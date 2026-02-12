Agenda deportiva fin de semana del 12 al 15 de febrero: Clásico Nacional, Juegos Olímpicos de Invierno y más

GENERANDO AUDIO...

La agenda deportiva del 12 al 15 de febrero. Foto: Claro Sports

Desde este jueves 12 de febrero se vivirá un fin de semana cargado de competencias de alto nivel, comenzando por competencias de Milano Cortina, la final de patinaje artístico de Donovan Carrillo y el Clásico Nacional.

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 siguen su curso y en América Latina pueden disfrutarse a través de la multiplataforma de Claro Sports. El calendario contempla finales en casi todas las disciplinas, como esquí, snowboard, patinaje de velocidad, luge, biatlón, curling, skeleton, salto de esquí y patinaje artístico, donde se disputarán varias medallas. Entre los momentos más esperados está la final en la que competirá el mexicano Donovan Carrillo.

En el fútbol también habrá intensa actividad, tanto en ligas locales alrededor del mundo como en torneos de Copa. En España, el Atlético de Madrid y el FC Barcelona se medirán en la ida de las semifinales.

En México, el foco estará puesto en el Clásico Nacional entre América y Chivas, el conjunto rojiblanco, líder e invicto, recibirá a unas Águilas que llegan en buen momento tras un arranque irregular en 2026.

Por su parte, en el deporte estadounidense la atención se traslada del fútbol americano al básquetbol, con la celebración del fin de semana del Juego de Estrellas de la NBA.

Jueves 12 de febrero

14:00 | Fútbol | Copa del Rey | Atlético de Madrid vs FC Barcelona | Semifinal ida | Sky Sports

| Semifinal ida | Sky Sports 14:00 | Fútbol | Premier League | Brentford vs Arsenal | Jornada 26 | FOX One

| Jornada 26 | FOX One 14:10 Hockey | Milano Cortina 2026 | Letonia vs Estados Unidos varonil | Claro Sports

| Claro Sports 18:30 | Básquetbol | NBA | Milwaukee Bucks en Oklahoma City Thunder | Amazon Prime Video

| Amazon Prime Video 19:00 | Fútbol | Concachampions | Cruz Azul vs Vancouver FC | FOX One

| FOX One 19:00 | Golf | LIV Golf Adelaide | Ronda 2 | Claro Sports

| Ronda 2 | Claro Sports 20:00 | Lucha libre | TNA Wrestling Impact | Claro Sports

| Claro Sports 21:00 | Básquetbol | NBA | Dallas Mavericks en Los Angeles Lakers | Amazon Prime Video

Viernes 13 de febrero

04:45 Esquí de fondo | Milano Cortina 2026 | 10km varonil salida por intervalos libre | Claro Sports

| | Claro Sports 05:10 Hockey | Milano Cortina 2026 | Finlandia vs Suecia varoni l | Claro Sports

| l | Claro Sports 06:30 Snowboard cross | Milano Cortina 2026 | Final femenil | Claro Sports

| Final femenil | Claro Sports 07:00 | Ciclismo | Tour de La Provence | Etapa 1 | Claro Sports

07:00 Biatlón | Milano Cortina 2026 | 10km sprint varonil | Claro Sports

| | Claro Sports 09:00 Patinaje de velocidad | Milano Cortina 2026 | 10,000m varonil | Claro Sports

| | Claro Sports 09:40 Hockey | Milano Cortina 2026 | Cuartos de final femenil | Claro Sports

| | Claro Sports 12:00 Patinaje artístico | Milano Cortina 2026 | Programa libre individual varonil | Claro Sports

12:05 | Fútbol | Ligue 1 | Rennes vs PSG | Jornada 22 | FOX One

| Jornada 22 | FOX One 12:05 Curling | Milano Cortina 2026 | Canadá vs Suecia varonil | Claro Sports

| Canadá vs Suecia varonil | Claro Sports 12:25 Skeleton | Milano Cortina 2026 | Final varonil | Claro Sports

| | Claro Sports 12:30 Snowboard | Milano Cortina 2026 | Halfpipe varonil final | Claro Sports

