Próximos partidos

Arranca el Abierto Mexicano de Tenis Telcel 2026 en Acapulco, calendario completo

| 13:08 | Georgina Becerril | UnoTV
Arranca el Abierto Mexicano de Tenis Telcel 2026 en Acapulco, calendario completo
Es uno de los torneos más importantes del calendario ATP 500. Foto: Cuartoscuro

El Abierto Mexicano de Tenis Telcel 2026 arrancó la primera ronda este lunes 23 de febrero en Acapulco, Guerrero, con la participación de figuras internacionales como Alexander Zverev, Alex de Miñaur y Casper Ruud. El torneo se disputará del 23 al 28 de febrero en la Arena GNP Seguros.

El certamen forma parte del calendario oficial de la ATP Tour y contará con un cuadro de 32 jugadores en singles y 16 parejas en dobles, con una bolsa de premios de 2 millones 469 mil 450 dólares.

Cabe recordar que el Abierto Mexicano de Tenis es un evento ATP 500, lo que significa que el campeón sumará 500 puntos para el ranking mundial.

Asimismo, el certamen se disputa en canchas duras al aire libre en el tradicional complejo de Acapulco, sede histórica del torneo.

Cuadro de la primera ronda y cruces del ATP Telcel 2026

Así se jugará el Main Draw del Abierto Mexicano Telcel 2026:

Individuales

  • Alexander Zverev vs Corentin Moutet
  • Tristan Schoolkate vs Miomir Kecmanovic
  • Terence Atmane vs Grigor Dimitrov
  • Rafael Jodar vs Cameron Norrie
  • Casper Ruud vs Yibing Wu 
  • Adrian Mannarino vs Eliot Spizzirri
  • James Duckworth vs Dalibor Svrcina
  • Rodrigo Pacheco vs Flavio Cobolli
  • Frances Tiafoe vs Nuno Borges
  • Adam Walton vs Aleksandar Kovacevic
  • Sebastian Korda vs Mattia Bellucci
  • Daniel Altmaier vs Alejandro Davidovich Fokina
  • Valentin Vacherot vs Coleman Wong
  • Damir Dzumhur vs Gael Monfils
  • Brandon Nakashima vs Elias Ymer 
  • Patrick Kypson vs Alex de Miñaur

Dobles

  • Marcelo Melo y Alexander Zverev vs Santiago González y David Pel
  • Constantin Frantzen y Robin Haase vs Robert Galloway y Alexander Erler
  • Fabien Reboul y Sadio Doumbia vs Evan King y John Peers
  • Rafael Jódar y Rodrigo Pacheco Méndez vs Nikola Mektic y Austin Krajicek
  • Flavio Cobolli y Grigor Dimitrov vs Luke Johnson y Jan Zielinski
  • Miguel Ángel Reyes Varela y Nuno Borges vs Roger-Vasselin y Hugo Nys
  • Christian Harrison y Neal Skupski vs Guido Andreozzi y Manuel Guinard

Etapas del Abierto Mexicano de Tenis 2026

  • Fase de clasificación (qualy): sábado 21 y domingo 22 de febrero de 2026
  • Primera ronda: lunes 23 y martes 24 de febrero
  • Octavos de final: miércoles 25 de febrero
  • Cuartos de final: jueves 26 de febrero
  • Semifinales: viernes 27 de febrero
  • Finales de dobles e individuales: sábado 28 de febrero de 2026

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Liga MX tras jornada 7: Cruz Azul rompe invicto de Chivas; América revive y Pumas vuelve a ganar

Deportes

Liga MX tras jornada 7: Cruz Azul rompe invicto de Chivas; América revive y Pumas vuelve a ganar

Abierto Mexicano de Tenis Telcel 2026 se mantiene sin cambios en su calendario

Deportes

Abierto Mexicano de Tenis Telcel 2026 se mantiene sin cambios en su calendario

Los mejores momentos de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Deportes

Los mejores momentos de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Querétaro vs Juárez se pospone a pocos días del México vs Islandia en La Corregidora

Deportes

Querétaro vs Juárez se pospone a pocos días del México vs Islandia en La Corregidora

Etiquetas: