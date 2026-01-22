Alcalde de Benito Juárez descarta la cancelación del partido del América y el concierto de Kanye West

GENERANDO AUDIO...

América podría cambiar el horario de su partido. Foto: AFP | Getty

Luis Mendoza, alcalde de Benito Juárez, descartó que el partido de futbol y el concierto programados para el 31 de enero en la Ciudad de los Deportes, ubicada en la alcaldía Benito Juárez, se cancelen, solo se realizarán en horarios distintos para evitar empalmes.

En entrevista, el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, explicó que no se contempla la cancelación de ninguno de los dos eventos:

El concierto de Kanye West en la Monumental Plaza de Toros México

El partido del Club América contra Necaxa en el Estadio Ciudad de los Deportes, parte del torneo Clausura 2026

“No se cancelan, yo cuando les vuelva a dar información va a ser verídica, confirmada… no depende de mí, depende de horarios, hasta de televisión, de la federación”, señaló el edil.

Autoridades garantizan que no habrá empalmes

La alcaldía Benito Juárez detalló que se trabaja para establecer horarios diferenciados que permitan la realización de ambos eventos sin afectar la movilidad en la zona, donde se espera la asistencia conjunta de alrededor de 70 mil personas.

“Nunca se van a empalmar, esa es una decisión de este gobierno en la alcaldía Benito Juárez y quiero que sepan que la prioridad de la alcaldía y de mi persona es primero los vecinos”, afirmó Luis Mendoza.

De manera extraoficial, se informó que el Club América sería quien modifique su horario de juego para que ambos eventos cuenten con el aval de las autoridades de la alcaldía. Esta decisión podría darse a conocer el próximo lunes 26 de enero.