13:10 Hockey | Milano Cortina 2026 | Cuartos de final femenil | Claro Sports

| | Claro Sports 13:30 | Fútbol | Bundesliga | Borussia Dortmund vs Mainz | Jornada 22 | Sky Sports

| Jornada 22 | Sky Sports 13:45 | Fútbol | FA Cup | Hull City vs Chelsea | Cuarta ronda | HBO Max

| Cuarta ronda | HBO Max 13:45 | Fútbol | FA Cup | Wrexham vs Ipswich Town | Cuarta ronda | FOX One

| Cuarta ronda | FOX One 13:45 | Fútbol | Serie A | Pisa vs AC Milan | Jornada 25 | ESPN y Disney+

| Jornada 25 | ESPN y Disney+ 14:00 | Fútbol | LaLiga | Elche vs Osasuna | Jornada 24 | Sky Sports

| Jornada 24 | Sky Sports 14:05 | Fútbol | Ligue 1 | Monaco vs Nantes | Jornada 22 | FOX One

| Jornada 22 | FOX One 18:00 | Básquetbol | NBA All Star Game 2026 | Juego de Celebridades | ESPN y Disney+

| Juego de Celebridades | ESPN y Disney+ 19:00 | Fútbol | Amistoso | Independiente del Valle vs Inter Miami | 19:00 | ESPN

| 19:00 | ESPN 19:00 | Fútbol | Liga MX | Puebla vs Pumas | Jornada 6 | TV Azteca

| Jornada 6 | TV Azteca 19:00 | Lucha libre | TNA Wrestling Impact: No Surrender | Claro Sports

20:00 | Básquetbol | NBA All Star Game 2026 | Rising Stars Challenge | ESPN y Disney+

| Rising Stars Challenge | ESPN y Disney+ 21:00 | Fútbol | Liga MX | Toluca vs Tijuana | Jornada 6 | TV Azteca

| Jornada 6 | TV Azteca 21:00 | Golf | LIV Golf Adelaide | Ronda 3 | Claro Sports

Sábado 14 de febrero

02:05 Curling | Milano Cortina 2026 | Gran Bretaña vs Canadá femenil | Claro Sports

| | Claro Sports 03:00 Esquí alpino | Milano Cortina 2026 | Slalom gigante varonil carrera 1 | Claro Sports

| Claro Sports 03:30 Esquí freestyle | Milano Cortina 2026 | Final moguls doble femenil | Claro Sports

| Claro Sports 05:00 Esquí de fondo | Milano Cortina 2026 | Relevo 4 x 7.5km femenil | Claro Sports

| Claro Sports 05:20 Esquí alpino | Milano Cortina 2026 | Slalom gigante varonil carrera 2 | Claro Sports

| Claro Sports 06:05 | Fútbol | FA Cup | Burton Albion vs West Ham | Cuarta ronda | HBO Max

| Cuarta ronda | HBO Max 06:30 | Formula E | Jeddah, Arabia Saudita | Clasificación | Claro Sports

| Clasificación | Claro Sports 07:00 | Fútbol | LaLiga | Elche vs Osasuna | Jornada 24 | Sky Sports

| Jornada 24 | Sky Sports 07:30 | Ciclismo | Tour de La Provence | Etapa 2 | Claro Sports

07:45 Biatlón | Milano Cortina 2026 | Sprint 7.5km femenil | Claro Sports

| Sprint 7.5km femenil | Claro Sports 08:00 | Fútbol | Serie A | Como vs Fiorentina | Jornada 25 | ESPN y Disney+

| Jornada 25 | ESPN y Disney+ 08:30 | Fútbol | Bundesliga | Bayer Leverkusen vs St. Pauli | Jornada 22 | Sky Sports

| Jornada 22 | Sky Sports 08:30 | Fútbol | Bundesliga | Eintracht Frankfurt vs Borussia Monchengladbach | Jornada 22 | Sky Sports

| Jornada 22 | Sky Sports 08:30 | Fútbol | Bundesliga | Hamburgo vs Union Berlín | Jornada 22 | Sky Sports

| Jornada 22 | Sky Sports 08:30 | Fútbol | Bundesliga | Hoffenheim vs Friburgo | Jornada 22 | Sky Sports

| Jornada 22 | Sky Sports 08:30 | Fútbol | Bundesliga | Werder Bremen vs Bayern Munich | Jornada 22 | Sky Sports

| Jornada 22 | Sky Sports 08:30 | Fútbol | FA Cup | Manchester City vs Salford City | Cuarta ronda | HBO Max

| Cuarta ronda | HBO Max 09:00 | Fútbol | FA Cup | Burnley vs Mansfield Town | Cuarta ronda | HBO Max

| Cuarta ronda | HBO Max 09:00 | Fútbol | FA Cup | Norwich vs West Brom | Cuarta ronda | HBO Max

| Cuarta ronda | HBO Max 09:00 | Fútbol | FA Cup | Port Vale vs Bristol City | Cuarta ronda | FOX One

| Cuarta ronda | FOX One 09:00 | Fútbol | FA Cup | Southampton vs Leicester City | Cuarta ronda | FOX One

| Cuarta ronda | FOX One 09:00 Patinaje de velocidad | Milano Cortina 2026 | 500m varonil | Claro Sports

| | Claro Sports 09:15 | Fútbol | LaLiga | Getafe vs Villarreal | Jornada 24 | Sky Sports

| Jornada 24 | Sky Sports 09:40 Hockey | Milano Cortina 2026 | Cuartos de final femenil | Claro Sports

| Claro Sports 10:00 | Fútbol | Ligue 1 | Marsella vs Estrasburgo | Jornada 22 | FOX One

| Jornada 22 | FOX One 10:30 | Formula E | Jeddah, Arabia Saudita | Carrera | Claro Sports

11:00 | Fútbol | Serie A | Lazio vs Atalanta | Jornada 25 | ESPN y Disney+

| Jornada 25 | ESPN y Disney+ 11:00 Skeleton | Milano Cortina 2026 | Final femenil | Claro Sports

| Claro Sports 11:30 | Fútbol | Bundesliga | Stuttgart vs Colonia | Jornada 22 | Sky Sports

| Jornada 22 | Sky Sports 11:30 | Fútbol | LaLiga | Sevilla vs Alavés | Jornada 24 | Sky Sports

| Jornada 24 | Sky Sports 11:40 Salto de esquí | Milano Cortina 2026 | Trampolín largo varonil | Claro Sports

| Claro Sports 11:45 | Fútbol | FA Cup | Aston Villa vs Newcastle | Cuarta ronda | FOX One

| Cuarta ronda | FOX One 12:00 | Fútbol | Ligue 1 | Lille vs Brest | Jornada 22 | FOX One

| Jornada 22 | FOX One 12:30 Esquí freestyle | Milano Cortina 2026 | Big air femenil clasificación | Claro Sports

| Claro Sports 13:15 Patinaje de velocidad en pista corta | Milano Cortina 2026 | 1500m varonil | Claro Sports

| Claro Sports 13:45 | Fútbol | Serie A | Inter Milan vs Juventus | Jornada 25 | ESPN y Disney+

| Jornada 25 | ESPN y Disney+ 14:00 | Fútbol | FA Cup | Liverpool vs Brighton | Cuarta ronda | FOX One

| Cuarta ronda | FOX One 14:00 | Fútbol | LaLiga | Real Madrid vs Real Sociedad | Jornada 24 | Sky Sports

| Jornada 24 | Sky Sports 14:00 | Fútbol | Ligue 1 | Paris FC vs Lens | Jornada 22 | FOX One

| Jornada 22 | FOX One 14:10 Hockey | Milano Cortina 2026 | Cuartos de final femenil | Claro Sports

| Claro Sports 16:00 | Básquetbol | NBA All Star Game 2026 | All Star Saturday (concurso de triples, clavadas, etc.) | ESPN y Disney+

| All Star Saturday (concurso de triples, clavadas, etc.) | ESPN y Disney+ 17:00 | Fútbol | Liga MX | Atlético de San Luis vs Querétaro | Jornada 6 | ESPN

| Jornada 6 | ESPN 17:00 | Fútbol | Liga MX | Pachuca vs Atlas | Jornada 6 | FOX One

| Jornada 6 | FOX One 19:00 | Fútbol | Liga MX | Juárez vs Necaxa | Jornada 6 | TV Azteca

| Jornada 6 | TV Azteca 19:00 | Fútbol | Liga MX | Monterrey vs León | Jornada 6 | Canal 5

| Jornada 6 | Canal 5 19:00 | Golf | LIV Golf Adelaide | Ronda 4 | Claro Sports

| Ronda 4 | Claro Sports 19:00 | Softbol | Liga Mexicana de Softbol | Algodoneras Unión Laguna vs Naranjer0s de Hermosillo | Claro Sports

| Algodoneras Unión Laguna vs Naranjer0s de Hermosillo | Claro Sports 21:07 | Fútbol | Liga MX | Chivas vs América | Jornada 6 | Amazon Prime Video

Domingo 15 de febrero

03:00 Esquí alpino | Milano Cortina 2026 | Slalom gigante femenil carrera 1 | Claro Sports

| Claro Sports 03:30 Esquí freestyle | Milano Cortina 2026 | Final moguls doble varonil | Claro Sports

| Claro Sports 04:15 Biatlón | Milano Cortina 2026 | Persecución 12.5 km varonil | Claro Sports

| Claro Sports 05:00 Esquí de fondo | Milano Cortina 2026 | Relevo 4 x 7.5km varonil | Claro Sports

| Claro Sports 05:30 | Fútbol | Serie A | Udinese vs Sassuolo | Jornada 25 | ESPN y Disney+

| Jornada 25 | ESPN y Disney+ 06:00 | Fútbol | FA Cup | Birmingham City vs Leeds United | Cuarta ronda | HBO Max

| Cuarta ronda | HBO Max 06:20 | Esquí alpino | Milano Cortina 2026 | Slalom gigante femenil carrera 2 | Claro Sports

