¿Se están zafando las nuevas “lonas” del Estadio Azteca? Así luce la nueva fachada durante la reapertura

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¿Ya se están soltando las nuevas lonas del Estadio Azteca? | Foto: Ricardo Rivera

Las lonas rojas que causaron polémica durante la remodelación del Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca, lucieron este sábado 28 de marzo con múltiples fragmentos volando mientras les daba el aire, según pudo captar Ricardo Rivera, reportero de Unotv.com.

Hasta el momento, las autoridades del Estadio Banorte no han ofrecido explicaciones al respecto de los pedazos de lona que parecían desprenderse durante el día de reapertura previo al partido entre México y Portugal.

¿Ya se están zafando las nuevas lonas del Estadio Azteca?

Cerca de las 16:00 horas, el periodista Ricardo Rivera capturó la fachada del otrora Estadio Azteca y, al dirigir la cámara a las nuevas lonas rojas que forman parte del diseño del recinto, se dio cuenta de que ciertos fragmentos parecían estar zafándose.

Las imágenes del reportero de Uno TV muestran que hay tiras de lona volando en lo más alto del Coloso de Santa Úrsula; al momento, no se ha aclarado si esto forma parte del diseño como estaba contemplado en primer lugar.

Además, es posible percibir que el aire de la Ciudad de México estaba moviendo abruptamente múltiples segmentos de la lona en donde se encuentra el logo del Estadio Banorte.

¿Qué es realmente esta membrana roja?

Aunque en redes sociales algunos usuarios la han calificado como “lonas”, el material que se instala en el Coloso de Santa Úrsula es ETFE (Etileno TetraFluoroEtileno), una película plástica de alta resistencia desarrollada originalmente por DuPont.

Se trata de un material ligero, flexible y altamente duradero, capaz de soportar fuertes vientos, lluvias intensas y exposición prolongada a la radiación solar sin deteriorarse con facilidad.

El ETFE es ampliamente utilizado en estadios de primer nivel en el mundo, recintos como el SoFi Stadium en Los Ángeles, el Allianz Arena en Múnich o el San Mamés en Bilbao han incorporado este tipo de tecnología en sus estructuras.

Su función va más allá de lo decorativo, permite modular la entrada de luz natural, protege contra las inclemencias del clima y aporta una imagen moderna e icónica al inmueble.

En el caso del Estadio Azteca, esta membrana también será parte clave de la nueva fachada donde se integrará la identidad del patrocinador principal, que será Banorte, como parte de la renovación comercial del recinto.

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