZ. Av. Colector 15 S/N, Col. Magdalena de las Salinas, C.P. 07760, Gustavo A. Madero. Tel. 55 5754-6627
- HGZ NO.24 “INSURGENTES”(NORTE). Av. Insrgentes Norte 1322, Col. Magdalena de las Salinas, C.P. 07760, Gustavo A. Madero. Tel. 55 5747-3500
- HGZ NO. 27 (NORTE) “TLATELOLCO”. Lerdo S/N, U.H. Nonoalco Tlatelolco, C.P. 06900, Cuauhtemoc. Tel. 55 5583-9755
- HGR 2 VILLA COAPA (SUR). Calz. De las Bombas 117, Col. Exhacienda Coapa, C.P. 04980, Coyoacan. Tel. 55 5559-2875
- HGZ 32 VILLA COAPA (SUR). Calz. Del Hueso S/N, Col. Exhacienda Coapa, C.P. 04980, Coyoacan. Tel. 55 5677-7244
- HGO 4 CMN SIGLO XXI SAN ANGEL. Eje Vial 10 Sur Río Magdalena 289, Col. Tizapán San Ángel, C.P. 01090, Alvaro Obregon. Tel. 55 5616-2591
- UMF NO.7 HUIPULCO (SUR). Calz. De Tlalpan 4200, Col. San Lorenzo Huipulco, C.P. 14370, Tlalpan. Tel. 55 5573-2481
- UMF NO.163 EX HACIENDA COAPA (SUR). Calz. De las Bombas 117, Col. Exhacienda Coapa, C.P. 04980, Coyoacan. Tel. 55 5679-3481
- UMF NO.19 COYOACÁN (SUR). Presidente Carranza 100, Col. Coyoacán, C.P. 04000, Coyoacan. Tel. 55 5658-1945
- UMF NO. 6 LA MERCED (SUR). Av. Circunvalación S/N, Col. Merced Balbuena, C.P. 15810, Cuauhtemoc. Tel. 55 5522-6808
- UMF NO. 16 FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA (NORTE). Francisco González Bocanegra 10, Col. Guerrero, C.P. 06300, Cuauhtemoc. Tel. 55 5529-0469
- UMF NO.2 CENTRO MÉDICO (NORTE). Sor Juana Ines de la Cruz 81, Col. Santa María la Ribera, C.P. 06400, Cuauhtemoc. Tel. 55 5547-5510
ISSSTE
- CMN “20 DE NOVIEMBRE”. Av. Félix Cuevas 540, Col. Del Valle Sur, C.P. 03104, Benito Juarez · Tel. 55 5200-5003
- HR/HAE “PRIMERO DE OCTUBRE”. Av. Instituto Politécnico Nacional 1669, Col. Magdalena de las Salinas, C.P. 07760, Gustavo A. Madero · Tel. 55 5752-3185
- HR/HAE “LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS”. Av. Universidad 1321, Col. Florida, C.P. 01030, Alvaro Obregon · Tel. 55 5322-2300
- HR/HAE “GRAL. IGNACIO ZARAGOZA”. Calz. Gral. Ignacio Zaragoza 1711, Col. Ejército Constitucionalista, C.P. 09220, Iztapalapa · Tel. 55 5716-5200
- HG “DR. FERNANDO QUIROZ GUTIÉRREZ”. Felipe Ángeles 120, Col. Tolteca, C.P. 01140, Alvaro Obregon · Tel. 55 5515-9223
- HG TACUBA. Lago Ontario 36, Col. Tacuba, C.P. 11410, Miguel Hidalgo · Tel. 55 5527-1157
- HG “GRAL. JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN”. Congreso de Chilpancingo Norte Esquina Congreso de Chilpancingo Sur S/N, Col. Unidad Habitacional Ermita Zaragoza, C.P. 09180, Iztapalapa · Tel. 55 5733-1208
- HG “DR. DARÍO FERNÁNDEZ FIERRO”. Av. Revolución 1182, Col. San José Insurgentes, C.P. 03900, Benito Juarez . Tel. 55 5593-5300
- HG DRA. MATILDE PETRA MONTOYA LAFRAGUA (TLAHUAC). Av. Heberto Castillo 216, Col. Villa Centroamericana, C.P. 13278, Tlahuac. Tel. 55 5850-1400
- CMF IZTAPALAPA I. Ermita Iztapalapa 800, Col. Sta Bárbara, C.P. 09000, Iztapalapa. Tel. 55 5685-2028
