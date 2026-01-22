Allan Corona: una vida dedicada al deporte y que ahora busca conquistar la nieve de Milano Cortina 2026

GENERANDO AUDIO...

Allan Corona. Foto: Comité Olímpico Mexicano

La delegación mexicana para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 la integran cinco atletas, entre los que destaca Allan Corona, quien competirá en esquí de fondo en la prueba de 10 kilómetros el 13 de febrero.

El tijuanense de 35 años representa una nueva generación de mexicanos que han encontrado en los deportes invernales un terreno para abrir brecha. Incursionó del fútbol americano al esquí de fondo, pasando por el triatlón, así lo destaca el sitio web olympics.

De Baja California para el mundo

Allan Corona llegó al deporte a los 12 años gracias al futbol americano. En Tijuana aprendió no solo jugadas y estrategias, sino también el valor del esfuerzo frente a la adversidad. Su equipo entrenaba en canchas de tierra, con uniformes y equipamiento donado. Esa diferencia, lejos de desmotivarlo, fortaleció su carácter:

“Jugábamos contra Coronado. Es un municipio súper rico y ‘fresa’ en San Diego con un campo precioso, de pasto natural, bien cuidadito. Íbamos allá con el orgullo de querer demostrar, así que les ganábamos por pura garra”. Allan Corona

Del triatlón a la nieve

Allan Corona dejó de lado el futbol americano y decidió dar el salto a un deporte individual, el triatlón. La combinación de 1.5 kilómetros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera pedestre le dio una base aeróbica sólida y una resistencia física clave para su siguiente reto.

Hace cuatro años se mudó con su esposa e hijos a Oslo, Noruega. Ahí descubrió el esquí de fondo, una disciplina altamente técnica y demandante. Aunque parecía un cambio radical, el triatlón le había enseñado a administrar energía, mantener ritmos y desarrollar habilidades fundamentales en la nieve.

“Es similar a la natación, tienes que ser eficiente, económico en guardar energía, saber mantener diferentes ritmos. En esquí de fondo, subes, bajas, hay vueltas cerradas y tienes que ser muy técnico”. Allan Corona

La adaptación del mexicano no fue sencilla ya que tuvo que aprender sobre preparación de esquís, condiciones de temperatura, humedad, estilos y estrategias.

En su proceso, Allan Corona encontró apoyo en otros mexicanos en Europa. Uno de sus referentes es el doctor Juan Carlos Avilés Solís, pionero del esquí de fondo mexicano con código de la Federación Internacional de Ski (FIS). Avilés lo asesoró en sus primeros años, corrigiendo técnica y compartiendo experiencia.

También contó con el respaldo de Sergio Chávez y del mexicano José Luis Antonio Piñero Flores, radicado en Japón, a quien apoda “Katana” por su disciplina y resiliencia. Para Corona, esa red refleja una característica común, que es la tenacidad del mexicano, incluso lejos de casa.

Trabajos rumbo a Milano Cortina 2026

Allan Corona tuvo su momento decisivo en febrero de 2025, durante el Campeonato Mundial de Esquí Nórdico en Trondheim, Noruega. Ahí terminó en el puesto 37 en la prueba clasificatoria de 7.5 kilómetros, con 261.47 puntos FIS.

El sistema de clasificación establece que los atletas que logren menos de 300 puntos FIS en el Mundial otorgan una cuota olímpica a su país. Corona no solo cumplió el criterio, sino que actualmente suma 244.78 puntos en pruebas de distancia, asegurando la plaza para México rumbo a Milano Cortina 2026.

¿Qué es el esquí de fondo donde competirá Allan Corona en Milano Cortina 2026?

El esquí de fondo es una disciplina muy antigua que nació en el norte de Europa. Está dividida en dos técnicas, clásica y libre. En la técnica clásica, el esquiador se desliza por unos carriles marcados en la nieve, mientras que en la técnica libre el esquiador realiza movimientos laterales para avanzar en la dirección de la marcha.

Allan Corona entrará en acción (hora tiempo del Centro de México) en la prueba de 10 kilómetros el viernes 13 de febrero, a las 04:45 horas. Ahí, los deportistas comenzarán todos juntos en la línea de salida y usarán ambas técnicas (clásica y libre).

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento