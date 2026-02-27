FIFA reafirma confianza en México como sede mundialista: Sheinbaum

GENERANDO AUDIO...

Sheinbaum e Infantino tras llamada: confianza en México para Mundial. Foto: FIFA

Este jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, sostuvieron una llamada telefónica en la que, como ambas partes mencionaron, se reiteró la confianza para que Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey continúen como sedes mundialistas.

Por medio de su cuenta de X, la mandataria informó sobre la llamada telefónica con el presidente de la FIFA, asegurando que el país continúa trabajando para albergar la Copa Mundial.

Conversé por llamada telefónica con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; seguimos trabajando como hasta ahora para realizar con éxito la Copa Mundial de Fútbol 2026. Confirmamos la confianza en el país.

Infantino reafirma la confianza en México

Por su parte, Gianni Infantino, a través de su cuenta de Instagram, publicó una foto con Claudia Sheinbaum. En la descripción, señaló que mantiene la confianza puesta en las sedes mexicanas.

Reiteré nuestra plena confianza en el país anfitrión y espero con gran entusiasmo que albergue todos los partidos programados allí, en la que será la Copa Mundial de la FIFA más inclusiva y la mejor de la historia.

Reunión llega tras hechos violentos en el país

La reunión telefónica entre Claudia Sheinbaum y Gianni Infantino se realizó tras los hechos violentos que han sucedido en México durante los últimos días, tras la detención del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”.

Luego del operativo, México estuvo en medio del debate ante la capacidad y la seguridad para albergar la Copa del Mundo del 2026, la cual comparten con Estados Unidos y Canadá como sedes.

De esta forma, a 105 días para que el Estadio Ciudad de México dé paso a la inauguración mundialista, FIFA reafirma, ante el mundo, la confianza en el país.

