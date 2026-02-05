Así desfiló Donovan Carrillo en el desfile de moda de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

GENERANDO AUDIO...

Donovan Carrillo brilló en la pasarela. Foto: Gettyimages

Donovan Carrillo cambió los patines por la pasarela y se robó las miradas durante el desfile de moda organizado por el Comité Olímpico Internacional (COI) en Milán, donde las delegaciones presentaron los uniformes oficiales que lucirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

En un escenario que mezcló deporte, estilo y alta costura, el jalisciense avanzó por la pasarela con seguridad, sonrisa relajada y actitud elegante, representando a México no solo como atleta, sino como embajador de identidad y cultura.

¿Cómo fue el uniforme de Donovan Carillo en el desfile de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Su aparición fue una de las más llamativas de la noche, gracias a un uniforme que combinó tradición y modernidad.

Donovan apareció con el uniforme oficial de la delegación mexicana, un conjunto invernal que equilibra funcionalidad y diseño.

La pieza principal fue una chamarra gris clara tipo parka deportiva, con bloques de color verde y detalles en rojo que evocan la bandera mexicana. Al frente destacó un patrón geométrico textil inspirado en artesanías tradicionales, que aportó carácter cultural al look y lo diferenció del resto de delegaciones.

El diseño combinó material térmico y corte moderno, pensado para climas fríos, pero con estética urbana. Lo complementó con pantalón deportivo oscuro de silueta recta y calzado cómodo, logrando un estilo limpio, elegante y práctico.

A través de Instagram, el propio Carrillo compartió la experiencia previa al desfile y mostró el ambiente entre atletas:

“Está muy loco, literal parece pasarela, pero versión Juegos Olímpicos. Está increíble ver cómo cada delegación trae su propia vibra… cada quien tiene su uniforme, su país, su estilo”, contó en video. Donovan Carillo, atleta mexicano

También reflexionó sobre el significado del momento: “Lo que más pesa no es la ropa, es todo lo que hay detrás… es inspirador ver a todos compartiendo el mismo sueño”.

En el desfile de los Juegos Olímpicos de Invierno, también destacaron otros oufits, tales como un body negro con gorro azul cielo y mallas oscuras, hasta el tradicional atuendo tipo jeque de delegaciones del oriente, además de chamarras térmicas, gorros y prendas de alto rendimiento.

