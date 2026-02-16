Lasse Gaxiola termina su histórica participación en Milano Cortina 2026 y México se despide de los Juegos Olímpicos de Invierno

GENERANDO AUDIO...

Lasse Gaxiola termina su participación en Milano Cortina 2026 | Foto: Reuters

Lasse Gaxiola, atleta mexicano de 18 años, terminó su histórica participación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 este lunes 16 de febrero. Pese a no poder finalizar su última prueba, el joven esquiador se reconoció feliz con su accionar y abrazó a su madre Sarah Schleper, quien también participó en la justa olímpica invernal.

En entrevista con Claro Sports, el esquiador reconoció que compitió con un dedo lastimado; sin embargo, también declaró que no estaba completamente satisfecho con su accionar, lo cual no le quitó el orgullo de representar a su país.

“En general, tuve mucho éxito. Estuvo muy divertido y muy feliz de que me tocó representar a México en los Juegos. Muy orgulloso de ser mexicano”. Lasse Gaxiola

De esta forma, la delegación mexicana se despide oficialmente de este evento deportivo en el que cinco atletas representaron a la bandera tricolor, incluyendo también a Donovan Carrillo, Allan Corona y Regina Martínez.

¡Se acaba la aventura olímpica de Lasse Gaxiola!

Lasse Gaxiola se presentó en la prueba de slalom del esquí alpino; sin embargo, no pudo finalizar debido a las complicadas condiciones del clima que imperaron en el Centro de Esquí de Stelvio, lugar donde se llevaron a cabo los descensos.

El mexicano tuvo un comienzo positivo, pero tras la quinta puerta, el esquí del participante mexicano se atoró, lo que provocó que perdiera el control y, por lo tanto, no pudo llegar a su sexto objetivo dando por perdida la bajada.

Cabe destacar que casi 50 participantes tampoco pudieron terminar la competencia, marcada por intensas neblinas y nevadas, afectando también al brasileño Lucas Pinheiro Braathen, primer campeón olímpico invernal proveniente de Latinoamérica.

Madre e hijo se despiden de Milano Cortina 2026

La última prueba de Lasse Gaxiola en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 transcurrió ante la mirada de su madre, Sarah Schleper, quien viajó tras su descalificación para ver la competencia de su hijo.

Al finalizar la prueba, la primera dupla de madre e hijo en competir en una justa olímpica invernal se mostró orgullosa y cercana tras dar punto final a su aventura en Milano Cortina.

Foto: Reuters

El jueves 12 de febrero, Sarah Schleper terminó en el lugar 26 en la final de esquí alpino Súper G Femenino de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

El sábado 14 de febrero, Lasse Gaxiola debutó en el slalom gigante del esquí alpino, en donde tuvo una puntuación total de 2:48.08, con la que finalizó en el puesto 53 dentro de la competencia, a +23.08 del campeón brasileño Lucas Pinheiro.

Finalmente, el domingo 15 de febrero, Schleper volvió a la actividad; sin embargo, fue descalificada de la prueba de slalom gigante en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 por un problema en las medidas de sus esquíes.

A pesar de los resultados, Sarah Schleper y Lasse Gaxiola hicieron historia al convertirse en la primera dupla de madre e hijo en competir en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

Foto: Reuters

Este lunes, las cámaras internacionales se centraron en los dos atletas mexicanos, quienes se abrazaron y celebraron el fin de una aventura olímpica más para Sarah, pero que fue la primera para Lasse.

Lasse Gaxiola compitió con un dedo lastimado

Frente a los micrófonos de Claro Sports, Lasse Gaxiola reconoció haber competido este lunes con un dedo roto. “Vamos en la ambulancia ahorita a ver qué paso con mi dedo, creo que está roto”, declaró.

Por otro lado, reconoció que no se siente muy feliz con su resultado, pero celebró el hecho de estar vivo tras una prueba complicada marcada por condiciones climáticas extremas.

Por su parte, Sarah Schleper también reconoció que tenía la expectativa de que su hijo pudiera atravesar la meta, aunque se dijo orgullosa de él.

“De todas maneras, estoy muy orgullosa. Es mi hijo, llegamos a este evento, a los Juegos Olímpicos juntos, es una gran historia. Ya podemos seguir viviendo, entrenando y disfrutar la vida”. Sarah Schleper

Finalmente, agradeció al público mexicano por apoyarlos en esta aventura olímpica. “¡Viva México!“, remató.

México se despide de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Los cinco representantes mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 terminaron su participación. Aunque la delegación se fue sin medalla, se hizo historia.

Donovan Carrillo superó su puntaje de Beijing 2022 e igualó el vigésimosegundo lugar que logró en la prueba de patinaje artístico individual varonil que consiguió en su primera justa olímpica invernal.

Por su parte, Regina Martínez y Allan Corona lograron terminar sus respectivas pruebas de esquí de fondo, superando los obstáculos que su proceso olímpico significó.

