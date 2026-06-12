¿Eres turista en México por el Mundial? Revisa todos los hospitales públicos habilitados para atenderte

GENERANDO AUDIO...

¿Estás de visita en México y no sabes a dónde ir por una emergencia? | Foto: AFP

La Secretaría de Salud (SSA) cuenta con un documento público en el que enlista los 563 hospitales públicos de las 32 entidades de la República Mexicana que se designaron para brindar atención médica a los viajeros internacionales con motivo de los eventos por el Mundial de 2026 en México.

Cabe destacar que el este viernes, la titular de la Secretaría de Turismo (SECTUR) de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que durante la temporada mundialista en México, se estima la llegada de al menos 10 millones de visitantes extranjeros.

¡Atención, turista! Revisa qué hospitales te pueden atender por emergencias

El listado de la SSA, que se puede consultar en el siguiente link, incluye la siguiente información de cada hospital:

Domicilio Las direcciones proporcionadas provienen del Catálogo CLUES (DGIS) en su actualización más reciente.

Cuándo está disponible

Teléfono Institucional de contacto

Cabe destacar que el documento oficial contempla una cobertura nacional con 563 hospitales en las 32 entidades federativas y correspondientes a 12 instituciones:

SSA: Secretaría de Salud federal y servicios estatales de salud

Secretaría de Salud federal y servicios estatales de salud IMSS-Bienestar: Atención gratuita a personas sin seguridad social

Atención gratuita a personas sin seguridad social IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social (trabajadores afiliados)

Instituto Mexicano del Seguro Social (trabajadores afiliados) ISSSTE: Servicios de salud para trabajadores del Estado

Servicios de salud para trabajadores del Estado PEMEX: Servicios de salud de Petróleos Mexicanos

Servicios de salud de Petróleos Mexicanos SEDENA: Hospitales militares de la Secretaría de la Defensa Nacional

Hospitales militares de la Secretaría de la Defensa Nacional SEMAR: Hospitales navales de la Secretaría de Marina

Hospitales navales de la Secretaría de Marina CCINSHAE: Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad

Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad Institutos estatales: ISSEA (Aguascalientes), ISSSTECALI (Baja California), ICHISAL (Chihuahua)

La propia Secretaría de Salud asegura que las direcciones de los más de 500 hospitales pueden cambiar. “Ante cualquier duda, verifique en el portal de la institución correspondiente“, señala.

Consulta los hospitales que puedes consultar durante el Mundial

El directorio de hospitales contempla a las instituciones médicas de todos los estados de México, desde Aguascalientes hasta Zacatecas; sin embargo, el tránsito de turistas más marcado está en las sedes mundialistas, es decir:

Ciudad de México

Guadalajara, Jalisco

Monterrey, Nuevo León

A pesar de que se esperan turistas en diferentes zonas y regiones del país, el principal punto de encuentro serán las tres ciudades que recibirán partidos de la justa mundialista. Ahí se encuentran los siguientes hospitales:

Ciudad de México – 39 hospitales designados

IMSS-Bienestar

HOSPITAL GENERAL AJUSCO. Encinos 42, Col. Ampliación Miguel Hidalgo 4ta Sección, C.P. 14250, Tlalpan. Tel. 55 5446-7966

Encinos 42, Col. Ampliación Miguel Hidalgo 4ta Sección, C.P. 14250, Tlalpan. Tel. 55 5446-7966 HOSPITAL GENERAL XOCO. México Coyoacán S/N, Col. General Pedro María Anaya, C.P. 03340, Benito Juarez . Tel. 55 5688-9131

México Coyoacán S/N, Col. General Pedro María Anaya, C.P. 03340, Benito Juarez . Tel. 55 5688-9131 HOSPITAL PEDIÁTRICO COYOACÁN. Moctezuma 18, Barrio Santa Catarina, C.P. 04010, Coyoacan · Tel. 55 5554-2860

