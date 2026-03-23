México vs Portugal: fecha, hora, convocados y favorito de la IA para la reinauguración del Estadio Azteca

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Todo sobre el México vs. Portugal. Foto: AFP

La Selección Mexicana protagonizará uno de los partidos más esperados del año cuando enfrente a la Selección de fútbol de Portugal en el duelo que marcará la reinauguración del Estadio Azteca, tras su remodelación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Más allá de lo deportivo, el encuentro tiene un valor simbólico enorme, ya que representa el regreso del Coloso de Santa Úrsula a la escena internacional en la antesala del Mundial.

Fecha, hora y transmisión

Fecha y hora del México vs. Portugal ¿Cuándo? Sábado 28 de marzo de 2026

Sábado 28 de marzo de 2026 ¿A qué hora? 19:00 horas (tiempo del centro de México)

19:00 horas (tiempo del centro de México) ¿En dónde? Estadio Azteca, Ciudad de México

Estadio Azteca, Ciudad de México ¿Dónde verlo? Canal 5, TV Azteca, TUDN, ViX Un partido sin Cristiano Ronaldo

El gran atractivo del partido era la posible presencia de Cristiano Ronaldo, sin embargo, el astro portugués no fue convocado para este encuentro.

La razón es una lesión muscular en el muslo (isquiotibial) que sufrió a finales de febrero durante un partido con su club, lo que lo ha mantenido fuera de actividad en las últimas semanas.

De acuerdo con el cuerpo técnico de Portugal, encabezado por Roberto Martínez, se trata de una molestia leve, pero la decisión fue no arriesgarlo pensando en la Copa del Mundo.

Además, el propio seleccionador ha dejado claro que estos amistosos ante México y Estados Unidos servirán para probar variantes y evaluar otros jugadores, por lo que la ausencia del histórico delantero también responde a una estrategia de gestión de cargas previo al Mundial.

Incluso, el delantero no juega desde finales de febrero y ha estado en proceso de recuperación, por lo que su baja es más preventiva que de gravedad.

Así llega México al amistoso

El equipo dirigido por Javier Aguirre afronta este compromiso como una prueba de alto nivel en su preparación rumbo al Mundial 2026. El Tri buscará aprovechar la localía y el impulso emocional de la reinauguración del Azteca para mostrar una versión sólida ante un rival europeo.

El técnico mexicano ha trabajado con una base competitiva, combinando experiencia y juventud, con el objetivo de definir su once ideal de cara al torneo más importante del ciclo.

Una de las sorpresas es el regreso de Guillermo Ochoa como portero convocado, esto tras la lesión de Luis Ángel Malagón.

Así llega Portugal

Portugal, bajo el mando de Roberto Martínez, llega con una plantilla de gran nivel pese a la ausencia de su máxima figura. El equipo lusitano mantiene talento en todas sus líneas y utilizará este partido como ensayo clave antes de definir su lista final para el Mundial.

Figuras como Bruno Fernandes, Joao Félix o Gonçalo Ramos encabezan a una selección que sigue siendo altamente competitiva a nivel internacional.

Otro de los atractivos de este juego es que el delantero del Toluca, Paulinho, fue convocado de último momento para unirse a la plantill de convocados para los partidos de México y Estados Unidos, esto tras la baja de Rodrigo Mora y Rafael Leão

¿Quién es favorito según la IA?

El análisis de inteligencia artificial proyecta un partido muy parejo, aunque con ligera ventaja para Portugal por su nivel competitivo en Europa.

Probabilidades estimadas:

Portugal: 40%

México: 35%

Empate: 25%

La IA considera que la localía y el contexto emocional pueden equilibrar el duelo para el conjunto mexicano.

Posible marcador según la IA

México 1-2 Portugal

Alternativa: Empate 1-1

México y Portugal se enfrentarán en un partido histórico por la reinauguración del Estadio Azteca, aunque sin la presencia de Cristiano Ronaldo, cuya ausencia responde a una lesión leve y a una decisión preventiva rumbo al Mundial 2026.

Aun así, el duelo se mantiene como una prueba exigente para el Tri ante un rival europeo de alto nivel, en un escenario que volverá a ser protagonista del futbol mundial.

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