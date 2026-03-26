Donovan Carrillo avanza a la final del Mundial de Patinaje Artístico 2026 con espectacular rutina: video
Donovan Carrillo, patinador mexicano de 26 años, debutó este jueves 26 de marzo en el Mundial de Patinaje Artístico 2026 en Praga y calificó a la final de la competencia con una calificación de 79.65 puntos en el programa corto, nota mermada por una caída.
Gracias a su primera aparición en la competencia mundial, el dos veces competidor olímpico volverá a las pistas el próximo sábado 28 de marzo, en donde buscará una medalla histórica frente a la élite de la disciplina.
Donovan Carrillo califica a la final del Mundial de Patinaje Artístico 2026
Donovan Carrillo obtuvo 79.65 puntos en el programa corto del Mundial de Praga, superando la puntuación obtenida en la misma fase de los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026, en donde consiguió 75.56 puntos.
La página oficial de Olympics.com destacó que la puntuación del mexicano se debió, en gran medida, a que mostró una tarjeta de mayor dificultad. “Algo arriesgado de por sí, pero más aún por hacerlo solo semanas después de los Juegos Olímpicos“, destacó.
El oriundo de Jalisco obtuvo 44.08 en la Puntuación de Elementos Técnicos (TES, por sus siglas en inglés) y 36.57 el Puntuación de Componentes del Programa (PCS, por sus siglas en inglés).
Las palabras de Donovan Carrillo tras su debut en Praga 2026
En entrevista con Olympics.com, después de su debut en el Mundial de Patinaje Artístico, Donovan Carrillo aseguró que fue difícil superar su participación en Milano Cortina 2026, que transcurrió casi un mes antes que la presente competencia.
“Estaba en un punto bajo después de los Juegos Olímpicos. Las dos primeras semanas fueron un poco difíciles de superar. Pero siento que, una vez que pasamos esas dos semanas, las cosas volvieron a tener sentido. Y empecé a sentirme normal”.Donovan Carrillo
A partir de su más reciente aventura olímpica, el mexicano se sintió inspirado para dar aún más. “Estaba intentando hacer el plan para el Mundial. Y yo estaba como, ‘¿sabes qué? Siento que quiero poner dos quads en el corto’. Y mis entrenadores se mostraron muy optimistas”, señaló.
El patinador latinoamericano aseguró que la rutina funcionó bien durante los entrenamientos y adquirió confianza para conservarlo en el Mundial de Patinaje Artístico en Praga.
Una vez transcurrido el programa corto, en el que fue sancionado por una caída, señaló: “Creo que es porque necesito más práctica, necesito competir un poco más con este contenido”, explicó Carrillo, que intentó los dos quads en el mismo programa corto en Praga.
A pesar de la caída en el hielo de Praga, Carrillo se mostró entusiasmado. “Estoy seguro de que cuando este contenido y esta estrategia funcionen, seré más competitivo con los demás. Así que también es muy emocionante”, remató.
¿Cuándo volverá a competir el mexicano en el Mundial de Patinaje Artístico?
Donovan Carrillo volverá a competir en el programa libre del Mundial de Patinaje Artístico 2026 el próximo sábado, 28 de marzo.
La final de patinaje artístico en individual masculino se disputará a partir de las 05:30 horas en tiempo de la Ciudad de México (12:30 hora local en Praga).
En México podrá verse el programa libre de Donovan Carrillo en el Mundial 2026 a través de SkySports México.