Moctezuma 18, Barrio Santa Catarina, C.P. 04010, Coyoacan · Tel. 55 5554-2860 HOSPITAL GENERAL DR. GREGORIO SALAS FLORES. Del Carmen 42, Col. Centro, C.P. 06020, Cuauhtemoc. Tel. 55 8957-3319

Del Carmen 42, Col. Centro, C.P. 06020, Cuauhtemoc. Tel. 55 8957-3319 HOSPITAL GENERAL BALBUENA . Sur 111 S/N, Col. Aeronáutica Militar, C.P. 15970, Venustiano Carranza. Tel. 55 5552-1602

. Sur 111 S/N, Col. Aeronáutica Militar, C.P. 15970, Venustiano Carranza. Tel. 55 5552-1602 HOSPITAL PEDIÁTRICO MOCTEZUMA . Oriente 158 189, Col. Moctezuma 2a. Sección, C.P. 15530, Venustiano Carranza . Tel. 55 5571-4057

. Oriente 158 189, Col. Moctezuma 2a. Sección, C.P. 15530, Venustiano Carranza . Tel. 55 5571-4057 CENTRO DE SALUD T-III DR. SALVADOR ALLENDE CON CLÍNICA DE ESPECIALIDADES. Coras S/N, Col. Huayamilpas Pedregal, C.P. 04390, Coyoacan. Tel. 55 5038-1700

Coras S/N, Col. Huayamilpas Pedregal, C.P. 04390, Coyoacan. Tel. 55 5038-1700 C.S.T-III DR. JOSÉ CASTRO VILLAGRANA. Coras S/N, Col. Huayamilpas Pedregal, C.P. 04390, Coyoacan. Tel. 55 5038-1700

Coras S/N, Col. Huayamilpas Pedregal, C.P. 04390, Coyoacan. Tel. 55 5038-1700 CENTRO DE SALUD AJUSCO/SANTO DOMINGO T-II Tejamanil Esquina Zihuatlán S/N, Col. Santo Domingo Poniente, C.P. 04369, Coyoacan. Tel. 55 5038-1700

Tejamanil Esquina Zihuatlán S/N, Col. Santo Domingo Poniente, C.P. 04369, Coyoacan. Tel. 55 5038-1700 C.S.T-III DR. JUAN DUQUE DE ESTRADA. Oriente 170 154, Col. Moctezuma 2a. Sección, C.P. 15530, Venustiano Carranza. Tel. 55 5038-1700

Oriente 170 154, Col. Moctezuma 2a. Sección, C.P. 15530, Venustiano Carranza. Tel. 55 5038-1700 C.S.T-III BEATRIZ VELASCO DE ALEMÁN. Ing. Eduardo Molina Esquina Peluqueros S/N, Col. 20 de Noviembre (la Michoacána), C.P. 15240, Venustiano Carranza. Tel. 55 5795-4487

IMSS — Instituto Mexicano del Seguro Social

HTOR DR VICTORIO DE LA FUENTE NARVÁEZ. Av. Colector 15 S/N, Col. Magdalena de las Salinas, C.P. 07760, Gustavo A. Madero. Tel. 55 5754-6627

Av. Colector 15 S/N, Col. Magdalena de las Salinas, C.P. 07760, Gustavo A. Madero. Tel. 55 5754-6627 HGZ NO.24 “INSURGENTES”(NORTE). Av. Insrgentes Norte 1322, Col. Magdalena de las Salinas, C.P. 07760, Gustavo A. Madero. Tel. 55 5747-3500

Av. Insrgentes Norte 1322, Col. Magdalena de las Salinas, C.P. 07760, Gustavo A. Madero. Tel. 55 5747-3500 HGZ NO. 27 (NORTE) “TLATELOLCO”. Lerdo S/N, U.H. Nonoalco Tlatelolco, C.P. 06900, Cuauhtemoc. Tel. 55 5583-9755

Lerdo S/N, U.H. Nonoalco Tlatelolco, C.P. 06900, Cuauhtemoc. Tel. 55 5583-9755 HGR 2 VILLA COAPA (SUR). Calz. De las Bombas 117, Col. Exhacienda Coapa, C.P. 04980, Coyoacan. Tel. 55 5559-2875

Calz. De las Bombas 117, Col. Exhacienda Coapa, C.P. 04980, Coyoacan. Tel. 55 5559-2875 HGZ 32 VILLA COAPA (SUR). Calz. Del Hueso S/N, Col. Exhacienda Coapa, C.P. 04980, Coyoacan. Tel. 55 5677-7244

Calz. Del Hueso S/N, Col. Exhacienda Coapa, C.P. 04980, Coyoacan. Tel. 55 5677-7244 HGO 4 CMN SIGLO XXI SAN ANGEL. Eje Vial 10 Sur Río Magdalena 289, Col. Tizapán San Ángel, C.P. 01090, Alvaro Obregon. Tel. 55 5616-2591

Eje Vial 10 Sur Río Magdalena 289, Col. Tizapán San Ángel, C.P. 01090, Alvaro Obregon. Tel. 55 5616-2591 UMF NO.7 HUIPULCO (SUR). Calz. De Tlalpan 4200, Col. San Lorenzo Huipulco, C.P. 14370, Tlalpan. Tel. 55 5573-2481

Calz. De Tlalpan 4200, Col. San Lorenzo Huipulco, C.P. 14370, Tlalpan. Tel. 55 5573-2481 UMF NO.163 EX HACIENDA COAPA (SUR). Calz. De las Bombas 117, Col. Exhacienda Coapa, C.P. 04980, Coyoacan. Tel. 55 5679-3481

Calz. De las Bombas 117, Col. Exhacienda Coapa, C.P. 04980, Coyoacan. Tel. 55 5679-3481 UMF NO.19 COYOACÁN (SUR). Presidente Carranza 100, Col. Coyoacán, C.P. 04000, Coyoacan. Tel. 55 5658-1945

Presidente Carranza 100, Col. Coyoacán, C.P. 04000, Coyoacan. Tel. 55 5658-1945 UMF NO. 6 LA MERCED (SUR). Av. Circunvalación S/N, Col. Merced Balbuena, C.P. 15810, Cuauhtemoc. Tel. 55 5522-6808

Av. Circunvalación S/N, Col. Merced Balbuena, C.P. 15810, Cuauhtemoc. Tel. 55 5522-6808 UMF NO. 16 FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA (NORTE). Francisco González Bocanegra 10, Col. Guerrero, C.P. 06300, Cuauhtemoc. Tel. 55 5529-0469

Francisco González Bocanegra 10, Col. Guerrero, C.P. 06300, Cuauhtemoc. Tel. 55 5529-0469 UMF NO.2 CENTRO MÉDICO (NORTE). Sor Juana Ines de la Cruz 81, Col. Santa María la Ribera, C.P. 06400, Cuauhtemoc. Tel. 55 5547-5510

ISSSTE

CMN “20 DE NOVIEMBRE”. Av. Félix Cuevas 540, Col. Del Valle Sur, C.P. 03104, Benito Juarez · Tel. 55 5200-5003

Av. Félix Cuevas 540, Col. Del Valle Sur, C.P. 03104, Benito Juarez · Tel. 55 5200-5003 HR/HAE “PRIMERO DE OCTUBRE”. Av. Instituto Politécnico Nacional 1669, Col. Magdalena de las Salinas, C.P. 07760, Gustavo A. Madero · Tel. 55 5752-3185

Av. Instituto Politécnico Nacional 1669, Col. Magdalena de las Salinas, C.P. 07760, Gustavo A. Madero · Tel. 55 5752-3185 HR/HAE “LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS”. Av. Universidad 1321, Col. Florida, C.P. 01030, Alvaro Obregon · Tel. 55 5322-2300

Av. Universidad 1321, Col. Florida, C.P. 01030, Alvaro Obregon · Tel. 55 5322-2300 HR/HAE “GRAL. IGNACIO ZARAGOZA”. Calz. Gral. Ignacio Zaragoza 1711, Col. Ejército Constitucionalista, C.P. 09220, Iztapalapa · Tel. 55 5716-5200

