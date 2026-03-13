Marcel Ruiz sufre ruptura de ligamento y queda fuera del Mundial 2026: otro duro golpe para el Tri

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Marcel Ruiz se queda sin Mundial. Foto: AFP

Marcel Ruiz, del Deportivo Toluca fue diagnosticado con una ruptura de ligamento cruzado anterior y lesión de menisco medial en la rodilla derecha, lesión que prácticamente lo deja sin posibilidades de disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026; con él, la Selección de fútbol de México suma una nueva baja sensible rumbo a la justa mundialista

El jugador encendió las alarmas durante el duelo de octavos de final de la Concacaf Champions Cup entre Toluca y San Diego FC del miércoles 11 de marzo, cuando tuvo que abandonar el terreno de juego en el primer tiempo visiblemente afectado y con gestos de dolor en la rodilla.

Dos días después, tras realizarse una resonancia magnética, se confirmó el peor escenario, una lesión grave que requerirá cirugía y varios meses de recuperación.

Tras darse a conocer el diagnóstico, el Toluca informó que el jugador será intervenido quirúrgicamente en los próximos días, y que su tiempo de recuperación dependerá de la evolución posterior a la operación.

El club escarlata también expresó su respaldo al futbolista y le deseó una pronta recuperación tras una lesión que no solo afecta al equipo, sino también al proyecto de la selección mexicana.

Con este panorama, Marcel Ruiz no solo se perderá el resto del Clausura 2026, sino que también estaría fuera durante gran parte del Apertura 2026, además de torneos internacionales como la Champions Cup o la Leagues Cup, lo que complica aún más su regreso a las canchas en el corto plazo.

¿Cuánto tarda la recuperación de una ruptura de ligamento cruzado?

La recuperación de una ruptura de ligamento cruzado anterior (LCA), como la que sufrió el mediocampista de Deportivo Toluca Fútbol Club, suele ser un proceso largo que requiere cirugía, rehabilitación intensiva y un retorno progresivo a la actividad deportiva.

El tiempo promedio para volver a competir a nivel profesional oscila entre 6 y 9 meses, aunque en algunos casos puede extenderse hasta 10 o 12 meses, dependiendo de la gravedad de la lesión y de si existen daños adicionales, como en este caso el menisco medial.

Tras la operación, el proceso se divide en varias etapas, primero la reducción de inflamación y recuperación de movilidad de la rodilla; después el fortalecimiento muscular, especialmente del cuádriceps y los músculos estabilizadores; y finalmente el regreso gradual a entrenamientos con balón y ritmo competitivo.

Lesión de Malagón también sacudió al Tri

La baja de Marcel Ruiz se suma a la reciente lesión del arquero del Club América, Luis Ángel Malagón, quien sufrió una ruptura del tendón de Aquiles durante un partido de la Concachampions. El guardameta fue operado con éxito, pero su recuperación está estimada entre seis y ocho meses, lo que lo deja prácticamente fuera de la Copa del Mundo.

Malagón se había consolidado como uno de los porteros más confiables del Tri en el proceso rumbo al Mundial, por lo que su ausencia representa un duro golpe para la planificación del cuerpo técnico a pocos meses del inicio del torneo.

Las bajas confirmadas de México rumbo al Mundial 2026

Con la lesión de Marcel Ruiz, la Selección Mexicana suma tres ausencias importantes de cara a la Copa del Mundo:

Jesús Orozco Chiquete: sufrió una luxación en el tobillo derecho durante la Liguilla del Apertura 2025.

Luis Ángel Malagón: Ruptura del tendón de Aquiles, con recuperación estimada de 6 a 8 meses.

Marcel Ruiz: ruptura de ligamento cruzado anterior y lesión de menisco medial.

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