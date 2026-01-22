Santiago González avanza a segunda ronda del Abierto de Australia 2026

GENERANDO AUDIO...

Santiago González va a la Segunda Ronda del Abierto de Australia 2026. Foto: Getty

El tenista Santiago González avanzó a la Segunda Ronda del Abierto de Australia 2026, junto a su compañero el neerlandés David Pel, ambos eliminaron en el cuadro de dobles a la pareja brasileña de Marcelo Melo y Fernando Romboli.

El mexicano y el europeo vencieron a los sudamericanos por marcador de 6-4, 5-7 y 7-5, en un juego que se extendió por más de dos horas, ya que el nivel fue muy parejo.

¿Cómo fue el partido de Santiago González en el Abierto de Australia 2026?

Santiago González y David Pel se llevaron el primer set del Australian Open gracias a un buen manejo de juego, aprovechando los errores no forzados de Melo y Romboli. Esto produjo que ganaran 6-4.

La pareja brasileña plantó cara en la cancha y elevaron su nivel de juego, conquistando el segundo set 5-7, emparejando los números del marcador.

González y Pel mantuvieron su estrategia para el último y definitivo set, donde dieron buenos golpes de fondo y generaron un sólido desempeño en los intercambios. Así conquistaron el partido con un 7-5 final.

Segunda Ronda para Santiago González

Santiago González avanzó a la Segunda Ronda del Abierto de Australia 2026, junto con David Piel, y ahora enfrentarán a la pareja conformada por Yuki Bhambri (de India) y André Göransson (de Suecia).

El día y la hora de este enfrentamiento de Segunda Ronda aún se desconocen, pero será en las próximas horas que los organizadores revelen dicha información.

El Abierto de Australia 2026 es del 18 de enero al 1 de febrero. Así, la temporada de Grand Slam comienza en Melbourne, donde aficionados de todo el mundo acuden a disfrutar del mejor tenis en el relajado entorno australiano.

