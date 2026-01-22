Donovan Carrillo, el referente del patinaje artístico mexicano en Milano Cortina 2026

GENERANDO AUDIO...

Donovan Carrillo buscará la gloria en Milano Cortina 2026. Foto: AFP

México volverá a tener representación en el patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, y el nombre que encabeza esa presencia es el de Donovan Carrillo, el atleta que cambió la percepción del deporte invernal mexicano tras su histórica actuación en Beijing 2022 y que ahora afronta su segundo ciclo olímpico con mayor experiencia y consolidación internacional.

Carrillo se ha convertido en el máximo referente del patinaje artístico en México y uno de los pocos deportistas nacionales que han logrado mantenerse en la élite de una disciplina tradicionalmente dominada por potencias europeas, asiáticas y norteamericanas.

¿Quién es Donovan Carrillo?

Donovan Daniel Carrillo Suazo nació el 17 de noviembre de 1999 en Zapopan, Jalisco, desde temprana edad encontró en el patinaje artístico una vocación que lo llevó a competir fuera del país, ante la falta de infraestructura especializada en México. A lo largo de su carrera ha sido múltiple campeón nacional, lo que le permitió representar al país en competencias internacionales avaladas por la International Skating Union (ISU).

El sitio oficial Olympics.com destaca a Carrillo como un atleta que ha construido su camino “a su manera”, abriéndose paso en el circuito internacional con programas que combinan dificultad técnica y una fuerte identidad artística, elemento que se ha convertido en uno de sus sellos personales sobre el hielo.

Beijing 2022, el punto de quiebre

El gran salto mediático y deportivo de Donovan Carrillo llegó en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, donde hizo historia al convertirse en el primer patinador artístico mexicano en avanzar al programa libre en más de 30 años. En aquella edición, Carrillo terminó en la posición 22 general, el mejor resultado para México en patinaje artístico individual masculino en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

Su participación fue un momento clave para el deporte mexicano, no solo por el resultado, sino por el impacto que generó en la visibilidad del patinaje artístico dentro del país y en América Latina.

El camino a Milano Cortina 2026

Tras Beijing 2022, Carrillo continuó activo en campeonatos mundiales y competencias oficiales de la ISU, manteniendo su presencia en el alto rendimiento durante todo el ciclo olímpico. Su constancia y resultados le permitieron asegurar nuevamente una plaza olímpica, confirmando su participación en Milano Cortina 2026.

Carrillo ha enfocado esta etapa de su carrera en la estabilidad competitiva y en la construcción de programas que reflejen madurez deportiva, con la experiencia de haber competido ya en unos Juegos Olímpicos.

¿Cuándo compite Donovan Carrillo en Milano Cortina 2026?

El patinaje artístico está programado dentro del calendario oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 para disputarse entre el 6 y el 14 de febrero de 2026.

Donovan Carrillo competirá en la prueba individual masculina, que se divide en dos segmentos:

Programa corto

10 de febrero a las 11:30 horas

Programa libre

13 de febrero a las 12:00 horas

Todas las competencias las podrás ver a través de Claro Sports.

Más allá de los resultados, Donovan Carrillo representa un antes y un después para el patinaje artístico mexicano, es uno de los atletas que han ayudado a cambiar la narrativa sobre los deportes de invierno en países sin tradición en hielo y nieve.

Su clasificación a Milano Cortina 2026 marca su segunda participación olímpica consecutiva, un logro poco común para atletas mexicanos en disciplinas invernales.