Calz. Gral. Ignacio Zaragoza 1711, Col. Ejército Constitucionalista, C.P. 09220, Iztapalapa · Tel. 55 5716-5200 HG “DR. FERNANDO QUIROZ GUTIÉRREZ”. Felipe Ángeles 120, Col. Tolteca, C.P. 01140, Alvaro Obregon · Tel. 55 5515-9223

Felipe Ángeles 120, Col. Tolteca, C.P. 01140, Alvaro Obregon · Tel. 55 5515-9223 HG TACUBA. Lago Ontario 36, Col. Tacuba, C.P. 11410, Miguel Hidalgo · Tel. 55 5527-1157

Lago Ontario 36, Col. Tacuba, C.P. 11410, Miguel Hidalgo · Tel. 55 5527-1157 HG “GRAL. JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN”. Congreso de Chilpancingo Norte Esquina Congreso de Chilpancingo Sur S/N, Col. Unidad Habitacional Ermita Zaragoza, C.P. 09180, Iztapalapa · Tel. 55 5733-1208

Congreso de Chilpancingo Norte Esquina Congreso de Chilpancingo Sur S/N, Col. Unidad Habitacional Ermita Zaragoza, C.P. 09180, Iztapalapa · Tel. 55 5733-1208 HG “DR. DARÍO FERNÁNDEZ FIERRO” . Av. Revolución 1182, Col. San José Insurgentes, C.P. 03900, Benito Juarez . Tel. 55 5593-5300

. Av. Revolución 1182, Col. San José Insurgentes, C.P. 03900, Benito Juarez . Tel. 55 5593-5300 HG DRA. MATILDE PETRA MONTOYA LAFRAGUA (TLAHUAC). Av. Heberto Castillo 216, Col. Villa Centroamericana, C.P. 13278, Tlahuac. Tel. 55 5850-1400

Av. Heberto Castillo 216, Col. Villa Centroamericana, C.P. 13278, Tlahuac. Tel. 55 5850-1400 CMF IZTAPALAPA I. Ermita Iztapalapa 800, Col. Sta Bárbara, C.P. 09000, Iztapalapa. Tel. 55 5685-2028

Ermita Iztapalapa 800, Col. Sta Bárbara, C.P. 09000, Iztapalapa. Tel. 55 5685-2028 CMF CINCO DE FEBRERO. Cinco de Febrero 111, Col. Centro, C.P. 06080, Cuauhtemoc. Tel. 55 5709-1526

PEMEX — Petróleos Mexicanos

HOSPITAL CENTRAL SUR. Av. Periferico Sur 4091, Col. Fuentes del Pedregal, C.P. 14140, Tlalpan. Tel. 55 1944-2500

Av. Periferico Sur 4091, Col. Fuentes del Pedregal, C.P. 14140, Tlalpan. Tel. 55 1944-2500 HOSPITAL CENTRAL NORTE. Campo Matillas 52, Col. San Antonio, C.P. 02720, Azcapotzalco . Tel. 55 5561-1433

Campo Matillas 52, Col. San Antonio, C.P. 02720, Azcapotzalco . Tel. 55 5561-1433 CCINSHAE — Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad

HOSPITAL GENERAL DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ. De Tlalpan 4800, Sección XVI, C.P. 14080, Tlalpan. Tel. 55 4000-3011

De Tlalpan 4800, Sección XVI, C.P. 14080, Tlalpan. Tel. 55 4000-3011 HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO. Instituto Politecnico Nacional 5160, Magdalena de las Salinas, C.P. 07760, Gustavo A. Madero. Tel. 55 5747-7590

Instituto Politecnico Nacional 5160, Magdalena de las Salinas, C.P. 07760, Gustavo A. Madero. Tel. 55 5747-7590 HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO “DR. EDUARDO LICEAGA”. Dr. Balmis 148, Doctores, C.P. 99999, Cuauhtemoc. Tel. 55 5004-3816

Jalisco – 26 hospitales designados

Secretaría de Salud (SSA)

HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE . Av. Zoquipan 1050, Col. Zoquipan, C.P. 45170, Zapopan . Tel. 33 3030-6300

. Av. Zoquipan 1050, Col. Zoquipan, C.P. 45170, Zapopan . Tel. 33 3030-6300 ANTIGUO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA FRAY ANTONIO ALCALDE . Hospital 278, Col. El Retiro, C.P. 44280, Guadalajara . Tel. 33 3942-4400

. Hospital 278, Col. El Retiro, C.P. 44280, Guadalajara . Tel. 33 3942-4400 NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA DR. JUAN I. MENCHACA . Salvador Quevedo y Zubieta 750, Col. Independencia Oriente, C.P. 44340, Guadalajara . Tel. 33 3883-4400

. Salvador Quevedo y Zubieta 750, Col. Independencia Oriente, C.P. 44340, Guadalajara . Tel. 33 3883-4400 HOSPITAL CIVIL DE ORIENTE . Periférico Nuevo Periferico Oriente S/N, Col. Guadalupana, C.P. 45425, Colonia Guadalupana, Tonala . Tel. 33 3883-4400

. Periférico Nuevo Periferico Oriente S/N, Col. Guadalupana, C.P. 45425, Colonia Guadalupana, Tonala . Tel. 33 3883-4400 HOSPITAL MATERNO INFANTIL ESPERANZA LÓPEZ MATEOS . Av. Constituyentes 1075, Col. Moderna, C.P. 44190, Guadalajara . Tel. 33 3619-0385

. Av. Constituyentes 1075, Col. Moderna, C.P. 44190, Guadalajara . Tel. 33 3619-0385 HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN MARTÍN DE LAS FLORES . 16 de Septiembre S/N, Col. San Martín de las Flores de Abajo, C.P. 45629, San Martin de las Flores de Abajo (la Abadia) [fraccionamiento], San Pedro Tlaquepaque . Tel. 33 3898-3487

. 16 de Septiembre S/N, Col. San Martín de las Flores de Abajo, C.P. 45629, San Martin de las Flores de Abajo (la Abadia) [fraccionamiento], San Pedro Tlaquepaque . Tel. 33 3898-3487 HOSPITAL GENERAL DE LAGOS DE MORENO . Av. Institución 150, Frac. Cristeros, C.P. 47476, Lagos de Moreno . Tel. 47 4741-3991

. Av. Institución 150, Frac. Cristeros, C.P. 47476, Lagos de Moreno . Tel. 47 4741-3991 HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMÁN . Gregorio Torres Quintero 211, Col. Ciudad Guzman Centro, C.P. 49000, Ciudad Guzman, Zapotlan el Grande . Tel. 34 1413-2082

. Gregorio Torres Quintero 211, Col. Ciudad Guzman Centro, C.P. 49000, Ciudad Guzman, Zapotlan el Grande . Tel. 34 1413-2082 HOSPITAL REGIONAL DE PUERTO VALLARTA . Noruega 580, Col. Villa del Real, C.P. 48290, Puerto Vallarta . Tel. 32 2299-5600

. Noruega 580, Col. Villa del Real, C.P. 48290, Puerto Vallarta . Tel. 32 2299-5600 HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA . Av. Manuel Avila Camacho 423, Col. Los Fresnos, C.P. 46472, Magdalena . Tel. 38 6744-0225

. Av. Manuel Avila Camacho 423, Col. Los Fresnos, C.P. 46472, Magdalena . Tel. 38 6744-0225 HOSPITAL COMUNITARIO DE JOCOTEPEC . Carr. Jocotepec – Chapala Km 3 195, Col. Chantepec (el Chante), C.P. 45825, Chantepec (el Chante), Jocotepec . Tel. 38 7763-1234

. Carr. Jocotepec – Chapala Km 3 195, Col. Chantepec (el Chante), C.P. 45825, Chantepec (el Chante), Jocotepec . Tel. 38 7763-1234 HOSPITAL COMUNITARIO MAZAMITLA . Carr. Interestatal Quitupan la Cofradia-414, Kilometro 22 31, Ejido Epenche Chico (penche Chico), C.P. 49510, Mazamitla

