La próxima carrera de Checo Pérez será en China: fecha, horarios y resultados en Australia

Checo Pérez correrá ahora en Asia. Foto: AFP|Reuters

La Fórmula 1 inició este 2026 con el Gran Premio de Australia, donde Sergio “Checo” Pérez volvió a la parrilla con la escudería Cadillac. Se espera nuevamente su participación en China; conoce cuándo será el evento y cuáles fueron los resultados que arrojó el GP de Australia.

El Gran Premio de China será la segunda carrera de esta temporada en la Fórmula 1. Se llevará a cabo en el Circuito Internacional de Shanghái del 12 al 15 de marzo.

Es una carrera de 56 vueltas, 13 curvas y una extensión de 5 mil 451 km.

¿Cuáles serán los horarios del GP de China donde correrá Checo Pérez?

Jueves 12 de marzo

• Práctica 1: 21:30-22:30 horas

Viernes 13 de marzo

• Clasificación carrera sprint: 1:30-2:15 horas

• Carrera sprint: 21:00-22:00 horas

Sábado 14 de marzo

• Clasificación: 1:00-2:00 horas

Domingo 15 de marzo

• Carrera: 1:00 horas

¿Cuál es el calendario completo de la Fórmula 1?

• El 6-8 de marzo fue el GP de Australia, Melbourne | Crónica

• Del 12-15 de marzo será el GP de China, Shanghái

• Del 27-29 de marzo será el GP de Japón, Suzuka

• Del 10-12 de abril será el GP de Bahréin, Sakhir

• Del 17-19 de abril será el GP de Arabia Saudita, Jeddah

• Del 1-3 de mayo será el GP de Miami, Estados Unidos

• Del 22-24 de mayo será el GP de Canadá, Montreal

• Del 5-7 de junio será el GP de Mónaco

• Del 12-14 de junio será el GP de España, Barcelona-Catalunya

• Del 26-28 de junio será el GP de Austria, Spielberg

• Del 3-5 de julio será el GP de Gran Bretaña, Silverstone

• Del 17-19 de julio será el GP de Bélgica, Spa-Francorchamps

• Del 24-26 de julio será el GP de Hungría, Budapest

• Del 21-23 de agosto será el GP de Países Bajos, Zandvoort

• Del 4-6 de septiembre será el GP de Italia, Monza

• Del 11-13 de septiembre será el GP de Madrid, España

• Del 25-27 de septiembre será el GP de Azerbaiyán, Bakú

• Del 9-11 de octubre será el GP de Singapur

• Del 23-25 de octubre será el GP de Estados Unidos, Austin

• Del 30 de octubre al 1 de noviembre será el GP de México, Ciudad de México

• Del 6-8 de noviembre será el GP de Brasil, São Paulo

• Del 19-21 de noviembre será el GP de Las Vegas, Estados Unidos

• Del 27-29 de noviembre será el GP de Qatar, Lusail

• Del 4-6 de diciembre será el GP de Abu Dhabi, Yas Marina

¿Cuáles fueron los resultados del GP de Australia y cómo quedó Checo Pérez?

La primera de las 24 carreras de la temporada 2026 de la Fórmula 1 se llevó a cabo en Melbourne, Australia, en el circuito Albert Park.

Las primeras tres posiciones fueron para George Russell (Mercedes) con tiempo de 1:23:06.801; Kimi Antonelli (Mercedes) a 2.974 segundos; y Charles Leclerc (Ferrari) a 15.519.

El mexicano Sergio “Checo” Pérez, originario de Jalisco, llegó en la posición 16, a tres vueltas del líder, en su debut con Cadillac. Durante la carrera tuvo un contacto con Liam Lawson, de Racing Bulls, aunque no existió sanción.

Se espera que continúen las modificaciones en la escudería Cadillac ante las próximas carreras, ya que es un equipo nuevo en la parrilla de la Fórmula 1 y continuará adaptándose conforme avance la temporada.

En el caso de Valtteri Bottas, tuvo que abandonar la carrera tras una falla en el motor.

Mundial de pilotos

George Russell 25 puntos Kimi Antonelli 18 puntos Charles Leclerc 15 puntos Lewis Hamilton 12 puntos Lando Norris 10 puntos Max Verstappen 8 puntos Oliver Bearman 6 puntos Arvid Lindblad 4 puntos Gabriel Bortoleto 2 puntos Pierre Gasly 1 puntos

Mundial de Constructores

Mercedes 43 puntos Ferrari 27 McLaren 10 Red Bull 8 Haas 6 Racing Bulls 4 Audi 2 Alpine 1 Williams 0 Cadillac 0 Aston Martin 0

