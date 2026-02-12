Agenda deportiva fin de semana del 12 al 15 de febrero: Clásico Nacional, Juegos Olímpicos de Invierno y más
Desde este jueves 12 de febrero se vivirá un fin de semana cargado de competencias de alto nivel, comenzando por competencias de Milano Cortina, la final de patinaje artístico de Donovan Carrillo y el Clásico Nacional.
Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 siguen su curso y en América Latina pueden disfrutarse a través de la multiplataforma de Claro Sports. El calendario contempla finales en casi todas las disciplinas, como esquí, snowboard, patinaje de velocidad, luge, biatlón, curling, skeleton, salto de esquí y patinaje artístico, donde se disputarán varias medallas. Entre los momentos más esperados está la final en la que competirá el mexicano Donovan Carrillo.
En el fútbol también habrá intensa actividad, tanto en ligas locales alrededor del mundo como en torneos de Copa. En España, el Atlético de Madrid y el FC Barcelona se medirán en la ida de las semifinales.
En México, el foco estará puesto en el Clásico Nacional entre América y Chivas, el conjunto rojiblanco, líder e invicto, recibirá a unas Águilas que llegan en buen momento tras un arranque irregular en 2026.
Por su parte, en el deporte estadounidense la atención se traslada del fútbol americano al básquetbol, con la celebración del fin de semana del Juego de Estrellas de la NBA.
Jueves 12 de febrero
- 14:00 | Fútbol | Copa del Rey | Atlético de Madrid vs FC Barcelona | Semifinal ida | Sky Sports
- 14:00 | Fútbol | Premier League | Brentford vs Arsenal | Jornada 26 | FOX One
- 14:10 Hockey | Milano Cortina 2026 | Letonia vs Estados Unidos varonil | Claro Sports
- 18:30 | Básquetbol | NBA | Milwaukee Bucks en Oklahoma City Thunder | Amazon Prime Video
- 19:00 | Fútbol | Concachampions | Cruz Azul vs Vancouver FC | FOX One
- 19:00 | Golf | LIV Golf Adelaide | Ronda 2 | Claro Sports
- 20:00 | Lucha libre | TNA Wrestling Impact | Claro Sports
- 21:00 | Básquetbol | NBA | Dallas Mavericks en Los Angeles Lakers | Amazon Prime Video
Viernes 13 de febrero
- 04:45 Esquí de fondo | Milano Cortina 2026 | 10km varonil salida por intervalos libre | Claro Sports
- 05:10 Hockey | Milano Cortina 2026 | Finlandia vs Suecia varonil | Claro Sports
- 06:30 Snowboard cross | Milano Cortina 2026 | Final femenil | Claro Sports
- 07:00 | Ciclismo | Tour de La Provence | Etapa 1 | Claro Sports
- 07:00 Biatlón | Milano Cortina 2026 | 10km sprint varonil | Claro Sports
- 09:00 Patinaje de velocidad | Milano Cortina 2026 | 10,000m varonil | Claro Sports
- 09:40 Hockey | Milano Cortina 2026 | Cuartos de final femenil | Claro Sports
- 12:00 Patinaje artístico | Milano Cortina 2026 | Programa libre individual varonil | Claro Sports
