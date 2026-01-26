Carlos Hermosillo, leyenda de Cruz Azul, desmiente que tenga cáncer terminal: “Estoy perfecto de salud”

GENERANDO AUDIO...

Carlos Hermosillo habla de su estado de salud… ¿tiene cáncer? | Foto: AFP

Carlos Hermosillo, exfutbolista y comentarista deportivo de 61 años, desmintió que padeciera un tipo de cáncer terminal, tal como varios medios de comunicación afirmaron en los últimos días.

Cabe destacar que el máximo anotador en la historia de “La Máquina” confesó en entrevista con la periodista Matilde Obregón, publicada ayer, domingo 25 de enero, que tuvo cáncer de tiroides en el pasado; sin embargo, diversas plataformas tergiversaron la información.

Carlos Hermosillo desmiente que tenga cáncer terminal

A través de su cuenta de X, Carlos Hermosillo desmintió la presunta información de que padece un tipo de cáncer “sin solución“, asegurando que actualmente está libre de esta enfermedad:

“Está circulando una información de que tengo cáncer y no hay solución. Yo tuve un cáncer de tiroides, casi no se nota la cicatriz, hace cinco años aproximadamente. Empezó como una tos hasta que llegué al endocrinólogo, hizo pruebas de un tumor y resulta que cáncer”. Carlos Hermosillo

El apodado “Grandote de Cerro Azul” aseguró que el diagnóstico fue durante la época de la pandemia de COVID-19, por lo que los médicos tardaron casi dos meses para poder intervenirlo quirúrgicamente.

Después de la operación, los especialistas le dijeron que no se trataba de cáncer, por lo que celebró gozar de buena salud. “Eso sucedió hace años, hoy estoy perfecto de salud. Estoy vivito y coleando, sanísimo, supersano“, remató.

Finalmente, destacó: “A esa nota no le hagan caso, simplemente es una mala nota de muy mal gusto. Yo estoy muy bien”.

El goleador mexicano habló de su cáncer con Matilde Obregón

Las noticias alrededor de su supuesto cáncer terminal surgieron a partir de la entrevista titulada “Carlos Hermosillo: ‘En la pandemia me detectaron cáncer’ /Entrevista con Matilde Obregón“, publicada el domingo 25 de enero en YouTube.

“En el COVID, tuve una arritmia muy fuerte y me tuvieron que hacer un shock para poder balancear otra y luego tuve cáncer de tiroides. Y el doctor me dijo: ‘A ver, tú tienes un Ferrari y te convertiste en un Volkswagen, no puedes parar, tu corazón está grande, tienes que tienes que bombear, no puedes dejar hacer ejercicio.” Carlos Hermosillo

En la entrevista con Matilde Obregón, el exseleccionado mexicano ofreció la historia completa sobre su diagnóstico de cáncer de tiroirdes, el cual resumiría unas horas más tarde en sus propias redes sociales.

“Yo tocía mucho y el doctor me dijo: “No me gusta tu tos, vete a ver a un especialista”. Me fui a ver a un especialista y me dijo ‘ve a ver a un endocrinólogo’. Me fui al endocrinólogo, me mandó hacer unas pruebas, me hizo una resonancia. Me dijo: ‘Tienes un tumorcito, no me gusta'”, explicó.

Los médicos le explicaron que tenía cura; sin embargo, por la pandemia de COVID-19, no había espacio para operarlo, lo cual le provocó una sensación de incertidumbre.

Finalmente, tal como explicó este lunes, los expertos le confirmaron que, no se trataba de cáncer; sin embargo, Carlos Hermosillo se quebró al recordar que su hermano Heriberto falleció a causa de un cáncer de páncreas, hígado y pulmón.

