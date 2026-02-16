Impactante: auto choca contra canguro y se incendia en plena carrera

GENERANDO AUDIO...

Auto choca contra canguro; se incendia en plena carrera. Foto: Getty

La edición 2026 de las 12 Horas de Bathurst tuvo un inicio accidentado cuando el piloto alemán Chris Mies chocó su auto, un Ford Mustang GT3, contra un canguro en los primeros minutos de competencia.

El incidente ocurrió en el Mount Panorama Circuit, en Australia, cuando apenas transcurrían 20 de los 720 minutos de esta carrera de resistencia. La prueba comenzó a las 5:45 de la mañana, aún con baja visibilidad. Según confirmaron medios especializados, desafortunadamente el impacto mató al animal. Las imágenes mostraron a Mies descendiendo del auto visiblemente conmocionado, aunque logró salir por sus propios medios antes de recibir atención médica.

Mustang sufrió daños irreparables

El ingreso del auto de seguridad neutralizó la competencia mientras los oficiales evaluaban los daños. El equipo HRT Ford Racing confirmó poco después que el Mustang #64 sufrió “daños irreparables” y quedó fuera de carrera.

El noruego Dennis Olsen, compañero de equipo de Mies junto al australiano Broc Feeney, explicó que el impacto ocurrió a más de 250 km/h. “En el momento en que vio al canguro, se produjo el choque. No hubo advertencia previa”, relató.

Mies, dos veces ganador de esta prueba, detalló que el impacto destrozó el parabrisas y que apenas podía ver debido a la sangre que cubría el cristal. “Fue un golpe muy fuerte a muy alta velocidad. Agradezco tener un auto tan seguro”, afirmó.

El piloto explicó que intentó acercarse lo más posible al muro lateral para evitar un segundo choque mientras otros autos pasaban a gran velocidad. Posteriormente, el personal lo trasladó al centro médico del circuito, donde confirmaron que no sufrió lesiones de gravedad.

Se pide revisar y reforzar medidas de seguridad

Tras el accidente, Mies pidió revisar las medidas de seguridad ante la frecuente presencia de canguros. “Quizá deberíamos retrasar el inicio de la carrera o instalar una valla más grande. Todos los años hay canguros cerca de la pista”, señaló. El episodio reabre el debate sobre la convivencia entre el automovilismo y la fauna silvestre en entornos naturales.

