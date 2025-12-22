¡Rumbo al Mundial! México queda fuera del top 10 del ranking de la FIFA 2025

GENERANDO AUDIO...

Ranking de la FIFA 2025, con México fuera del top 10. Foto: Getty

La selección mexicana quedó fuera del Top 10 del ranking de la FIFA 2025, el cual se hace mes con mes. El listado mundial de la FIFA correspondiente a diciembre de 2025, fue anunciado este lunes. México, que albergará el Mundial 2026 junto a EE.UU. y Canadá, se encontró en la posición 15.

El cuadro de Javier Aguirre viene de encarar dos partidos amitosos. Uno lo perdió ante su similar de Paraguay 2-1 (el 18 de noviembre), y el otro fue un empate a cero ante Uruguay (el 15 de noviembre).

Partidos amistosos de México para iniciar 2026

México confirmó tres partidos amistosos antes de CR7 y Portugal, para enero y febrero de 2026. El jueves 22 de enero se medirán ante Panamá en el Estadio Rommel Fernández. El domingo 25 de enero será contra Bolivia, en el Estadio Olímpico, Santa Cruz. Y el miércoles 25 de febrero de 2026, en el Estadio Corregidora de Querétaro frente a Islandia.

Último ranking de la FIFA 2025

Entre los mejores 15 lugares del ranking de la FIFA 2025 apareció México, gracias a la obtención de mil 675.75 puntos. A continuación, el listado del Top 15:

España : mil 877.18 puntos

: mil 877.18 puntos Argentina : mil 873.33 puntos

: mil 873.33 puntos Francia : mil 870 puntos

: mil 870 puntos Inglaterra : mil 834.12 puntos

: mil 834.12 puntos Brasil : mil 760.46 puntos

: mil 760.46 puntos Portugal : mil 760.38 puntos

: mil 760.38 puntos Países Bajos : mil 756.27 puntos

: mil 756.27 puntos Bélgica : mil 730.71 puntos

: mil 730.71 puntos Alemania : mil 724.15 puntos

: mil 724.15 puntos Croacia : mil 716.88 puntos

: mil 716.88 puntos Marruecos : mil 716.34 puntos

: mil 716.34 puntos Italia : mil 702.06 puntos

: mil 702.06 puntos Colombia : mil 701.3 puntos

: mil 701.3 puntos Estados Unidos : mil 681.88 puntos

: mil 681.88 puntos México: mil 675.75 puntos

Las primeras 33 posiciones de este ranking de la FIFA 2025 permanecen sin movimientos, y solo tres selecciones mejoraron su clasificación en más de un puesto: Jordania (64.ª, +2), finalista junto con Marruecos de la Copa Árabe de la FIFA 2025, Vietnam (107ª, +3) y Singapur (148ª, +3).

En la lista destacó que España se ubicó como la mejor selección del mundo, al ocupar el primer lugar, esto gracias a sus mil 877.18 puntos, que es la suma de sus partidos recientes (considerando la importancia de los encuentros, como amistosos o de eliminatoria).

La “Furia Roja” culminó primera luego de haberle arrebatado el primer puesto a la actual segunda, Argentina, en la clasificación de septiembre. Ambas selecciones jugarán la “Finalissima 2026” en marzo del próximo año. Por su parte, Francia, que estará en el gruipo de la muerte del Mundial 2026, fue tercera y complementó el podio.

El último ranking de la FIFA 2025 contempló la disputa de 42 partidos, donde la Copa Árabe de la FIFA Catar 2025 cobró especial protagonismo. Marruecos (onceava en el listado) fue la campeona de esa competición, aunque no pudo sumar los suficientes puntos para meterse entre las diez mejores y se quedó a solo 0.54 de Croacia (en el 10).