- CMF CINCO DE FEBRERO. Cinco de Febrero 111, Col. Centro, C.P. 06080, Cuauhtemoc. Tel. 55 5709-1526
PEMEX — Petróleos Mexicanos
- HOSPITAL CENTRAL SUR. Av. Periferico Sur 4091, Col. Fuentes del Pedregal, C.P. 14140, Tlalpan. Tel. 55 1944-2500
- HOSPITAL CENTRAL NORTE. Campo Matillas 52, Col. San Antonio, C.P. 02720, Azcapotzalco . Tel. 55 5561-1433
- CCINSHAE — Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad
- HOSPITAL GENERAL DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ. De Tlalpan 4800, Sección XVI, C.P. 14080, Tlalpan. Tel. 55 4000-3011
- HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO. Instituto Politecnico Nacional 5160, Magdalena de las Salinas, C.P. 07760, Gustavo A. Madero. Tel. 55 5747-7590
- HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO “DR. EDUARDO LICEAGA”. Dr. Balmis 148, Doctores, C.P. 99999, Cuauhtemoc. Tel. 55 5004-3816
Jalisco – 26 hospitales designados
Secretaría de Salud (SSA)
- HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE. Av. Zoquipan 1050, Col. Zoquipan, C.P. 45170, Zapopan . Tel. 33 3030-6300
- ANTIGUO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA FRAY ANTONIO ALCALDE. Hospital 278, Col. El Retiro, C.P. 44280, Guadalajara . Tel. 33 3942-4400
- NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA DR. JUAN I. MENCHACA. Salvador Quevedo y Zubieta 750, Col. Independencia Oriente, C.P. 44340, Guadalajara . Tel. 33 3883-4400
- HOSPITAL CIVIL DE ORIENTE. Periférico Nuevo Periferico Oriente S/N, Col. Guadalupana, C.P. 45425, Colonia Guadalupana, Tonala . Tel. 33 3883-4400
- HOSPITAL MATERNO INFANTIL ESPERANZA LÓPEZ MATEOS. Av. Constituyentes 1075, Col. Moderna, C.P. 44190, Guadalajara . Tel. 33 3619-0385
- HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN MARTÍN DE LAS FLORES. 16 de Septiembre S/N, Col. San Martín de las Flores de Abajo, C.P. 45629, San Martin de las Flores de Abajo (la Abadia) [fraccionamiento], San Pedro Tlaquepaque . Tel. 33 3898-3487
- HOSPITAL GENERAL DE LAGOS DE MORENO. Av. Institución 150, Frac. Cristeros, C.P. 47476, Lagos de Moreno . Tel. 47 4741-3991
- HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMÁN. Gregorio Torres Quintero 211, Col. Ciudad Guzman Centro, C.P. 49000, Ciudad Guzman, Zapotlan el Grande . Tel. 34 1413-2082
- HOSPITAL REGIONAL DE PUERTO VALLARTA. Noruega 580, Col. Villa del Real, C.P. 48290, Puerto Vallarta . Tel. 32 2299-5600
- HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA. Av. Manuel Avila Camacho 423, Col. Los Fresnos, C.P. 46472, Magdalena . Tel. 38 6744-0225
- HOSPITAL COMUNITARIO DE JOCOTEPEC. Carr. Jocotepec – Chapala Km 3 195, Col. Chantepec (el Chante), C.P. 45825, Chantepec (el Chante), Jocotepec . Tel. 38 7763-1234
- HOSPITAL COMUNITARIO MAZAMITLA. Carr. Interestatal Quitupan la Cofradia-414, Kilometro 22 31, Ejido Epenche Chico (penche Chico), C.P. 49510, Mazamitla
