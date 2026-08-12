Campeones Centroamericanos rompieron récord con 407 preseas: ¿cuánto recibirán los medallistas?

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió este miércoles en Palacio Nacional a algunos de los medallistas de los Juegos Centroamericanos, quienes rompieron el récord de preseas para el país con 407 preseas, 167 de oro.

Los atletas ganadores en Santo Domingo 2026 recibirán un incentivo económico por cada medalla obtenida, tal como lo establecen los lineamientos del organismo. Los montos establecidos son los siguientes:

Medalla de oro: 50 mil pesos

Plata: 35 mil pesos

Bronce: 15 mil pesos

Romel Pacheco aclaró que se recompensarán a las 407 preseas.

“Por lo regular, solamente se premia la mejor medalla que obtiene un atleta. Yo creo que deben premiarse todas las medallas conseguidas. Gracias por el apoyo, presidenta. Los montos establecidos serán de 50 mil pesos por cada medalla de oro, 35 mil por cada plata y 15 mil por cada bronce“, confirmó.

Pacheco aseguró que los apoyos para los deportistas mexicanos continuarán rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y señaló que los estímulos económicos tienen como objetivo reconocer de manera equitativa el desempeño y la dedicación de los atletas.

En ese sentido, puso como ejemplo a Celia Pulido, quien brilló con la delegación mexicana en Santo Domingo 2026 al obtener 11 medallas, resultado que la colocó entre las figuras más sobresalientes de la competencia regional.

“Solamente ella ganó 11 medallas y todas se le van a pagar. La inversión es muy importante, pero también lo es para que las niñas y los niños vean que los sueños pueden hacerse realidad”, finalizó.

Entre los medallistas que acudieron a la conferencia matutina de la presidenta de México estuvieron Yareli Acevedo Mendoza (ciclismo), Osmar Olvera Ibarra (clavados), Fernando Parroquín (equitación) y Juan Manuel Celaya (clavados).

México encabezó el medallero en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026 y superó el récord histórico en la cosecha de preseas.

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