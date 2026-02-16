Isaac del Toro domina la etapa inaugural y estrena el maillot en el UAE Tour 2026

GENERANDO AUDIO...

El mexicano supo cuando tomar el control de la carrera. Foto: Gettyimages

El ciclista mexicano Isaac del Toro arrancó la temporada con poder al ganar la primera etapa del UAE Tour, resultado que le permitió enfundarse el maillot de líder (medalla distintiva del ciclismo) ante la afición de su propio equipo, UAE Team Emirates-XRG.

La jornada entre Madinat Zayed Majlis y Liwa Palace (118 km) fue condicionada por ráfagas de viento y tensión constante en el pelotón, obligó a recortar el recorrido y a los equipos de sprinters a tomar el control desde temprano, pero el desenlace terminó rompiendo los pronósticos.

El cronómetro marcó 2 horas, 30 minutos y 56 segundos tras 118 kilómetros intensos, la media rozó los 46,9 km/h

¿Cómo ganó Isaac del Toro la primera etapa del UAE Tour?

Isaac del Toro ganó debido a una ventaja que se le presentó cuando los trenes de velocidad se acomodaban rumbo a la meta. En ese momento el máximo favorito, el italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek), sufrió una caída cercana a la recta final y no pudo pelear por la victoria, aunque logró cruzar la línea de llegada.

Ante ello, el ciclista aprovechó para lanzar su ataque. En sus últimos metros logró tener un impulso de velocidad que logró superar al neerlandés Cees Bol (Decathlon) y al italiano Antonio Tiberi (Bahrain), quienes ocuparon los siguientes puestos del podio parcial. Su tiempo final fue de 2h 30 : 56, a una media de casi 47 km/h.

Tras el triunfo, Isaac el Toro aventajó por 4 segundos a Cees Bol y por 6 a Antonio Tiberi en la clasificación general. Ahora, la atención se traslada a la contrarreloj individual de 12.3 km en Hudayriyat Island, que será el primer gran filtro entre los favoritos antes de enfrentar montaña dura en etapas posteriores.

El mexicano y el británico Adam Yates, co-líder del UAE Team Emirates-XRG, encabezan la lista

Isaac del Toro reconoce su golpe de suerte

El mexicano reconoció en entrevista para TNT Sports que ni siquiera él dimensionaba lo que estaba ocurriendo mientras pedaleaba rumbo a la meta. El mexicano admitió que durante varios kilómetros sintió que la posibilidad estaba ahí, aunque la percibía más como una ilusión que como algo concreto.

De acuerdo con del Toro, en medio del recorrido, llegó a intercambiar miradas y comentarios con sus compañeros porque no terminaba de creer la oportunidad que se presentaba. La sensación, dijo, era extraña; pues era “como si todo estuviera alineándose, pero sin tener la certeza absoluta de que realmente fuera a suceder”.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.