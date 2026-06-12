Muere Brito, campeón del mundo con Brasil en México 70, a los 86 años

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¿Quién fue Brito, campeón con Brasil en México 70? | Foto: Getty Images

Hércules Brito Ruas, exfutbolista brasileño conocido simplemente como Brito, murió a los 86 años, según informó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) este jueves. Cabe destacar que, junto a Pelé, fue campeón del mundo con la selección de Brasil en el Mundial de México de 1970.

El anuncio del fallecimiento de la leyenda brasileña se dio un día antes de que el “Scratch du Oro” debute en el Mundial contra Marruecos. Actualmente, la canarinha cuenta con figuras como Neymar y Vinicius Jr.

Así despidieron a Brito, leyenda de la Selección de Brasil

Samir Xaud, presidente de la CBF, definió a Brito como “uno de los mejores defensas de la historia del fútbol brasileño” y aseguró que siempre será recordada su contribución al Mundial de 1970, según dijo en el sitio oficial de la federación.

Por otro lado, manifestó la esperanza de que su espíritu inspire al equipo brasileño que encarará el Mundial a partir de este sábado 13 de junio.

“Que su espíritu de lucha sea una inspiración para nuestros jugadores que competirán en el Mundial de 2026” Samir Xaud, presidente de la CBF

Flamengo, club brasileño donde jugó, también lamentó el fallecimiento de Brito y recordó sus importantes contribuciones al equipo rojinegro.

“Como jugador del Flamengo en la histórica selección que ganó el Mundial de 1970, fue elegido el jugador con mejor condición física de ese torneo. Durante su etapa en Gávea, honró y respetó nuestra camiseta“, señaló Flamengo.

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento de Hércules Brito Ruas, o Brito, aos 86 anos.



Rubro-negro no histórico esquadrão do Tri em 1970, foi eleito o jogador mais bem preparado fisicamente daquela Copa. Em sua passagem pela Gávea, Brito honrou e… pic.twitter.com/RW8enLyjYQ — Flamengo (@Flamengo) June 12, 2026

La histórica participación del brasileño en México 70

Brito jugó todos los partidos de aquella Copa del Mundo y formó pareja con Wilson da Silva Piazza para liderar la defensa brasileña durante el torneo celebrado en México en 1970.

Es el séptimo miembro de aquella campeona del mundo que fallece tras:

Everaldo

Fontana

Félix

Joel Camargo

Carlos Alberto Torres

Pelé.

El defensa, 61 veces internacional con la Canarinha entre 1964 y 1972, comenzó su carrera en el Vasco da Gama y jugó en otros clubes importantes como Cruzeiro, Internacional, Corinthians, Botafogo y Athletico-PR.

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