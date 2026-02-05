Agenda deportiva del fin de semana del 5 al 8 de febrero: Super Bowl LX, Juegos Olímpicos de Invierno y más
El fin de semana, del 5 al 8 de febrero, estará lleno de eventos deportivos, incluyendo la inauguración y los primeros eventos de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, así como el Super Bowl XL en el que Seahawks de Seattle y Patriots de Nueva Inglaterra buscarán el trono máximo de la NFL.
Cabe destacar que Claro Sports, multiplataforma deportiva mexicana, transmitirá tanto el evento inaugural como diversos eventos de la justa olímpica invernal a lo largo del fin de semana y hasta el 22 de febrero en que acaba el torneo.
Revisa la agenda deportiva del fin de semana
Jueves 5 de febrero
Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026
- Canadá vs Italia | Jueves 5 de febrero, 12:05 horas | Curling (Dobles mixto) | Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 | Transmisión en Claro Sports
- Finlandia vs Canadá | Jueves 5 de febrero, 14:10 horas | Hockey femenil | | Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 | Transmisión en Claro Sports
Otros eventos
- Magic vs Nets | Jueves 5 de febrero, 18:00 horas | NBA | Básquetbol
- Pistons vs Wizards | Jueves 5 de febrero, 18:00 horas | NBA | Básquetbol
- Raptors vs Bulls | Jueves 5 de febrero, 18:30 horas | NBA | Básquetbol
- Hawks vs Jazz | Jueves 5 de febrero, 18:30 horas | NBA | Básquetbol
- Rockets vs Hornets | Jueves 5 de febrero, 19:00 horas | NBA | Básquetbol
- Mavericks vs Spurs | Jueves 5 de febrero, 19:30 horas | NBA | Básquetbol
- TNA Wrestling Impact! | Jueves 5 de febrero, 20:00 horas | TNA (Lucha libre) | Transmisión por Claro Sports
- Suns vs Warriors | Jueves 5 de febrero, 21:00 horas | NBA | Básquetbol
- Lakers vs 76ers | Jueves 5 de febrero, 21:00 horas | NBA | Básquetbol
- Olmecas de Tabasco vs Naranejros de Hermosillo | Jueves 5 de febrero, 21:00 horas |Liga Mexicana de Sóftbol 2026 | Transmisión en Claro Sports
Viernes 6 de febrero
Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026
- Evento por equipos de patinaje artístico | Viernes 6 de febrero, 02:55 horas | Patinaje artístico | Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 | Transmisión en Claro Sports
- Suecia vs Gran Bretaña | Viernes 6 de febrero, 03:05 horas | Round robin dobles mixto | Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 | Transmisión en Claro Sports
- Suecia vs Noruega | Viernes 6 de febrero, 07:35 horas | Round robin dobles mixto | Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 | Transmisión en Claro Sports
- Inauguración de Milano Cortina 2026 | Viernes 6 de febrero, 13:00 horas | | Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 | Transmisión en Claro Sports
Liga MX
- Tigres vs Santos | Viernes 6 de febrero, 19:00 horas | Jornada 5 | Liga MX (Clausura 2026)
- Necaxa vs Atlético de San Luis | Viernes 6 de febrero, 19:00 horas | Jornada 5 | Liga MX (Clausura 2026) | Transmisión en Claro Sports
- Tijuana vs Puebla | Viernes 6 de febrero, 21:06 horas | Jornada 5 | Liga MX (Clausura 2026)
- Mazatlán vs Guadalajara | Viernes 6 de febrero, 21:06 horas | Jornada 5 | Liga MX (Clausura 2026)
Futbol Europeo
- FC Unión Berlín vs Frankfurt | Viernes 6 de febrero, 13:30 horas | Bundesliga
- Hellas Verona vs Pisa | Viernes 6 de febrero, 13:45 horas | Serie A
- Metz vs LOSC | Viernes 6 de febrero, 13:45 horas | Ligue 1
- Leeds vs Nottingham Forest | Viernes 6 de febrero, 14:00 horas | Premier League
- Celta de Vigo vs Osasuna | Viernes 6 de febrero, 14:00 horas | La Liga
Otros eventos
- Liv Golf 2026 Riyadh | Viernes 6 de febrero, 09:00 horas | Ronda 3 | Transmisión en Claro Sports
- Malacateco vs Municipal | Viernes 6 de febrero, 18:30 horas | Liga de Guatemala | Transmisión en Claro Sports
- Pistons vs Knicks | Viernes 6 de febrero, 18:30 horas | NBA | Básquetbol
- Celtics vs Heat | Viernes 6 de febrero, 18:30 horas | NBA | Básquetbol
- Bucks vs Pacers | Viernes 6 de febrero, 19:00 horas | NBA | Básquetbol
- Timberwolves vs Pelicans | Viernes 6 de febrero, 19:00 horas | NBA | Básquetbol
