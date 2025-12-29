Cuenta regresiva: mañana se resolverá el caso de Rafael León, el periodista acusado de terrorismo en Veracruz

GENERANDO AUDIO...

Audiencia de periodista detenido en Veracruz será este martes. Foto: Cuartoscuro

En el caso del periodista Rafael León, la audiencia fue programada para este martes a las 7:00 de la mañana, la defensa legal buscará que se desestimen los señalamientos en su contra relacionados con terrorismo.

Audiencia de periodista y postura de la defensa

El ejercicio periodístico no puede ser equiparado con terrorismo, señalaron los representantes legales, que la actividad del comunicador se limita a la cobertura informativa mediante el uso de una cámara fotográfica o un teléfono celular, herramientas habituales en el ejercicio de la libertad de expresión.

Trayectoria en la nota policiaca

Gardiel León Oropeza, hijo del comunicador, en entrevista radiofónica refirió los años de trayectoria que lleva su papá en el medio:

“Prácticamente, él es el que lleva más de veinte años en la nota policiaca, o sea, él y otro compañero, entonces, ellos son los dos de la nota policiaca, entonces, él no hace deporte, ni modo que va a ir al deporte, ¿no?”

Añadió que el comunicador recibe reportes ciudadanos de manera constante, ya que su número telefónico y redes sociales son públicas, lo que permite que la población le comparta información sobre accidentes.

Advertencias previas y señalamientos

Rafael León no recibió advertencias o amenazas antes de su detención, ni hubo avisos directos para dejar de publicar. Sin embargo, se recordó un antecedente relacionado con una nota informativa en la que una mujer manifestó su inconformidad.

