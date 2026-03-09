Arly Velásquez hace historia y supera su marca personal en el paraesquí alpino de Milano Cortina 2026

GENERANDO AUDIO...

¿Cómo le ha ido a Arly Velásquez en Milano Cortina 2026? | Foto: Reuters

Arly Velásquez, paratleta mexicano, volvió a la actividad este lunes 9 de marzo tras un debut agridulce en el que sufrió una caída en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. En su segunda prueba de la justa paralímpica, logró superar su marca personal, en un acontecimiento histórico para el deporte mexicano.

El esquiador de 37 años finalizó el supergigante sentado varonil, dentro del paraesquí alpino en el lugar número 15, a poco más de ocho segundos con respecto al neerlandés Jeroen Kampschreur, ganador de la medalla de oro.

¿Cuál fue la marca histórica para Arly Velásquez en Milano Cortina 2026?

El Centro de Esquí Alpino de Tofane vio un día histórico para Arly Velásquez, quien consiguió un tiempo de 01:21:53 en la prueba de supergigante, también conocida como “Súper G“, según la crónica de Claro Sports.

De esta forma, el paratleta mexicano logró romper su propio récord y terminar el día con su mejor registro paralímpico de la modalidad:

Sochi 2014: 01:30:57 – Lugar 11

– Lugar 11 PyeongChang 2018: 01:32:67 – Lugar 17

– Lugar 17 Milano Cortina 2026: 01:21:53 – Lugar 15

El oriundo de Quintana Roo también marcó el tiempo más rápido en el Intermediate 1, con diferencia de -0.23, mejorando las sensaciones tras su debut en Milano Cortina 2026 del pasado sábado.

¿Cómo transcurrió la prueba del Súper G en los Juegos Paralímpicos de Invierno?

Arly Velásquez no fue el único representante latinoamericano en Milano Cortina 2026, ya que también participaron Nicolás Bisquertt Hudson, de Chile, y Enrique Plantey, de Argentina.

El chileno fue el mejor posicionado al terminar en el octavo lugar con un tiempo de 01:16:40, a 3.32 segundos de diferencia, siendo este su mejor registro al momento.

Por su parte el argentino culminó con DNF luego de derrapar en una de las primeras curvas. Plantey había sido descalificado en PyeongChang 2018, mientras que en Beijin 2022 fue octavo.

El oro en Milano Cortina 2026 fue para Kampschreur, quien cerró con registro de 1:13.08. El neerlandés consiguió su tercera presea paralímpica, segunda dorada luego de ganar en PyeongChang 2018 en la prueba super combinada. Además ganó el metal de plata en Beijing 2022, dentro de la misma prueba super combinada.

La plata fue para Jesper Pedersen de Noruega con tiempo de 1:13.80 (+0.72) y el bronce para Andrew Kurka de Estados Unidos con 1:13.95 (+0.87).

¿Cómo fue el debut de Arly Velásquez en Milano Cortina 2026?

El mexicano intentaba superar la primera curva del Tofane Alpine Skiing Centre, en Cortina d’Ampezzo, cuando su monoesquí quedó atascado en una irregularidad de la nieve, lo cual provocó una caída, según Claro Sports.

Pese al impacto, el paratleta azteca no presentó ninguna lesión aparente y pudo retirarse sin complicaciones para poder seguir compitiendo dentro de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

Su caída en la prueba de downhill sentado LW10-1, significó solo el resultado final dentro de su primera competencia en los Juegos Paralímpicos, certamen que se disputa del 7 al 15 de marzo.

Aún no acaba la participación de Arly Velásquez en los Juegos Paralímpicos, pues el 13 de marzo competirá en el slalom gigante sentado varonil. La carrera 1 acontecerá desde las 02:00 horas, mientras que la carrera 2 será a las 06:00 horas.

Cabe destacar que el slalom gigante sentado varonil se define a través de dos carreras, en las que los atletas deben registrar el mejor tiempo acumulado para determinar al ganador de la prueba.

