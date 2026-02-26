Rommel Pacheco afirma que luchará para que la Copa Mundial de Clavados sí se realice en México

GENERANDO AUDIO...

Rommel Pacheco habla de la Copa Mundial de Clavados . Foto: Getty / Cuartoscuro

Rommel Pacheco, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), aseguró que continúan las gestiones para que la Copa Mundial de Clavados 2026 sí se realice en jalisco, esto después de que World Aquatics confirmara la cancelación la mañana de este jueves 26 de febrero.

A través de su cuenta oficial en X, el exclavadista olímpico reaccionó al anuncio del organismo internacional y dejó claro que la intención de las autoridades deportivas mexicanas es mantener la sede en el país, pese a la decisión inicial de cancelar la fecha programada en Zapopan.

“Ante el anuncio de World Aquatics sobre la Copa del Mundo de Clavados, seguimos en negociaciones para que se realice en Jalisco y gestionando alternativas en la Ciudad de México, Veracruz y Yucatán para que nuestras y nuestros clavadistas puedan competir en casa. Estamos trabajando porque el deporte es una de las formas en las que transformamos la vida de las y los mexicanos”, escribió.

El mensaje de Pacheco surge después de que World Aquatics informara la cancelación de la competencia que estaba prevista del 5 al 8 de marzo en Zapopan, Jalisco, tras una evaluación de riesgos relacionada con la situación de seguridad en la entidad por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”, el domingo pasado.

En su comunicado, el organismo rector de los deportes acuáticos señaló que la seguridad de atletas, entrenadores y asistentes es su máxima prioridad.

La Copa del Mundo de Clavados formaba parte del circuito internacional rumbo a la Super Final que se celebrará en Beijing, por lo que su cancelación impacta directamente en el calendario competitivo de los atletas, incluidos los mexicanos que buscaban sumar puntos clave ante su afición.

Ahora la postura de Rommel Pacheco abre la puerta a una posible reconsideración o, en su defecto, a una reubicación de la sede dentro del territorio nacional. La mención de alternativas como Ciudad de México, Veracruz y Yucatán deja ver que las autoridades buscan opciones viables que cumplan con los requisitos técnicos y de seguridad exigidos por World Aquatics.

De concretarse alguna de estas gestiones, México podría mantenerse como anfitrión de una de las fechas del circuito, algo que sería fundamental tanto en lo deportivo como en lo simbólico, al tratarse de un país con amplia tradición en clavados y figuras históricas en la disciplina.

Por ahora, las negociaciones continúan y se espera que en los próximos días haya mayor claridad sobre si la Copa Mundial de Clavados 2026 podrá mantenerse en territorio mexicano bajo una nueva sede o si quedará definitivamente fuera del calendario.