- 12:05 | Fútbol | Ligue 1 | Rennes vs PSG | Jornada 22 | FOX One
- 12:05 Curling | Milano Cortina 2026 | Canadá vs Suecia varonil | Claro Sports
- 12:25 Skeleton | Milano Cortina 2026 | Final varonil | Claro Sports
- 12:30 Snowboard | Milano Cortina 2026 | Halfpipe varonil final | Claro Sports
- 13:10 Hockey | Milano Cortina 2026 | Cuartos de final femenil | Claro Sports
- 13:30 | Fútbol | Bundesliga | Borussia Dortmund vs Mainz | Jornada 22 | Sky Sports
- 13:45 | Fútbol | FA Cup | Hull City vs Chelsea | Cuarta ronda | HBO Max
- 13:45 | Fútbol | FA Cup | Wrexham vs Ipswich Town | Cuarta ronda | FOX One
- 13:45 | Fútbol | Serie A | Pisa vs AC Milan | Jornada 25 | ESPN y Disney+
- 14:00 | Fútbol | LaLiga | Elche vs Osasuna | Jornada 24 | Sky Sports
- 14:05 | Fútbol | Ligue 1 | Monaco vs Nantes | Jornada 22 | FOX One
- 18:00 | Básquetbol | NBA All Star Game 2026 | Juego de Celebridades | ESPN y Disney+
- 19:00 | Fútbol | Amistoso | Independiente del Valle vs Inter Miami | 19:00 | ESPN
- 19:00 | Fútbol | Liga MX | Puebla vs Pumas | Jornada 6 | TV Azteca
- 19:00 | Lucha libre | TNA Wrestling Impact: No Surrender | Claro Sports
- 20:00 | Básquetbol | NBA All Star Game 2026 | Rising Stars Challenge | ESPN y Disney+
- 21:00 | Fútbol | Liga MX | Toluca vs Tijuana | Jornada 6 | TV Azteca
- 21:00 | Golf | LIV Golf Adelaide | Ronda 3 | Claro Sports
Sábado 14 de febrero
- 02:05 Curling | Milano Cortina 2026 | Gran Bretaña vs Canadá femenil | Claro Sports
- 03:00 Esquí alpino | Milano Cortina 2026 | Slalom gigante varonil carrera 1 | Claro Sports
- 03:30 Esquí freestyle | Milano Cortina 2026 | Final moguls doble femenil | Claro Sports
- 05:00 Esquí de fondo | Milano Cortina 2026 | Relevo 4 x 7.5km femenil | Claro Sports
- 05:20 Esquí alpino | Milano Cortina 2026 | Slalom gigante varonil carrera 2 | Claro Sports
- 06:05 | Fútbol | FA Cup | Burton Albion vs West Ham | Cuarta ronda | HBO Max
- 06:30 | Formula E | Jeddah, Arabia Saudita | Clasificación | Claro Sports
- 07:00 | Fútbol | LaLiga | Elche vs Osasuna | Jornada 24 | Sky Sports
- 07:30 | Ciclismo | Tour de La Provence | Etapa 2 | Claro Sports
- 07:45 Biatlón | Milano Cortina 2026 | Sprint 7.5km femenil | Claro Sports
- 08:00 | Fútbol | Serie A | Como vs Fiorentina | Jornada 25 | ESPN y Disney+
- 08:30 | Fútbol | Bundesliga | Bayer Leverkusen vs St. Pauli | Jornada 22 | Sky Sports
- 08:30 | Fútbol | Bundesliga | Eintracht Frankfurt vs Borussia Monchengladbach | Jornada 22 | Sky Sports
- 08:30 | Fútbol | Bundesliga | Hamburgo vs Union Berlín | Jornada 22 | Sky Sports
- 08:30 | Fútbol | Bundesliga | Hoffenheim vs Friburgo | Jornada 22 | Sky Sports
- 08:30 | Fútbol | Bundesliga | Werder Bremen vs Bayern Munich | Jornada 22 | Sky Sports
- 08:30 | Fútbol | FA Cup | Manchester City vs Salford City | Cuarta ronda | HBO Max