- Kings vs Clippers | Viernes 6 de febrero, 19:00 horas | NBA | Básquetbol
- Trail Blazers vs Grizzlies | Viernes 6 de febrero, 19:00 horas | NBA | Básquetbol
Sábado 7 de febrero
Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026
- Esquí freestyle | Sábado 7 de febrero, 03:30 horas | Slopestyle femenil clasificación | Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 | Transmisión por Claro Sports
- Esquí alpino | Sábado 7 de febrero, 04:30 horas | Downhill varonil | Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 | Transmisión por Claro Sports
- Esquí de fondo | Sábado 7 de febrero, 06:00 horas | Esquiatlón femenil 10km + 10km | | Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 | Transmisión por Claro Sports
- Curling | Sábado 7 de febrero, 07:35 horas | Gran Bretaña vs Estados Unidos (dobles mixto) | Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 | Transmisión por Claro Sports
- Patinaje de velocidad | Sábado 7 de febrero, 09:00 horas | 3000m femenil | Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 | Transmisión por Claro Sports
- Hockey | Sábado 7 de febrero, 09:40 horas | Estados Unidos vs Finlandia (femenil) | Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 | Transmisión por Claro Sports
- Salto de esquí | Sábado 7 de febrero, 11:40 horas | Trampolín normal femenil | Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 | Transmisión por Claro Sports
- Snowboard | Sábado 7 de febrero, 12:30 horas | Big Air varonil final | Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 | Transmisión por Claro Sports
- Patinaje artístico | Sábado 7 de febrero, 12:45 horas | Evento por equipos (individual varonil) | Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 | Transmisión por Claro Sports
- Hockey | Sábado 7 de febrero, 14:10 horas | Suiza vs Canadá (femenil) | Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 | Transmisión por Claro Sports
- Patinaje artístico | Sábado 7 de febrero, 15:05 horas | Evento por equipos (danza libre) | Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 | Transmisión por Claro Sports
Liga MX
- Querétaro vs León | Sábado 7 de febrero, 17:00 horas | Jornada 5 | Liga MX (Clausura 2026)
- Toluca vs Cruz Azul | Sábado 7 de febrero, 17:00 horas | Jornada 5 | Liga MX (Clausura 2026)
- Atlas vs Pumas | Sábado 7 de febrero, 19:05 horas | Jornada 5 | Liga MX (Clausura 2026)
- Pachuca vs Juárez | Sábado 7 de febrero, 19:06 horas | Jornada 5 | Liga MX (Clausura 2026)
- América vs Monterrey | Sábado 7 de febrero, 21:10 horas | Jornada 5 | Liga MX (Clausura 2026)
Futbol Europeo
- Manchester United vs Tottenham | Sábado 7 de febrero, 06:30 horas | Premier League
- Rayo Vallecano vs Real Oviedo | Sábado 7 de febrero, 07:00 horas | La Liga
- Heidenheim vs Hamburg | Sábado 7 de febrero, 08:30 horas | Bundesliga
- Wolfsburg vs Dortmund | Sábado 7 de febrero, 08:30 horas | Bundesliga
- St. Pauli vs Stuttgart | Sábado 7 de febrero, 08:30 horas | Bundesliga
- Mainz 05 vs Augsburgo | Sábado 7 de febrero, 08:30 horas | Bundesliga
- Friburgo vs Werder Bremen | Sábado 7 de febrero, 08:30 horas | Bundesliga
- Fulham vs Everton | Sábado 7 de febrero, 09:00 horas | Premier League
- Burnley vs West Ham | Sábado 7 de febrero, 09:00 horas | Premier League
- Arsenal vs Sunderland AFC | Sábado 7 de febrero, 09:00 horas | Premier League
- Wolves vs Chelsea | Sábado 7 de febrero, 09:00 horas | Premier League
- Bournemouth vs Aston Villa | Sábado 7 de febrero, 09:00 horas | Premier League
- Barcelona vs R.C.D. Mallorca | Sábado 7 de febrero, 09:15 horas | La Liga
- Lens vs Rennes | Sábado 7 de febrero, 10:00 horas | Ligue 1
- Genoa vs Napoli | Sábado 7 de febrero, 11:00 horas | Serie A
- Newcastle vs Brentford | Sábado 7 de febrero, 11:30 horas | Premier League
- Sevilla vs Girona | Sábado 7 de febrero, 11:30 horas | La Liga
- Mönchengladbach vs Leverkusen | Sábado 7 de febrero, 11:30 horas | Bundesliga
- Stade Brestois vs Lorient | Sábado 7 de febrero, 12:00 horas | Ligue 1
- Fiorentina vs Torino | Sábado 7 de febrero, 13:45 horas | Serie A
- Real Sociedad vs Elche C. F. | Sábado 7 de febrero, 14:00 horas | La Liga
- Nantes vs Lyon | Sábado 7 de febrero, 14:05 horas | Ligue 1