. Carr. Interestatal Quitupan la Cofradia-414, Kilometro 22 31, Ejido Epenche Chico (penche Chico), C.P. 49510, Mazamitla HOSPITAL COMUNITARIO TAPALPA . Av. De los Pastores 48 SIN LETRA, Pueblo Tapalpa, C.P. 49340, Tapalpa . Tel. 34 1475-1000

. Av. De los Pastores 48 SIN LETRA, Pueblo Tapalpa, C.P. 49340, Tapalpa . Tel. 34 1475-1000 HOSPITAL COMUNITARIO MASCOTA . Francisco I. Madero 299, Pueblo Mascota, C.P. 46900, Mascota . Tel. 38 8386-0174

. Francisco I. Madero 299, Pueblo Mascota, C.P. 46900, Mascota . Tel. 38 8386-0174 HOSPITAL COMUNITARIO TEQUILA . Azucena 29, Frac. Iprovipe (el Camichin), C.P. 46402, Iprovipe I (el Camichin) [fraccionamiento], Tequila . Tel. 37 4690-9883

. Azucena 29, Frac. Iprovipe (el Camichin), C.P. 46402, Iprovipe I (el Camichin) [fraccionamiento], Tequila . Tel. 37 4690-9883 HOSPITAL COMUNITARIO EL SALTO. Av. Castillo de Chapultepec 936, Frac. Parques del Castillo, C.P. 45685, San Jose del Castillo, El Salto

IMSS — Instituto Mexicano del Seguro Social

HGR 110 OBLATOS . Circunvalación Oblatos 2208, Col. Circunvalación Oblatos, C.P. 44716, Guadalajara . Tel. 33 3345-5805

. Circunvalación Oblatos 2208, Col. Circunvalación Oblatos, C.P. 44716, Guadalajara . Tel. 33 3345-5805 HGR 45 GUADALAJARA . San Felipe 1014, Col. Guadalajara Centro, C.P. 44100, Guadalajara . Tel. 33 3825-3903

. San Felipe 1014, Col. Guadalajara Centro, C.P. 44100, Guadalajara . Tel. 33 3825-3903 HGR 46 GUADALAJARA . Av. Lázaro Cárdenas 1060, Col. 8 de Julio, C.P. 44910, Guadalajara . Tel. 33 3810-0010

. Av. Lázaro Cárdenas 1060, Col. 8 de Julio, C.P. 44910, Guadalajara . Tel. 33 3810-0010 HGZ 89 GUADALAJARA . Av. Agustin Yañez 1930, Col. Moderna, C.P. 44190, Guadalajara . Tel. 33 3812-5449

. Av. Agustin Yañez 1930, Col. Moderna, C.P. 44190, Guadalajara . Tel. 33 3812-5449 HGR 180 TLAJOMULCO . Carr. San. Sebastian-santa Fe 1000 Int. 1000, Frac. Los Encinos, C.P. 45653, Tlajomulco de Zuñiga . Tel. 33 3507-1070

. Carr. San. Sebastian-santa Fe 1000 Int. 1000, Frac. Los Encinos, C.P. 45653, Tlajomulco de Zuñiga . Tel. 33 3507-1070 HGZ 14 GUADALAJARA . Av. Revolución 2735, Col. Jardines de la Paz, C.P. 44860, Guadalajara . Tel. 33 3635-2611

. Av. Revolución 2735, Col. Jardines de la Paz, C.P. 44860, Guadalajara . Tel. 33 3635-2611 HGZMF 26 TALA . Simon Bolivar 20, Col. Tala Centro, C.P. 45300, Tala . Tel. 38 4738-1780

. Simon Bolivar 20, Col. Tala Centro, C.P. 45300, Tala . Tel. 38 4738-1780 Centro Médico Nacional de Occidente . Belisario Domínguez 1000 Int. E, Frac. Independencia Oriente, C.P. 44340, Guadalajara . Tel. 33 3618-2760

