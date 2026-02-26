Donovan Carrillo competirá en el Mundial de Patinaje Artístico: ¿cuándo debutará en Praga 2026?
Donovan Carrillo, patinador mexicano de 22 años, está incluido en la lista de 36 competidores programados para el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico ISU 2026 en Praga, Chequia, el cual durará del martes 24 al domingo 29 de marzo.
El portal oficial de la ISU Figure Skating World Championships 2026 muestra al dos veces competidor olímpico dentro del programa para la competencia, además del cronograma con las competencias en las que el originario de Jalisco podría salir a la pista de hielo.
Donovan Carrillo en el Mundial de Patinaje Artístico 2026
El mexicano Donovan Carrillo aparece con el número 26 dentro de los 36 patinadores masculinos previstos para el próximo Campeonato Mundial, mientras que el perfil del patinador de la Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo (ISU, por sus siglas en inglés) confirma que Praga es su próximo destino.
La página oficial de Olympics.com también confirmó la participación del tapatío tras disputar su segunda final olímpica en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026.
¿Cuándo competirá el mexicano en Praga?
Donovan Carrillo está programado para competir en el programa corto y en el programa libre de la categoría varonil, según la cuenta especializada de Olimpismo Mexicano.
El portal oficial de la ISU tiene programados ambos programas en las siguientes fechas y horas:
- Programa corto: Jueves 26 de marzo – 03:45 horas
- Programa libre: Sábado 28 de marzo – 05:30 horas
Hasta el momento, no se ha confirmado el canal de transmisión oficial del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico 2026 para México y Latinoamérica.
¿Cómo llega Donovan Carrillo al Mundial de Patinaje Artístico?
Donovan Carrillo tuvo una participación con sensaciones positivas dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, al terminar el evento en el vigésimo segundo lugar general.
El mexicano terminó el programa corto en el lugar 24 y calificó a la final olímpica, en donde ejecutaría una rutina con música de Elvis Presley, para dejarlo en el lugar 22.
Aunque no superó la posición en la que terminó durante los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, sí tuvo una mejor puntuación que en su anterior justa olímpica invernal.
