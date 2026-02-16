Liga MX tras jornada 6: Chivas se mantiene líder con paso perfecto; Santos, el último

GENERANDO AUDIO...

Chivas se mantiene líder con paso perfecto tras jornada 6 de Liga MX. Foto: Getty

Terminó la jornada número 6 del Clausura 2026 de la Liga MX, en la que Chivas se mantiene como el equipo líder de la tabla general, con paso perfecto. Por su parte, ahora es el Santos Laguna el equipo que ocupa la última posición de la clasificación.

Durante la sexta fecha del torneo de la Liga MX se anotaron 24 goles. Además, se mostró una tarjeta roja.

Resultados de la jornada 6 del Clausura 2026

Pumas le pegó a Puebla de visita

En el Estadio Cuauhtémoc y con un marcador de 3 por 2, Pumas venció a Puebla y mantuvo el invicto. Los goles auriazules fueron de Guillermo Martínez, Robert Morales y Juninho; por la franja descontó Juan Pablo Vargas y Edgar Guerra.

Toluca venció a Xolos por la mínima

Con una actuación discreta y un solitario gol de Paulinho, los bicampeones de la Liga MX, el Toluca, derrotó a los Xolos en el Estadio Nemesio Diez.

San Luis goleó a Querétaro en el Clásico de la 57

En el famoso Clásico de la 57, Atlético de San Luis goleó a Querétaro con un marcador de 3 por 0. Por los gallos se fue expulsado Alí Ávila.

Pachuca avanza tras derrotar a Atlas

Con un marcador de 3 por 1, Pachuca sacó los tres puntos del Hidalgo ante los rojinegros del Atlas. Los goles fueron de Idrissi, Brian García y Salomón Rondón; por la visita descontó Alfonso González.

Rayados sumó tres puntos ante León

En un partido de dominio regio, pero de poca contundencia, Rayados venció 1 por 0 al Club León con un solitario gol de Sergio Canales.

De visita, Necaxa sacó los tres puntos de Juárez

En la frontera norte, los Rayos del Necaxa sumaron tres puntos luego de vencer 2 por 1 a Juárez, con goles de Julián Carranza y Javier Ruiz.

Clásico Nacional fue rojiblanco

En una edición más del Clásico Nacional, las Chivas vencieron 1 por 0 al Club América con un solitario gol de Armando González. El rebaño se mantiene líder con paso perfecto, mientras los azulcremas replantean su proyecto.

Cruz Azul pasó sobre los Tigres

En el Estadio Cuauhtémoc, Cruz Azul derrotó 2 por 1 a los Tigres con gol de Nicolás Ibáñez, quien aplicó la ley del ex a los felinos.

Santos no levanta y cae ante Mazatlán

En duelo de sotaneros, los dos últimos lugares de la Liga MX se enfrentaron en Torreón, donde Mazatlán ganó 2 por 1 al Santos Laguna.

Así quedó la tabla general tras la sexta fecha

Chivas – 18 pts. Cruz Azul – 13 pts. Pumas – 12 pts. Toluca – 12 pts. Pachuca – 11 pts. Rayados – 10 pts. Tigres – 10 pts. Atlas – 10 pts. Necaxa – 9 pts. América – 8 pts. San Luis – 7 pts. Xolos – 7 pts. Puebla – 5 pts. Querétaro – 5 pts. Juárez – 4 pts. León – 4 pts. Mazatlán – 3 pts. Santos – 1 pt.

Jornada 6 traerá duelo de equipos grandes

Para la próxima jornada del Clausura 2026, el encuentro entre Cruz Azul y Chivas se robará los reflectores. Sin embargo, no debes perder de vista el Tigres vs Pachuca, ya que ambos clubes están en la pelea.

Partidos del viernes 20 de febrero

Tigres vs Pachuca: 7 pm

Puebla vs América: 9:06 pm

Partidos del sábado 21 de febrero

Atlas vs San Luis: 5 pm

León vs Santos: 7 pm

Necaxa vs Toluca: 7 pm

Cruz Azul vs Chivas: 9 pm

Xolos vs Mazatlán; 11 pm

Encuentros del domingo 22 de febrero

Pumas vs Rayados: 5 pm

Querétaro vs Juárez: 7 pm

