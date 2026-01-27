Asesinan a Christian López, peleador de MMA, en tianguis de Azcapotzalco

GENERANDO AUDIO...

Christian David López, peleador de Artes Marciales Mixtas (MMA), fue asesinado con disparos de arma de fuego el pasado domingo 26 de enero en calles de la alcaldía Azcapotzalco, mientras se encontraba en un tianguis de la zona,

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), un hombre de 34 años de edad perdió la vida tras una agresión directa, registrada en la esquina de la calle 5 de Febrero y la avenida Ferrocarriles Nacionales, en la colonia Nextengo.

Los hechos ocurrieron durante el tianguis dominical que se instala en dicha vialidad, un punto concurrido por comerciantes y vecinos de la zona. Testigos presenciales señalaron que un sujeto se acercó a Christian López y realizó el ataque armado, para posteriormente darse a la fuga.

De acuerdo con el periodista Antonio Nieto, fue extorsionado por los “Malportados”, una célula criminal que se extendió en la zona centro del país, principalmente en CDMX y Estado de México.

Tras escucharse las detonaciones, personas que se encontraban en el lugar solicitaron apoyo de los servicios de emergencia. Minutos después, paramédicos y elementos de la SSC arribaron al sitio, donde confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por elementos policiacos para permitir el trabajo de los peritos y evitar la alteración de indicios. Asimismo, se dio aviso al Ministerio Público, que inició las diligencias correspondientes y ordenó el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas relacionadas con este homicidio.

¿Quién era Christian López?

Christian David López era peleador de Artes Marciales Mixtas, disciplina en la que tuvo un paso breve por la empresa Combate Américas, aunque su trayectoria profesional fue limitada y con escasa información pública.

Además de su actividad deportiva, López se dedicaba al comercio, específicamente a la venta de suplementos alimenticios, actividad que realizaba de manera habitual en el tianguis donde ocurrió el ataque.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables del crimen.

