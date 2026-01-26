En su cumple: Checo Pérez realiza primeras pruebas en Barcelona con su Cadillac

GENERANDO AUDIO...

Checo Pérez realizó sus primeras pruebas en Barcelona. Foto: AFP

El piloto Sergio “Checo” Pérez realizó sus primeras pruebas en Barcelona con su nuevo equipo, Cadillac, con quien giró en 11 vueltas este lunes 26 de enero. Estos ensayos fueron especiales para el tapatío, ya que además se llevaron a cabo en el festejo por su cumpleaños número 36.

Este circuito en España es tradicionalmente conocido por que año con año ahí se llevan a cabo los ensayos de pretemporada, donde los pilotos y las escuderías van perfeccionando el desempeño de cada uno de sus vehículos con miras a una nueva temporada.

¿Cómo fueron los ensayos de Barcelona para Checo Pérez?

“Checo” Pérez realizó sus primeras pruebas en Barcelona, pero tuvo una actuación discreta, ya que tan solo pudo girar con su nuevo coche durante once vueltas en el trazado español. Mucho de su trabajo lo llevó a cabo con los ingenieros para poner la puesta apunto y tener el mejor rendimiento del vehículo en el asfalto.

Sergio Pérez tuvo pocas vueltas y extraoficialmente registró su mejor tiempo en 1:25.974. Se espera que el piloto mexicano tenga más actividad para el día de mañana, 27 de enero.

Esta escudería, es de nuevo ingreso en la Formula 1, y junto al mexicano estará el finlandés Valtteri Bottas, quien cuenta con una amplia experiencia en equipos como Mercedes, Alfa Romeo y Williams, entre otros.

De Red Bull a Cadillac

El piloto de Guadalajara ha acumulado más puntos que cualquier otro mexicano en la historia de la F1. En Sakhir 2020 también igualó a Pedro Rodríguez, al tomar la bandera a cuadros primero, una actuación que lo llevó a un asiento con los contendientes al título Red Bull, donde jugaría un papel importante en las campañas ganadoras del campeonato de Max Verstappen, mientras agregaba otras cinco victorias a su cuenta personal.

Ahora, después de un año al margen, Checo Pérez está de vuelta con Cadillac, junto a Valtteri Bottas para llevar al equipo a resultados importantes.

Calendario completo de la Fórmula 1 2026

6–8 marzo | Australia – Melbourne

13–15 marzo | China – Shanghái

27–29 marzo | Japón – Suzuka

10–12 abril | Bahréin – Sakhir

17–19 abril | Arabia Saudita – Jeddah

1–3 mayo | Miami – Estados Unidos

22–24 mayo | Canadá – Montreal

5–7 junio | Mónaco – Mónaco

12–14 junio | España – Barcelona

26–28 junio | Austria – Spielberg

3–5 julio | Gran Bretaña – Silverstone

17–19 julio | Bélgica – Spa-Francorchamps

24–26 julio | Hungría – Budapest

21–23 agosto | Países Bajos – Zandvoort

4–6 septiembre | Italia – Monza

11–13 septiembre | España – Madrid (nuevo circuito)

24–26 septiembre | Azerbaiyán – Bakú

9–11 octubre | Singapur – Singapur

23–25 octubre | Estados Unidos – Austin

30 octubre–1 noviembre | México – Ciudad de México

6–8 noviembre | Brasil – São Paulo

19–21 noviembre | Las Vegas – Estados Unidos

27–29 noviembre | Qatar – Lusail

4–6 diciembre | Abu Dhabi – Abu Dhabi

