“Boxeando por la paz”: anuncian 9 mil pesos mensuales a boxeadores y clases gratis a 100 mil jóvenes

¿Qué es el programa “Boxeando por la paz”? | Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Shenibaum anunció este lunes el programa “Boxeando por la Paz“, el cual incorpora a boxeadores profesionales al programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” para apoyar a niñas, niños y jóvenes mexicanos a partir del deporte.

Los atletas profesionales “trabajarán en clases gratuitas de una hora diaria y actividades adicionales los fines de semana; la meta es integrar cinco mil boxeadores y 100 mil estudiantes en todo el país”, según presentó el Gobierno de México en la Conferencia Matutina.

¿En qué consiste la iniciativa “Boxeando por la Paz”?

El Gobierno de México detalló que, como parte de “Boxeando por la Paz“, 5 mil boxeadores y boxeadoras darán clases a 100 mil jóvenes de entre 6 y 29 años.

Además, los pugilistas serán integrados a Jóvenes Construyendo el Futuro, por lo que recibirán un salario de 9 mil 582 pesos mensuales y seguridad social a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Las inscripciones de “Boxeando por la Paz” estarán abiertas hasta el 28 de febrero a través del sitio oficial: jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx.

Así explicó Claudia Sheinbaum el nuevo programa gubernamental

Claudia Sheinbaum explicó este lunes que los boxeadores van a tener un apoyo al tiempo que se volverán maestros para los jóvenes del país, por lo que ellos también tienen un beneficio.

“Es un apoyo a las y los jóvenes, es totalmente gratuito y el objetivo es incorporar a jóvenes a este deporte e involucrarnos en la disciplina de lo que significa Boxeando por la Paz”. Claudia Sheinbaum

Además, aclaró que “Boxeando por la Paz” es un programa bajo el eje de atención a las causas, dando acceso al derecho a la educación física a las y los jóvenes en contacto con drogas y grupos delictivos.

Por su parte, el secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y Coordinador General de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, señaló que hablar de boxeo es hablar de comunidad, prevención y de construcción de paz desde abajo.

Detalló que el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) acercará a boxeadores y gimnasios comunitarios al programa para impartir clases gratuitas de una hora a niñas, niños y adolescentes, de lunes a viernes.

Según sus palabras, la meta es reunir a 5 mil boxeadoras y boxeadores para llegar a 100 mil alumnos de todo el país, iniciando clases el 2 de marzo.

Boxeadores acuden a la Conferencia Matutina

El presidente del CMB, Mauricio Sulaimán Saldívar, resaltó: “El boxeo une familias, el boxeo es el que busca siempre la paz”.

La boxeadora Marilyn Badillo destacó que a través de este programa se mostrará que el boxeo salva vidas y suma a la construcción de un mejor país.

Asimismo, el púgil profesional David Picasso Romero, agradeció la oportunidad de ser parte del futuro de miles de niñas, niños y jóvenes al acercarles el deporte y la educación.

Foto: Cuartoscuro

En este sentido, la boxeadora profesional, Jacqueline Nava Mouett, puntualizó que este día es un momento histórico, ya que permite a los jóvenes boxeadores aportar sus conocimientos para alejar a la niñez de las calles y la violencia.

El campeón interino de peso superligero del CMB, Isaac “El Pitbull” Cruz, resaltó que es momento de que todas y todos los jóvenes se “pongan los guantes por México”.

En la conferencia matutina, también estuvieron presentes las boxeadoras Mariana “La Barbie” Juárez y Lulú Juárez, así como los pugilistas Alejandro “El Konejo” González y Juan Pérez “El Güerito de Tepito”.

Mientras que Isaac “El Pitbull” Cruz y Cristian Mijares, quienes le colocaron a la Jefa del Ejecutivo Federal los guantes conmemorativos de “Boxeando por la Paz“.

