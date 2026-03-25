México vs Portugal en el Zócalo: habrá transmisión gratis del partido este 28 de marzo

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Foto: Gobierno de la Ciudad de México

El partido amistoso entre México y Portugal será transmitido en vivo en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 28 de marzo, como parte de las actividades organizadas por el Gobierno capitalino.

El encuentro, que se realizará en el hoy Estadio Banorte, antiguo Estadio Azteca, podrá verse en una pantalla gigante de 25 por 14 metros, instalada en la plancha del Zócalo, con acceso gratuito para el público.

¿A qué hora se transmitirá el partido de México vs Portugal en el Zócalo?

Argel Gómez Concheiro, subsecretario de Grandes Festivales Comunitarios comentó en conferencia de prensa que la transmisión del partido entre México y Portugal comenzará a las 19:00 horas, por lo que se recomienda a los asistentes llegar con anticipación para ingresar y encontrar espacio.

La iniciativa busca reunir a cientos de aficionados para apoyar a la Selección Mexicana en un ambiente seguro y familiar.

“El próximo sábado 28 de marzo, a las 19:00 horas, se proyectará en vivo, el partido amistoso de futbol entre las selecciones de México y Portugal. Nos da mucho gusto invitar a la ciudadanía, a venir al Zócalo… Como siempre, el acceso al Zócalo es gratuito” Argel Gómez Concheiro, subsecretario de Grandes Festivales Comunitarios

De acuerdo con el funcionario, se prevé la presencia de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, entre los asistentes de la transmisión del partido.

Habrá operativo de seguridad con más de 2 mil elementos

Pablo Vázquez, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (CDMX), informó que 10 mil 835 policías serán desplegados para la reinauguración del Estadio Azteca el próximo sábado 28 de marzo, para el encuentro entre las selecciones de futbol de México y Portugal.

De acuerdo con el funcionario, los efectivos estarán apoyados por 472 vehículos oficiales, 247 motopatrullas, 16 grúas, 4 ambulancias, dos moto ambulancias, dos drones y un helicóptero. La finalidad es conocer si la capacidad del personal es suficiente para el Mundial:

Tampoco habrá estacionamiento dentro del hoy Estadio Banorte

“Este ejercicio servirá para evaluar y en su caso, ajustar y fortalecer las capacidades de todas las instituciones involucradas como una prueba hacia el Mundial”. Pablo Vázquez, Secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX

Aunado a este personal, dentro del inmueble estarán 2 mil oficiales de la Policía Auxiliar, los cuales se encargarán de vigilar las entradas, salidas, pasillos, zonas de gradas, accesos y estarán a nivel de cancha para que las acciones se realicen sin contratiempos.

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