¿Qué le pasó a Anthony Joshua a días de pelea contra Jake Paul? | Foto: AFP

El boxeador británico Anthony Joshua, excampeón del mundo de pesos pesados, fue hospitalizado tras sufrir “heridas leves” en un accidente de tránsito en Nigeria en el que murieron dos personas este lunes 29 de diciembre, afirmó la agencia AFP con base en medios del país africano.

El periódico Punch afirmó que el suceso ocurrió en la autopista Lagos-Ibadan cuando el coche en el que viajaba colisionó contra un camión. Una fuente policial confirmó a la agencia francesa que el pugilista estaba implicado en el accidente.

Difunden imágenes del accidente de Anthony Joshua

A través de su cuenta de Facebook, “Punch Newspapers” compartió un video este lunes en el que se puede ver vehículos destrozados y a decenas de personas conmocionadas por el accidente en Makun, Ogun State.

En las imágenes se puede apreciar brevemente a Anthony Joshua sin camisa y abordando un vehículo negro tras lo sucedido en Nigeria.

Unos minutos más tarde, el propio medio nigeriano compartió una imagen donde se aprecian las heridas leves del boxeador y dio a conocer que fue hospitalizado.

“El excampeón de peso pesado Anthony Joshua ha sido hospitalizado tras un grave accidente de tráfico en la autopista Lagos-Ibadan, según confirmó la policía del estado de Ogun”. Punch Newspapers

“Punch” continuó publicando videos de lo sucedido, retomando los testimonios de los testigos en el lugar de los hechos.

Un testigo reveló que Anthony Joshua sufrió heridas leves, mientras que otras dos personas murieron en el lugar, de acuerdo con el medio africano.

“El pasajero que iba junto al conductor y la persona que iba al lado de Joshua murieron en el acto“, declaró el testigo Adeniyi Orojo a Punch News.

Hasta el momento, no se han determinado las responsabilidades en el accidente mortal que tuvo como protagonista al gladiador británico.

¿Qué hacía Anthony Joshua en Nigeria?

El promotor de Anthony Joshua, Eddie Hearn, declaró a Daily Mail Sport que el boxeador estaba de vacaciones con su familia en Nigeria.

“Estamos intentando ponernos en contacto con Anthony y mientras tanto no queremos especular sobre cómo se encuentra, pero afortunadamente parece estar bien por lo que he visto en las imágenes”, afirmó.

Cabe destacar que el accidente en Lagos sucede a diez días de la pelea que tuvo contra Jake Paul, duelo que se llevó por knock-out en el Kaseya Center de Miami, Estados Unidos (EE.UU.).

Dicho combate se volvió tendencia en redes sociales debido a que el golpe definitivo del británico le rompió la mandíbula al también influencer, llevándolo al quirófano.

En 2026, el excampeón olímpico, tiene previsto enfrentarse a su compatriota y también excampeón mundial Tyson Fury, remató AFP este lunes.

