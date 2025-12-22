Jake Paul presume jet lleno de dinero tras sufrir doble fractura de mandíbula en pelea contra Anthony Joshua

GENERANDO AUDIO...

Jake Paul muestra polémica imagen. Foto: Getty Images

La reciente pelea entre Jake Paul y Anthony Joshua en el Kaseya Center de Miami no solo acaparó la atención por su desenlace deportivo, sino también por las consecuencias médicas y la polémica reacción del influencer estadounidense tras el combate del fin de semana pasado.

Paul reveló que sufrió una doble fractura de mandíbula, lesión que requirió cirugía inmediata y fue confirmada con radiografías difundidas en redes sociales.

Pese a haber pasado varios días hospitalizado, Jake Paul volvió a generar controversia con un llamativo posteo en su cuenta de Instagram. “El sueño americano. Empieza el tuyo hoy. Cree en ello. Falla. Trabaja. Falla. Aprende. Falla. Nunca te detengas”, escribió el boxeador junto a una serie de imágenes que rápidamente se viralizaron.

En la primera fotografía, Paul aparece sentado dentro de un jet privado, fumando y rodeado de fajos de billetes esparcidos por el suelo y los asientos, además de varias armas de fuego visibles en la escena.

La publicación se completa con una segunda imagen del influencer cuando era niño. El posteo superó los 1.7 millones de “likes” en pocas horas y generó reacciones divididas entre seguidores y críticos.

“¿Todo eso pagan por dejarte romper la mandíbula?”, “De qué te sirven esas armas? Las utilizas?? Y esos billetes ?? Te sirven para ser feliz? O te habría hecho más feliz no ponerte de rodillas 5 veces ante un campeón que no quiso romperte en su primer golpe?”, “La imagen más épica que jamás haya visto”, “Respeto por este gran boxeador”, “¿Por ese dinero te dejaste humillar?”, fueron algunos de los comentarios.

Jake Paul sufre doble fractura de mandíbula

Jake Paul también utilizó sus redes para informar sobre su estado de salud tras la cirugía. Detalló que experimenta dolor y rigidez en la mandíbula, por lo que deberá consumir únicamente líquidos durante al menos siete días.

“Acabo de salir de la cirugía. Todo salió bien. Gracias por todo el cariño. Mucho dolor y rigidez”, escribió, acompañado de la imagen de su radiografía.

La lesión se produjo en el sexto asalto del combate, cuando Anthony Joshua conectó un potente derechazo directo al rostro del estadounidense, luego de arrinconarlo y castigarlo previamente con un golpe al cuerpo.

El impacto dejó a Paul en la lona, sin posibilidad de reincorporarse antes del conteo final del árbitro, decretando el nocaut técnico.

Durante la pelea, Paul recurrió a movimientos evasivos y caídas, especialmente a partir del cuarto round, intentando resistir la presión física del británico.

En el quinto asalto, el árbitro Chris Young realizó dos conteos de protección, aunque ninguno fue consecuencia de un golpe claramente definitivo.

Tras la derrota, Jake Paul reconoció la gravedad de la lesión y el desafío que representó enfrentar a un boxeador del calibre de Joshua.

“Definitivamente está rota. Fue una buena paliza de uno de los mejores que lo ha hecho”, declaró. Aun así, expresó su deseo de regresar al ring y buscar un título mundial, señalando que la diferencia física y la resistencia cardiovascular jugaron en su contra.

El combate generó expectativa internacional por el contraste entre ambos protagonistas. Joshua llegó con un récord de 29 victorias (25 por nocaut) y múltiples títulos mundiales, mientras que Paul, nacido en Cleveland, Ohio, suma apenas trece peleas profesionales y una derrota previa.

La pelea se pactó bajo reglas especiales, limitando el peso del británico a 111 kilos, aunque en la categoría de pesos pesados no existe un máximo oficial.

¿Cuánto ganó Jake Paul por su pelea?

La bolsa total del evento fue estimada en 184 millones de dólares, a repartir entre ambos púgiles. Joshua, como vencedor, recibió la mayor parte del monto, aunque enfrenta un complejo escenario fiscal.

Según un análisis de la consultora AceOdds citado por SportBible, tras deducir impuestos en Estados Unidos y Reino Unido, el británico conservaría cerca de 49.2 millones de dólares de los 93 millones que le correspondían inicialmente.

