Arranca el Abierto Mexicano de Tenis Telcel 2026 en Acapulco, calendario completo
El Abierto Mexicano de Tenis Telcel 2026 arrancó la primera ronda este lunes 23 de febrero en Acapulco, Guerrero, con la participación de figuras internacionales como Alexander Zverev, Alex de Miñaur y Casper Ruud. El torneo se disputará del 23 al 28 de febrero en la Arena GNP Seguros.
El certamen forma parte del calendario oficial de la ATP Tour y contará con un cuadro de 32 jugadores en singles y 16 parejas en dobles, con una bolsa de premios de 2 millones 469 mil 450 dólares.
Cabe recordar que el Abierto Mexicano de Tenis es un evento ATP 500, lo que significa que el campeón sumará 500 puntos para el ranking mundial.
Asimismo, el certamen se disputa en canchas duras al aire libre en el tradicional complejo de Acapulco, sede histórica del torneo.
Cuadro de la primera ronda y cruces del ATP Telcel 2026
Así se jugará el Main Draw del Abierto Mexicano Telcel 2026:
Individuales
- Alexander Zverev vs Corentin Moutet
- Tristan Schoolkate vs Miomir Kecmanovic
- Terence Atmane vs Grigor Dimitrov
- Rafael Jodar vs Cameron Norrie
- Casper Ruud vs Yibing Wu
- Adrian Mannarino vs Eliot Spizzirri
- James Duckworth vs Dalibor Svrcina
- Rodrigo Pacheco vs Flavio Cobolli
- Frances Tiafoe vs Nuno Borges
- Adam Walton vs Aleksandar Kovacevic
- Sebastian Korda vs Mattia Bellucci
- Daniel Altmaier vs Alejandro Davidovich Fokina
- Valentin Vacherot vs Coleman Wong
- Damir Dzumhur vs Gael Monfils
- Brandon Nakashima vs Elias Ymer
- Patrick Kypson vs Alex de Miñaur
Dobles
- Marcelo Melo y Alexander Zverev vs Santiago González y David Pel
- Constantin Frantzen y Robin Haase vs Robert Galloway y Alexander Erler
- Fabien Reboul y Sadio Doumbia vs Evan King y John Peers
- Rafael Jódar y Rodrigo Pacheco Méndez vs Nikola Mektic y Austin Krajicek
- Flavio Cobolli y Grigor Dimitrov vs Luke Johnson y Jan Zielinski
- Miguel Ángel Reyes Varela y Nuno Borges vs Roger-Vasselin y Hugo Nys
- Christian Harrison y Neal Skupski vs Guido Andreozzi y Manuel Guinard
Etapas del Abierto Mexicano de Tenis 2026
- Fase de clasificación (qualy): sábado 21 y domingo 22 de febrero de 2026
- Primera ronda: lunes 23 y martes 24 de febrero
- Octavos de final: miércoles 25 de febrero
- Cuartos de final: jueves 26 de febrero
- Semifinales: viernes 27 de febrero
- Finales de dobles e individuales: sábado 28 de febrero de 2026
Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.