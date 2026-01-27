Altas temperaturas obligan al Abierto de Australia a cambiar de sede; activan protocolos

GENERANDO AUDIO...

Calor extremo de hasta 45 °C afecta al Abierto de Australia. Foto: AFP

Las altas temperaturas en Melbourne forzaron la suspensión de los cuartos de final del Abierto de Australia este martes, luego de que el termómetro alcanzara los 45 °C. Ante estas condiciones, la organización activó el nivel máximo de “estrés térmico por calor”, para proteger a los jugadores, aficionados y al personal del torneo.

Ante este escenario, la organización decidió reprogramar los partidos restantes y concentrarlos en la Rod Laver Arena, donde cerrarán el techo para continuar la jornada.

Abierto de Australia activa máximo nivel de estrés térmico

El Abierto de Australia alcanzó este martes, por segunda vez, el nivel más alto de estrés térmico en una escala de cinco. Ante esta situación, la organización pospuso los cuatro partidos de cuartos de final pendientes. Ahora, los celebrará únicamente en la Rod Laver Arena bajo techo cerrado.

La bielorrusa Aryna Sabalenka disputó y ganó el primer encuentro de cuartos ante la estadounidense Iva Jovic, pese al sol abrasador y temperaturas de 38 grados centígrados. Ante el calor sofocante, la número uno del mundo recurrió a un tubo de aire acondicionado durante los descansos para refrescarse y mantener el ritmo del partido.

Suspensiones y antecedentes por calor en Melbourne

Debido al calor, también fueron suspendidos los partidos de las categorías junior, tanto masculina como femenina, que estaban programados en canchas abiertas. La organización priorizó la seguridad ante el riesgo que implicaban las temperaturas extremas.

El fin de semana ya había dejado antecedentes. El sábado, cuando los termómetros alcanzaron los 40 grados centígrados, los partidos en canchas exteriores fueron suspendidos por aproximadamente cinco horas, una situación similar a la vivida este martes.

Las autoridades del torneo reiteraron que el protocolo de calor se activa en función de la temperatura, la humedad y la radiación solar, y que su aplicación es obligatoria cuando se alcanza el nivel máximo de riesgo.