- 09:00 | Fútbol | FA Cup | Burnley vs Mansfield Town | Cuarta ronda | HBO Max
- 09:00 | Fútbol | FA Cup | Norwich vs West Brom | Cuarta ronda | HBO Max
- 09:00 | Fútbol | FA Cup | Port Vale vs Bristol City | Cuarta ronda | FOX One
- 09:00 | Fútbol | FA Cup | Southampton vs Leicester City | Cuarta ronda | FOX One
- 09:00 Patinaje de velocidad | Milano Cortina 2026 | 500m varonil | Claro Sports
- 09:15 | Fútbol | LaLiga | Getafe vs Villarreal | Jornada 24 | Sky Sports
- 09:40 Hockey | Milano Cortina 2026 | Cuartos de final femenil | Claro Sports
- 10:00 | Fútbol | Ligue 1 | Marsella vs Estrasburgo | Jornada 22 | FOX One
- 10:30 | Formula E | Jeddah, Arabia Saudita | Carrera | Claro Sports
- 11:00 | Fútbol | Serie A | Lazio vs Atalanta | Jornada 25 | ESPN y Disney+
- 11:00 Skeleton | Milano Cortina 2026 | Final femenil | Claro Sports
- 11:30 | Fútbol | Bundesliga | Stuttgart vs Colonia | Jornada 22 | Sky Sports
- 11:30 | Fútbol | LaLiga | Sevilla vs Alavés | Jornada 24 | Sky Sports
- 11:40 Salto de esquí | Milano Cortina 2026 | Trampolín largo varonil | Claro Sports
- 11:45 | Fútbol | FA Cup | Aston Villa vs Newcastle | Cuarta ronda | FOX One
- 12:00 | Fútbol | Ligue 1 | Lille vs Brest | Jornada 22 | FOX One
- 12:30 Esquí freestyle | Milano Cortina 2026 | Big air femenil clasificación | Claro Sports
- 13:15 Patinaje de velocidad en pista corta | Milano Cortina 2026 | 1500m varonil | Claro Sports
- 13:45 | Fútbol | Serie A | Inter Milan vs Juventus | Jornada 25 | ESPN y Disney+
- 14:00 | Fútbol | FA Cup | Liverpool vs Brighton | Cuarta ronda | FOX One
- 14:00 | Fútbol | LaLiga | Real Madrid vs Real Sociedad | Jornada 24 | Sky Sports
- 14:00 | Fútbol | Ligue 1 | Paris FC vs Lens | Jornada 22 | FOX One
- 14:10 Hockey | Milano Cortina 2026 | Cuartos de final femenil | Claro Sports
- 16:00 | Básquetbol | NBA All Star Game 2026 | All Star Saturday (concurso de triples, clavadas, etc.) | ESPN y Disney+
- 17:00 | Fútbol | Liga MX | Atlético de San Luis vs Querétaro | Jornada 6 | ESPN
- 17:00 | Fútbol | Liga MX | Pachuca vs Atlas | Jornada 6 | FOX One
- 19:00 | Fútbol | Liga MX | Juárez vs Necaxa | Jornada 6 | TV Azteca
- 19:00 | Fútbol | Liga MX | Monterrey vs León | Jornada 6 | Canal 5
- 19:00 | Golf | LIV Golf Adelaide | Ronda 4 | Claro Sports
- 19:00 | Softbol | Liga Mexicana de Softbol | Algodoneras Unión Laguna vs Naranjer0s de Hermosillo | Claro Sports
- 21:07 | Fútbol | Liga MX | Chivas vs América | Jornada 6 | Amazon Prime Video
Domingo 15 de febrero
- 03:00 Esquí alpino | Milano Cortina 2026 | Slalom gigante femenil carrera 1 | Claro Sports
- 03:30 Esquí freestyle | Milano Cortina 2026 | Final moguls doble varonil | Claro Sports
- 04:15 Biatlón | Milano Cortina 2026 | Persecución 12.5 km varonil | Claro Sports
- 05:00 Esquí de fondo | Milano Cortina 2026 | Relevo 4 x 7.5km varonil | Claro Sports