Otros eventos
- Liv Golf 2026 Riyadh | Sábado 7 de febrero, 09:00 horas | Ronda 4 | Transmisión en Claro Sports
- Nets vs Wizards | Sábado 7 de febrero, 14:00 horas | NBA | Básquetbol
- Thunder vs Rockets | Sábado 7 de febrero, 14:30 horas | NBA | Básquetbol
- Achuapa vs Aurora | Sábado 7 de febrero, 14:30 horas | Liga de Guatemala | Transmisión en Claro Sports
- Spurs vs Mavericks | Sábado 7 de febrero, 17:00 horas | NBA | Básquetbol
- Tour de Omán 2026 | Sábado 7 de febrero, 17:00 horas | Ciclismo | Etapa 1 | Transmisión en Claro Sports
- Magic vs Jazz | Sábado 7 de febrero, 18:00 horas | NBA | Básquetbol
- Hawks vs Hornets | Sábado 7 de febrero, 18:30 horas | NBA | Básquetbol
- Bulls vs Nuggets | Sábado 7 de febrero, 19:00 horas | NBA | Básquetbol
- Lakers vs Warriors | Sábado 7 de febrero, 19:30 horas | NBA | Básquetbol
- Suns vs 76ers | Sábado 7 de febrero, 20:00 horas | NBA | Básquetbol
- Trail Blazers vs Grizzlies | Sábado 7 de febrero, 21:00 horas | NBA | Básquetbol
- Kings vs Cavaliers | Sábado 7 de febrero, 21:00 horas | NBA | Básquetbol
Domingo 8 de febrero
Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026
- Esquí alpino | 04:30 horas | Downhill femenil | Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 | Transmisión en Claro Sports
- Esquí de fondo | 05:30 horas | Esquiatlón varonil 10 km + 10 km | Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 | Transmisión en Claro Sports
- Snowboard | 06:05 horas | Slalom gigante paralelo femenil y varonil | Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 | Transmisión en Claro Sports
- Biatlón | 07:05 horas | Relevo mixto 4×6 km | Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 | Transmisión en Claro Sports
- Curling | 07:35 horas | Canadá vs Suecia (dobles mixto) | Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 | Transmisión en Claro Sports
- Patinaje de velocidad | 09:00 horas | 5,000 m varonil | Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 | Transmisión en Claro Sports
- Luge | 10:00 horas | Individual masculino | Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 | Transmisión en Claro Sports
- Patinaje artístico | 12:30 horas | Evento por equipos final | Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 | Transmisión en Claro Sports
- Hockey | 14:10 horas | República Checa vs Finlandia (femenil) | Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 | Transmisión en Claro Sports
Super Bowl LX
- New England Patriots vs Seattle Seahawks | Domingo 8 de febrero, 17:30 horas | Super Bowl XL | NFL
Futbol Europeo
- Bolonia vs Parma | Domingo 8 de febrero, 05:30 horas | Serie A
- Alavés vs Getafe | Domingo 8 de febrero, 07:00 horas | La Liga
- Niza vs Mónaco | Domingo 8 de febrero, 08:00 horas | Ligue 1
- Brighton vs Crystal Palace | Domingo 8 de febrero, 08:00 horas | Premier League
- Lecce vs Udinese | Domingo 8 de febrero, 08:00 horas | Serie A
- Colonia vs RB Leipzig | Domingo 8 de febrero, 08:30 horas | Bundesliga
- Athletic vs Levante | Domingo 8 de febrero, 09:15 horas | La Liga
- Auxerre vs Paris FC | Domingo 8 de febrero, 10:15 horas | Ligue 1
- Le Havre vs Racing de Estrasburgo | Domingo 8 de febrero, 10:15 horas | Ligue 1
- Angers vs Toulouse | Domingo 8 de febrero, 10:15 horas | Ligue 1
- Liverpool vs Manchester City | Domingo 8 de febrero, 10:30 horas | Premier League
- Bayern vs Hoffenheim | Domingo 8 de febrero, 10:30 horas | Bundesliga
- Sassuolo vs Inter | Domingo 8 de febrero, 11:00 horas | Serie A
- Atlético Madrid vs Real Betis | Domingo 8 de febrero, 11:30 horas | La Liga
- Juventus vs Lazio | Domingo 8 de febrero, 13:45 horas | Serie A
- PSG vs Marsella | Domingo 8 de febrero, 13:45 horas | Ligue 1
- Valencia C. F. vs Real Madrid | Domingo 8 de febrero, 14:00 horas | La Liga
Otros eventos
- Celtics vs Knicks | Domingo 8 de febrero, 11:30 horas | NBA | Básquetbol
- Wizards vs Heat | Domingo 8 de febrero, 13:00 horas | NBA | Básquetbol
- Raptors vs Pacers | Domingo 8 de febrero, 14:00 horas | NBA | Básquetbol
- Timberwolves vs Clippers | Domingo 8 de febrero, 14:00 horas | NBA | Básquetbol
- Tour de Omán 2026 | Domingo 8 de febrero, 16:30 horas | Ciclismo | Etapa 2 | Transmisión en Claro Sports