. Belisario Domínguez 1000 Int. E, Frac. Independencia Oriente, C.P. 44340, Guadalajara . Tel. 33 3618-2760 ISSSTE

HR/HAE “VALENTÍN GÓMEZ FARIAS”, ZAPOPAN. Av. Soledad Orozco 203, Col. Centro, C.P. 99999, Zapopan

SEDENA — Secretaría de la Defensa Nacional

HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE GUADALAJARA. Calz. Del Ejército 100, Barrio Analco, C.P. 44450, Guadalajara . Tel. 33 3617-7310

Nuevo León – 20 hospitales designados

Secretaría de Salud (SSA)

HOSPITAL GENERAL DE CERRALVO . Dr. Cornelio Gonzalez Ramos 400, Col. Ciudad de Cerralvo, C.P. 65900, Ciudad Cerralvo, Cerralvo . Tel. 89 2975-1291

. Dr. Cornelio Gonzalez Ramos 400, Col. Ciudad de Cerralvo, C.P. 65900, Ciudad Cerralvo, Cerralvo . Tel. 89 2975-1291 HOSPITAL GENERAL GALEANA . Constitucion 110 SUR, Col. 25 de Enero, C.P. 67850, Galeana . Tel. 82 6213-0030

. Constitucion 110 SUR, Col. 25 de Enero, C.P. 67850, Galeana . Tel. 82 6213-0030 HOSPITAL GENERAL DE LINARES . Alamo y Naranjo S/N, Col. Provileon, C.P. 67755, Linares . Tel. 82 1214-3680

. Alamo y Naranjo S/N, Col. Provileon, C.P. 67755, Linares . Tel. 82 1214-3680 HOSPITAL GENERAL DE SABINAS HIDALGO . Carr. Nacional S/N, Col. Hacienda Floreña, C.P. 65270, Sabinas Hidalgo [parque Industrial], Sabinas Hidalgo . Tel. 82 4242-5858

. Carr. Nacional S/N, Col. Hacienda Floreña, C.P. 65270, Sabinas Hidalgo [parque Industrial], Sabinas Hidalgo . Tel. 82 4242-5858 HOSPITAL GENERAL DOCTOR ARROYO . Carr. Padre Severeano Martinez Km. 1 S/N, Col. Doctor Arroyo, C.P. 67900, Doctor Arroyo . Tel. 48 8888-0277

. Carr. Padre Severeano Martinez Km. 1 S/N, Col. Doctor Arroyo, C.P. 67900, Doctor Arroyo . Tel. 48 8888-0277 HOSPITAL GENERAL DE MONTEMORELOS . Av. Capitán Alonso de León, Km.4 S/N, Col. Comunidad la Parrita, C.P. 67500, Montemorelos . Tel. 82 6263-6699

. Av. Capitán Alonso de León, Km.4 S/N, Col. Comunidad la Parrita, C.P. 67500, Montemorelos . Tel. 82 6263-6699 HOSPITAL METROPOLITANO . Adolfo López Mateos 4600 4600, Col. Bosques del Nogalar, C.P. 66480, San Nicolas de los Garza . Tel. 81 8305-5940

. Adolfo López Mateos 4600 4600, Col. Bosques del Nogalar, C.P. 66480, San Nicolas de los Garza . Tel. 81 8305-5940 HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL . Aldama 460, Col. San Rafael, C.P. 67110, Guadalupe . Tel. 81 8131-3232

. Aldama 460, Col. San Rafael, C.P. 67110, Guadalupe . Tel. 81 8131-3232 HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. JOSÉ ELEUTERIO GONZÁLEZ . Av. Francisco I. Madero y Gonzalitos S/N, Col. Mitras Centro, C.P. 64450, Monterrey . Tel. 81 8346-0619

. Av. Francisco I. Madero y Gonzalitos S/N, Col. Mitras Centro, C.P. 64450, Monterrey . Tel. 81 8346-0619 UNEME PEDIÁTRICA. Isabel la Catolica 1100, Frac. Fraccionamiento Centro, C.P. 64720, Monterrey . Tel. 81 8359-2730

