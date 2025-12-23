GENERANDO AUDIO...

Martín Anselmi será el nuevo entrenador del Club de Futbol Botafogo, así lo dio a conocer el equipo brasileño este lunes 22 de diciembre de 2025, a través de una publicación en redes sociales en la que le dieron la bienvenida al técnico argentino.

De acuerdo con la información compartida por el club, el director técnico firmó un contrato por dos años con el conjunto carioca, conocido como “el Glorioso”.

El argentino Martín Anselmi fue anunciado oficialmente como nuevo director técnico del Botafogo, días después de la salida del italiano Davide Ancelotti, quien concluyó su etapa al frente del equipo de Río de Janeiro.

Campeón de la Copa Sudamericana durante su etapa con Independiente del Valle, Anselmi firmó contrato por dos años con el club, informó el Fogão mediante un comunicado oficial.

Llegada tras su paso por el fútbol europeo

Anselmi se encontraba libre desde junio pasado, cuando concluyó su primera experiencia como entrenador en el fútbol europeo con el FC Porto. Su etapa con los Dragones finalizó tras la eliminación del equipo en la primera fase del Mundial de Clubes, disputado en Estados Unidos (EE. UU.), donde dirigió durante seis meses.

De acuerdo con el Botafogo, el entrenador argentino, de 40 años, se reportará con el club el próximo 4 de enero, para iniciar formalmente su etapa al frente del equipo.

Contexto deportivo del Botafogo

El Botafogo cerró la temporada en la sexta posición del Brasileirão, lo que le permitirá disputar la Copa Libertadores 2026. La institución atraviesa un proceso de reestructuración tras un irregular 2025, luego de un brillante 2024, año en el que conquistó tanto el Brasileirão como la Copa Libertadores.

El miércoles previo al anuncio de Anselmi, el club confirmó el final del ciclo de Davide Ancelotti, hijo del actual seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti.

Trayectoria de Martín Anselmi

Antes de su paso por Portugal, Anselmi dirigió a Unión La Calera, en Chile; Independiente del Valle, en Ecuador, y Cruz Azul, en México. Sus mayores logros como entrenador fueron la obtención de la Copa Sudamericana 2022 y la Recopa Sudamericana 2023 con el conjunto ecuatoriano.

Además, formó parte del cuerpo técnico de Miguel Ángel Ramírez como asistente, cuando Independiente del Valle conquistó la Copa Sudamericana 2019, el primer título internacional en la historia del club.

Con su llegada al Botafogo, Martín Anselmi inicia una nueva etapa en su carrera, ahora al frente de uno de los clubes con mayor proyección del futbol brasileño y continental.