- 05:30 | Fútbol | Serie A | Udinese vs Sassuolo | Jornada 25 | ESPN y Disney+
- 06:00 | Fútbol | FA Cup | Birmingham City vs Leeds United | Cuarta ronda | HBO Max
- 06:20 | Esquí alpino | Milano Cortina 2026 | Slalom gigante femenil carrera 2 | Claro Sports
- 06:45 | Snowboard cross | Milano Cortina 2026 | Final equipo mixto | Claro Sports
- 07:00 | Fútbol | LaLiga | Real Oviedo vs Athletic Club | Jornada 24 | Sky Sports
- 07:05 | Curling | Milano Cortina 2026 | Gran Bretaña vs Suecia femenil | Claro Sports
- 07:30 | Ciclismo | Tour de La Provence | Etapa 3 | Claro Sports
- 07:30 | Fútbol | FA Cup | Gimbsby Town vs Wolverhampton | Cuarta ronda | FOX One
- 07:45 | Biatlón | Milano Cortina 2026 | Persecución 10 km femenil | Claro Sports
- 08:00 | Fútbol | FA Cup | Oxford United vs Sunderland | Cuarta ronda | HBO Max
- 08:00 | Fútbol | FA Cup | Stoke City vs Fulham | Cuarta ronda | FOX One
- 08:00 | Fútbol | Ligue 1 | Le Havre vs Toulouse | Jornada 22 | FOX One
- 08:00 | Fútbol | Serie A | Cremonese vs Genoa | Jornada 25 | ESPN y Disney+
- 08:00 | Fútbol | Serie A | Parma vs Verona | Jornada 25 | ESPN y Disney+
- 08:30 | Fútbol | Bundesliga | Augsburgo vs Heidenheim | Jornada 22 | Sky Sports
- 09:00 | Patinaje de velocidad | Milano Cortina 2026 | 500m femenil | Claro Sports
- 09:15 | Fútbol | LaLiga | Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid | Jornada 24 | Sky Sports
- 10:00 | Fútbol | FA Cup | Arsenal vs Wigan | Cuarta ronda | HBO Max
- 10:15 | Fútbol | Ligue 1 | Lorient vs Angers | Jornada 22 | FOX One
- 10:15 | Fútbol | Ligue 1 | Metz vs Auxerre | Jornada 22 | FOX One
- 10:30 | Fútbol | Bundesliga | RB Leipzig vs Wolfsburgo | Jornada 22 | Sky Sports
- 11:00 | Fútbol | Cyprus League | AEL Limassol FC vs Pafos | Jornada 22 | Claro Sports
- 11:00 | Fútbol | Serie A | Torino vs Bolonia | Jornada 25 | ESPN y Disney+
- 11:00 | Skeleton | Milano Cortina 2026 | Final equipo mixto | Claro Sports
- 11:30 | Fútbol | LaLiga | Levante vs Valencia | Jornada 24 | Sky Sports
- 11:40 | Salto de esquí | Milano Cortina 2026 | Trampolín largo femenil | Claro Sports
- 12:05 | Curling | Milano Cortina 2026 | Noruega vs Estados Unidos varonil | Claro Sports
- 12:45 |Patinaje artístico | Milano Cortina 2026 | Parejas programa corto | Claro Sports
- 13:10 | Hockey | Milano Cortina 2026 | Estados Unidos vs Alemania varonil | Claro Sports
- 13:45 | Fútbol | Ligue 1 | Lyon vs Niza | Jornada 22 | FOX One
- 13:45 | Fútbol | Serie A | Napoli vs Roma | Jornada 25 | ESPN y Disney+
- 14:00 | Fútbol | LaLiga | Mallorca vs Real Betis | Jornada 24 | Sky Sports
- 16:00 | Básquetbol | NBA All Star Game 2026 | Estados Unidos vs Resto del Mundo | Amazon Prime Video
- 16:30 | Fútbol | Liga MX | Cruz Azul vs Tigres | Jornada 6 | Canal 5
- 17:00 | Fútbol | Liga MX | Santos vs Mazatlán | Jornada 6 | ViX
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.