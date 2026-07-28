México arrasa en los Juegos Centroamericanos 2026… ¡ya lleva más de 30 oros y 83 medallas totales!

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Delegación mexicana en los Juegos centroamericanos Foto: AFP

México sigue cosechando medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que iniciaron el 24 de julio en la capital de República Dominicana.

La delegación mexicana ha conseguido más de 80 medallas en diferentes disciplinas de esta justa deportiva que reúne a más de 6 mil atletas de 37 países de la región.

¡EL ORO TAMBIÉN ES DE LA FAMILIA! 🫶🇲🇽🥇



Después de ganar la medalla de oro en los #JuegosCentroamericanos, Jafet López celebró con su mamá y le dedicó unas palabras pic.twitter.com/XgN1ilyGqK — Claro Sports (@ClaroSports) July 28, 2026

México arrasa en los Juegos Centroamericanos

México sigue conquistando los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, siendo el taekwondo y el remo los deportes que más preseas han otorgado a la delegación mexicana.

Hasta este 28 de julio, el medallero de México es:

Tiro con arco: 2 Oro, 2 Plata, 0 Bronce (Total: 4)

2 Oro, 2 Plata, 0 Bronce (Total: 4) Patinaje artístico: 1 Oro, 0 Plata, 2 Bronce (Total: 3)

1 Oro, 0 Plata, 2 Bronce (Total: 3) Bádminton: 1 Oro, 0 Plata, 3 Bronce (Total: 4)

1 Oro, 0 Plata, 3 Bronce (Total: 4) Ajedrez: 0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce (Total: 1)

0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce (Total: 1) Ciclismo de pista: 2 Oro, 2 Plata, 0 Bronce (Total: 4)

2 Oro, 2 Plata, 0 Bronce (Total: 4) Ciclismo de ruta: 0 Oro, 2 Plata, 1 Bronce (Total: 3)

0 Oro, 2 Plata, 1 Bronce (Total: 3) Ecuestre (Prueba completa): 2 Oro, 1 Plata, 0 Bronce (Total: 3)

2 Oro, 1 Plata, 0 Bronce (Total: 3) Gimnasia rítmica: 3 Oro, 1 Plata, 0 Bronce (Total: 4)

3 Oro, 1 Plata, 0 Bronce (Total: 4) Gimnasia en trampolín: 1 Oro, 2 Plata, 1 Bronce (Total: 4)

1 Oro, 2 Plata, 1 Bronce (Total: 4) Judo: 0 Oro, 4 Plata, 5 Bronce (Total: 9)

0 Oro, 4 Plata, 5 Bronce (Total: 9) Natación en aguas abiertas: 3 Oro, 2 Plata, 2 Bronce (Total: 7)

3 Oro, 2 Plata, 2 Bronce (Total: 7) Remo: 6 Oro, 3 Plata, 2 Bronce (Total: 11)

6 Oro, 3 Plata, 2 Bronce (Total: 11) Rugby 7: 0 Oro, 1 Plata, 0 Bronce (Total: 1)

0 Oro, 1 Plata, 0 Bronce (Total: 1) Tiro deportivo: 2 Oro, 0 Plata, 2 Bronce (Total: 4)

2 Oro, 0 Plata, 2 Bronce (Total: 4) Patinaje de velocidad: 0 Oro, 1 Plata, 0 Bronce (Total: 1)

0 Oro, 1 Plata, 0 Bronce (Total: 1) Taekwondo: 6 Oro, 5 Plata, 3 Bronce (Total: 14)

6 Oro, 5 Plata, 3 Bronce (Total: 14) Esquí acuático: 2 Oro, 0 Plata, 2 Bronce (Total: 4)

2 Oro, 0 Plata, 2 Bronce (Total: 4) Waterpolo: 0 Oro, 1 Plata, 1 Bronce (Total: 2)

Esto da un total de 31 medallas de oro, 27 de plata y 25 de bronce, con un total de 83 medallas, recordando que aún quedan algunos días de competencia, pues la clausura será el 8 de agosto de 2026.

México y los Juegos Centroamericanos

Esta justa deportiva nació como una iniciativa de la Sociedad Olímpica Mexicana tras un modesto desempeño en los Juegos Olímpicos de París 1924.

Con estos Juegos Centroamericanos y del Caribe se buscaba elevar el nivel de competencia de la región, por lo que los líderes deportivos decidieron firmar el acta de creación, convirtiéndose en la competición regional más antigua reconocida por el Comité Olímpico Internacional.

La primera edición se llevó a cabo en la Ciudad de México en el año de 1926, estableciéndose su celebración cada cuatro años.

Ahora, la edición de este 2026 la podrás disfrutar en Claro Sports, con una cobertura completa para México, 200 horas de transmisión en vivo y resúmenes diarios con lo más destacado de la jornada para llevar a los aficionados todos los detalles de la delegación mexicana en una de las competencias deportivas más importantes de la región.

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