IMSS — Instituto Mexicano del Seguro Social

HGZ 4 VILLA GUADALUPE . Matamoros S/N, Col. Ciudad Guadalupe Centro, C.P. 67100, Guadalupe . Tel. 81 8354-2700

. Matamoros S/N, Col. Ciudad Guadalupe Centro, C.P. 67100, Guadalupe . Tel. 81 8354-2700 HGZ 33 FÉLIX U. GÓMEZ . Av. Félix Uresti Gómez S/N, Col. Obrera, C.P. 64010, Monterrey . Tel. 81 8150-3132

. Av. Félix Uresti Gómez S/N, Col. Obrera, C.P. 64010, Monterrey . Tel. 81 8150-3132 HGZ 67 APODACA . Carr. Miguel Aleman S/N, Col. Apodaca Centro, C.P. 66600, Ciudad Apodaca, Apodaca . Tel. 81 1156-5900

. Carr. Miguel Aleman S/N, Col. Apodaca Centro, C.P. 66600, Ciudad Apodaca, Apodaca . Tel. 81 1156-5900 UMAE HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA No. 21. Av. Pino Suarez S/N, Col. Monterrey Centro, C.P. 64000, Monterrey

Av. Pino Suarez S/N, Col. Monterrey Centro, C.P. 64000, Monterrey UMAE 34 CARDIOLOGIA, ANGIOLOGÍA Y NEUMOLOGÍA . Av. Abraham Lincoln S/N, Col. Valle Verde 2do Sector, C.P. 64360, Monterrey

. Av. Abraham Lincoln S/N, Col. Valle Verde 2do Sector, C.P. 64360, Monterrey HGSMF 11 MONTEMORELOS . José Ma. Paras y Ballesteros S/N, Col. Montemorelos Centro, C.P. 67500, Montemorelos . Tel. 82 6263-2973

. José Ma. Paras y Ballesteros S/N, Col. Montemorelos Centro, C.P. 67500, Montemorelos . Tel. 82 6263-2973 HGSMF 12 LINARES. Emilio Carranza S/N, Col. Linares Centro, C.P. 67700, Linares . Tel. 82 1212-0770

ISSSTE

CH CONSTITUCIÓN. Constitución 1500, Col. Obispado, C.P. 64060, Monterrey . Tel. 81 8345-6595

PEMEX — Petróleos Mexicanos

HOSPITAL GENERAL CADEREYTA. Álvaro Obregon S/N, Col. López Mateos, C.P. 67485, Cadereyta Jimenez . Tel. 82 8284-1541

SEDENA — Secretaría de la Defensa Nacional

HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE MONTERREY, N. L. Manuel L. Barragán 5000, Col. Regina, C.P. 64290, Monterrey . Tel. 81 8351-9697

¿Cuántos hospitales asignados tiene cada estado?

A pesar de que Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León albergarán los partidos mundialistas en el país, dichas entidades no son las que tienen más hospitales designados. Tamaulipas ocupa ese lugar con 44 en total.

Aguascalientes | 7

Baja California | 7

Baja California Sur | 10

Campeche | 9

Ciudad de México | 39

Chihuahua | 12

Chiapas | 17

Coahuila | 27

Colima | 12

Durango | 19

Guanajuato | 8

Guerrero | 25

Hidalgo | 11

Jalisco | 26

Estado de México | 47

Michoacán | 9

Morelos | 9

Nayarit | 12

Nuevo León | 20

Oaxaca | 7

Puebla | 11

Querétaro | 6

Quintana Roo | 15

San Luis Potosí | 33

Sinaloa | 10

Sonora | 28

Tabasco | 30

Tamaulipas | 44

Tlaxcala | 8

Veracruz | 29

Yucatán | 13

Zacatecas | 4

En este contexto, los turistas que visitan México por el Mundial, ya sea que se queden en las ciudades sede o se trasladen a otra entidad de la República, podrán buscar los hospitales más cercanos en caso de emergencias médicas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.