- HOSPITAL COMUNITARIO TAPALPA. Av. De los Pastores 48 SIN LETRA, Pueblo Tapalpa, C.P. 49340, Tapalpa . Tel. 34 1475-1000
- HOSPITAL COMUNITARIO MASCOTA. Francisco I. Madero 299, Pueblo Mascota, C.P. 46900, Mascota . Tel. 38 8386-0174
- HOSPITAL COMUNITARIO TEQUILA. Azucena 29, Frac. Iprovipe (el Camichin), C.P. 46402, Iprovipe I (el Camichin) [fraccionamiento], Tequila . Tel. 37 4690-9883
- HOSPITAL COMUNITARIO EL SALTO. Av. Castillo de Chapultepec 936, Frac. Parques del Castillo, C.P. 45685, San Jose del Castillo, El Salto
IMSS — Instituto Mexicano del Seguro Social
- HGR 110 OBLATOS. Circunvalación Oblatos 2208, Col. Circunvalación Oblatos, C.P. 44716, Guadalajara . Tel. 33 3345-5805
- HGR 45 GUADALAJARA. San Felipe 1014, Col. Guadalajara Centro, C.P. 44100, Guadalajara . Tel. 33 3825-3903
- HGR 46 GUADALAJARA. Av. Lázaro Cárdenas 1060, Col. 8 de Julio, C.P. 44910, Guadalajara . Tel. 33 3810-0010
- HGZ 89 GUADALAJARA. Av. Agustin Yañez 1930, Col. Moderna, C.P. 44190, Guadalajara . Tel. 33 3812-5449
- HGR 180 TLAJOMULCO. Carr. San. Sebastian-santa Fe 1000 Int. 1000, Frac. Los Encinos, C.P. 45653, Tlajomulco de Zuñiga . Tel. 33 3507-1070
- HGZ 14 GUADALAJARA. Av. Revolución 2735, Col. Jardines de la Paz, C.P. 44860, Guadalajara . Tel. 33 3635-2611
- HGZMF 26 TALA. Simon Bolivar 20, Col. Tala Centro, C.P. 45300, Tala . Tel. 38 4738-1780
- Centro Médico Nacional de Occidente. Belisario Domínguez 1000 Int. E, Frac. Independencia Oriente, C.P. 44340, Guadalajara . Tel. 33 3618-2760
- ISSSTE
- HR/HAE “VALENTÍN GÓMEZ FARIAS”, ZAPOPAN. Av. Soledad Orozco 203, Col. Centro, C.P. 99999, Zapopan
SEDENA — Secretaría de la Defensa Nacional
- HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE GUADALAJARA. Calz. Del Ejército 100, Barrio Analco, C.P. 44450, Guadalajara . Tel. 33 3617-7310
Nuevo León – 20 hospitales designados
Secretaría de Salud (SSA)
- HOSPITAL GENERAL DE CERRALVO. Dr. Cornelio Gonzalez Ramos 400, Col. Ciudad de Cerralvo, C.P. 65900, Ciudad Cerralvo, Cerralvo . Tel. 89 2975-1291
- HOSPITAL GENERAL GALEANA. Constitucion 110 SUR, Col. 25 de Enero, C.P. 67850, Galeana . Tel. 82 6213-0030
- HOSPITAL GENERAL DE LINARES. Alamo y Naranjo S/N, Col. Provileon, C.P. 67755, Linares . Tel. 82 1214-3680
- HOSPITAL GENERAL DE SABINAS HIDALGO. Carr. Nacional S/N, Col. Hacienda Floreña, C.P. 65270, Sabinas Hidalgo [parque Industrial], Sabinas Hidalgo . Tel. 82 4242-5858
- HOSPITAL GENERAL DOCTOR ARROYO. Carr. Padre Severeano Martinez Km. 1 S/N, Col. Doctor Arroyo, C.P. 67900, Doctor Arroyo . Tel. 48 8888-0277
- HOSPITAL GENERAL DE MONTEMORELOS. Av. Capitán Alonso de León, Km.4 S/N, Col. Comunidad la Parrita, C.P. 67500, Montemorelos . Tel. 82 6263-6699
- HOSPITAL METROPOLITANO. Adolfo López Mateos 4600 4600, Col. Bosques del Nogalar, C.P. 66480, San Nicolas de los Garza . Tel. 81 8305-5940
- HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL. Aldama 460, Col. San Rafael, C.P. 67110, Guadalupe . Tel. 81 8131-3232
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. JOSÉ ELEUTERIO GONZÁLEZ. Av. Francisco I. Madero y Gonzalitos S/N, Col. Mitras Centro, C.P. 64450, Monterrey . Tel. 81 8346-0619
- UNEME PEDIÁTRICA. Isabel la Catolica 1100, Frac. Fraccionamiento Centro, C.P. 64720, Monterrey . Tel. 81 8359-2730
IMSS — Instituto Mexicano del Seguro Social
- HGZ 4 VILLA GUADALUPE. Matamoros S/N, Col. Ciudad Guadalupe Centro, C.P. 67100, Guadalupe . Tel. 81 8354-2700
- HGZ 33 FÉLIX U. GÓMEZ. Av. Félix Uresti Gómez S/N, Col. Obrera, C.P. 64010, Monterrey . Tel. 81 8150-3132
- HGZ 67 APODACA. Carr. Miguel Aleman S/N, Col. Apodaca Centro, C.P. 66600, Ciudad Apodaca, Apodaca . Tel. 81 1156-5900
- UMAE HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA No. 21. Av. Pino Suarez S/N, Col. Monterrey Centro, C.P. 64000, Monterrey
- UMAE 34 CARDIOLOGIA, ANGIOLOGÍA Y NEUMOLOGÍA. Av. Abraham Lincoln S/N, Col. Valle Verde 2do Sector, C.P. 64360, Monterrey
- HGSMF 11 MONTEMORELOS. José Ma. Paras y Ballesteros S/N, Col. Montemorelos Centro, C.P. 67500, Montemorelos . Tel. 82 6263-2973
- HGSMF 12 LINARES. Emilio Carranza S/N, Col. Linares Centro, C.P. 67700, Linares . Tel. 82 1212-0770
ISSSTE
- CH CONSTITUCIÓN. Constitución 1500, Col. Obispado, C.P. 64060, Monterrey . Tel. 81 8345-6595
PEMEX — Petróleos Mexicanos
- HOSPITAL GENERAL CADEREYTA. Álvaro Obregon S/N, Col. López Mateos, C.P. 67485, Cadereyta Jimenez . Tel. 82 8284-1541
SEDENA — Secretaría de la Defensa Nacional
- HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE MONTERREY, N. L. Manuel L. Barragán 5000, Col. Regina, C.P. 64290, Monterrey . Tel. 81 8351-9697
¿Cuántos hospitales asignados tiene cada estado?
A pesar de que Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León albergarán los partidos mundialistas en el país, dichas entidades no son las que tienen más hospitales designados. Tamaulipas ocupa ese lugar con 44 en total.
- Aguascalientes | 7
- Baja California | 7
- Baja California Sur | 10
- Campeche | 9
- Ciudad de México | 39
- Chihuahua | 12
- Chiapas | 17
- Coahuila | 27
- Colima | 12
- Durango | 19
- Guanajuato | 8
- Guerrero | 25
- Hidalgo | 11
- Jalisco | 26
- Estado de México | 47
- Michoacán | 9
- Morelos | 9
- Nayarit | 12
- Nuevo León | 20
- Oaxaca | 7
- Puebla | 11
- Querétaro | 6
- Quintana Roo | 15
- San Luis Potosí | 33
- Sinaloa | 10
- Sonora | 28
- Tabasco | 30
- Tamaulipas | 44
- Tlaxcala | 8
- Veracruz | 29
- Yucatán | 13
- Zacatecas | 4
En este contexto, los turistas que visitan México por el Mundial, ya sea que se queden en las ciudades sede o se trasladen a otra entidad de la República, podrán buscar los hospitales más cercanos en caso de emergencias médicas.
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