| Claro Sports 06:45 | Snowboard cross | Milano Cortina 2026 | Final equipo mixto | Claro Sports

| Claro Sports 07:00 | Fútbol | LaLiga | Real Oviedo vs Athletic Club | Jornada 24 | Sky Sports

| Jornada 24 | Sky Sports 07:05 | Curling | Milano Cortina 2026 | Gran Bretaña vs Suecia femenil | Claro Sports

| Claro Sports 07:30 | Ciclismo | Tour de La Provence | Etapa 3 | Claro Sports

| Etapa 3 | Claro Sports 07:30 | Fútbol | FA Cup | Gimbsby Town vs Wolverhampton | Cuarta ronda | FOX One

| Cuarta ronda | FOX One 07:45 | Biatlón | Milano Cortina 2026 | Persecución 10 km femenil | Claro Sports

| Claro Sports 08:00 | Fútbol | FA Cup | Oxford United vs Sunderland | Cuarta ronda | HBO Max

| Cuarta ronda | HBO Max 08:00 | Fútbol | FA Cup | Stoke City vs Fulham | Cuarta ronda | FOX One

| Cuarta ronda | FOX One 08:00 | Fútbol | Ligue 1 | Le Havre vs Toulouse | Jornada 22 | FOX One

| Jornada 22 | FOX One 08:00 | Fútbol | Serie A | Cremonese vs Genoa | Jornada 25 | ESPN y Disney+

| Jornada 25 | ESPN y Disney+ 08:00 | Fútbol | Serie A | Parma vs Verona | Jornada 25 | ESPN y Disney+

| Jornada 25 | ESPN y Disney+ 08:30 | Fútbol | Bundesliga | Augsburgo vs Heidenheim | Jornada 22 | Sky Sports

| Jornada 22 | Sky Sports 09:00 | Patinaje de velocidad | Milano Cortina 2026 | 500m femenil | Claro Sports

| Claro Sports 09:15 | Fútbol | LaLiga | Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid | Jornada 24 | Sky Sports

| Jornada 24 | Sky Sports 10:00 | Fútbol | FA Cup | Arsenal vs Wigan | Cuarta ronda | HBO Max

| Cuarta ronda | HBO Max 10:15 | Fútbol | Ligue 1 | Lorient vs Angers | Jornada 22 | FOX One

| Jornada 22 | FOX One 10:15 | Fútbol | Ligue 1 | Metz vs Auxerre | Jornada 22 | FOX One

| Jornada 22 | FOX One 10:30 | Fútbol | Bundesliga | RB Leipzig vs Wolfsburgo | Jornada 22 | Sky Sports

| Jornada 22 | Sky Sports 11:00 | Fútbol | Cyprus League | AEL Limassol FC vs Pafos | Jornada 22 | Claro Sports

| Jornada 22 | Claro Sports 11:00 | Fútbol | Serie A | Torino vs Bolonia | Jornada 25 | ESPN y Disney+

| Jornada 25 | ESPN y Disney+ 11:00 | Skeleton | Milano Cortina 2026 | Final equipo mixto | Claro Sports

| Claro Sports 11:30 | Fútbol | LaLiga | Levante vs Valencia | Jornada 24 | Sky Sports

| Jornada 24 | Sky Sports 11:40 | Salto de esquí | Milano Cortina 2026 | Trampolín largo femenil | Claro Sports

| Claro Sports 12:05 | Curling | Milano Cortina 2026 | Noruega vs Estados Unidos varonil | Claro Sports

| Claro Sports 12:45 |Patinaje artístico | Milano Cortina 2026 | Parejas programa corto | Claro Sports

| Claro Sports 13:10 | Hockey | Milano Cortina 2026 | Estados Unidos vs Alemania varonil | Claro Sports

| Claro Sports 13:45 | Fútbol | Ligue 1 | Lyon vs Niza | Jornada 22 | FOX One

| Jornada 22 | FOX One 13:45 | Fútbol | Serie A | Napoli vs Roma | Jornada 25 | ESPN y Disney+

| Jornada 25 | ESPN y Disney+ 14:00 | Fútbol | LaLiga | Mallorca vs Real Betis | Jornada 24 | Sky Sports

| Jornada 24 | Sky Sports 16:00 | Básquetbol | NBA All Star Game 2026 | Estados Unidos vs Resto del Mundo | Amazon Prime Video

| Estados Unidos vs Resto del Mundo | Amazon Prime Video 16:30 | Fútbol | Liga MX | Cruz Azul vs Tigres | Jornada 6 | Canal 5

| Jornada 6 | Canal 5 17:00 | Fútbol | Liga MX | Santos vs Mazatlán | Jornada 6 | ViX

